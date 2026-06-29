Erling Haaland et la Norvège se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Après 26 ans d’absence dans la compétition, les « Røde, Hvite, Blå » ont terminé deuxièmes du groupe I après avoir battu l’Irak 4-1 et le Sénégal 3-2.

Prochaine étape : l’équipe de Haaland se rendra au Texas pour un match décisif des 16es de finale contre la Côte d’Ivoire à l’AT&T Stadium, le mardi 30 juin 2026. La forte demande pour cette rencontre à enjeu élevé a fait grimper les prix des billets sur le marché secondaire à environ 1 137 dollars.

La Norvège parviendra-t-elle à se frayer un chemin jusqu’en phase à élimination directe ? Vous pourriez être présent pour le découvrir. Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour les prochains matchs de la Norvège et à quel prix.

Calendrier de la Norvège pour la Coupe du monde 2026

Date (heure du coup d’envoi) Adversaire Stade Résultat final / Billets Mardi 16 juin Norvège - Irak Gillette Stadium (Foxborough) 4-1 Lundi 22 juin Norvège - Sénégal MetLife Stadium (East Rutherford) 3-2 Vendredi 26 juin Norvège - France Gillette Stadium (Foxborough) 1-4 Mardi 30 juin Côte d’Ivoire - Norvège Stade de Dallas (AT&T Stadium), Arlington, Texas Billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Norvège ?

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés.

est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente du site choisi.

Le parcours de la Norvège jusqu’à la finale

1. Seizièmes de finale

Adversaire : Côte d’Ivoire

Côte d’Ivoire Date / Lieu : mardi 30 juin 2026, AT&T Stadium (Dallas)

2. Huitièmes de finale

En cas de succès contre la Côte d’Ivoire, la Norvège prendra la direction du nord pour défier le vainqueur de la rencontre 76 (Brésil – Japon).

Adversaire potentiel : Brésil ou Japon

Brésil ou Japon Date et lieu : samedi 4 juillet 2026 au New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium)

3. Quarts de finale

En se qualifiant pour les quarts de finale, la Norvège rejoindra le dernier carré, où elle affrontera le vainqueur de la poule regroupant le Mexique, l’Équateur, l’Angleterre ou la RD Congo.

Adversaire potentiel : Angleterre, Mexique, Équateur ou République démocratique du Congo

Angleterre, Mexique, Équateur ou République démocratique du Congo Date et lieu : jeudi 9 juillet 2026, Los Angeles Stadium (SoFi Stadium)

4. Demi-finales

Une victoire en quarts de finale propulserait Erling Haaland et ses coéquipiers à seulement une marche de la finale, où ils défieraient le vainqueur du quart de tableau inférieur gauche.

Adversaire potentiel : la France, l’Allemagne, l’Argentine ou l’Espagne

la France, l’Allemagne, l’Argentine ou l’Espagne Date et lieu : mardi 14 juillet 2026, AT&T Stadium (Dallas)

5. La finale de la Coupe du monde de la FIFA

L’étape ultime. La Norvège y défierait le géant issu de la branche opposée du tableau.

Adversaire potentiel : États-Unis, Pays-Bas, Belgique, Italie ou Portugal

États-Unis, Pays-Bas, Belgique, Italie ou Portugal Date et lieu : dimanche 19 juillet 2026, New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium)

Billets pour la Coupe du monde 2026 de la Norvège : combien coûtent-ils ?

La FIFA a adopté une politique de tarification variable pour l’édition 2026. Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases du tournoi :

Catégorie Phase de groupes Seizièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ - 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 $ - 280 $ 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € – 2 790 € Catégorie 4 60 € - 120 € 150–350 € 400 $ – 2 030 $

Côte d’Ivoire vs Norvège : face-à-face entre les équipes masculines seniors

Statistiques détaillées Côte d’Ivoire Norvège Matchs disputés 1 1 Victoires 0 0 Matchs nuls 1 1 Buts marqués 1 1

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés durant 39 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quels sont les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a officiellement dévoilé les seize villes hôtes de l’édition 2026 (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis). Retrouvez ci-dessous la liste de ces villes ainsi que les stades qui les accueilleront :