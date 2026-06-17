Haïti retrouvera le terrain vendredi 19 juin au Lincoln Financial Field de Philadelphie pour affronter le Brésil, quintuple champion du monde.

Battus 1-0 par l’Écosse à Boston lors de leur entrée en lice, les Grenadiers ont néanmoins montré des signes encourageants et devraient aborder cette nouvelle échéance avec confiance.

Les Grenadiers, qui ont affiché un solide esprit d’équipe durant les qualifications, entendent maintenir cette cohésion tout au long de leur parcours nord-américain.

GOAL vous tiendra informés des dernières actualités concernant la billetterie de la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour les matchs d’Haïti et à quels tarifs.

Calendrier de Haïti pour la Coupe du monde 2026

Le rêve est devenu réalité et les supporters haïtiens ont hâte de voir leurs stars du football en action lors de la Coupe du monde. Voici les prochains matchs du groupe C qui les attendent :

Date Match Lieu Billets Samedi 13 juin Haïti - Écosse (0-1) Gillette Stadium, Foxborough N/A Vendredi 19 juin Brésil - Haïti Lincoln Financial Field, Philadelphie Billet Mercredi 24 juin Maroc - Haïti Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Billets

Comment se procurer des places pour les matchs de la Coupe du monde de Haïti.

Voici l'état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme agréée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées, bien que les tarifs puissent dépasser le prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Haïti ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026 : les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les billets pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour chaque phase de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Seizièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € - 800 € 1 000 € – 4 210 € Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ - 2 030 $

Que peut-on attendre d’Haïti lors de la Coupe du monde 2026 ?

Malgré des revers cuisants contre Curaçao (5-1) et le Honduras (3-0) durant les qualifications, les Grenadiers ont gardé leur sang-froid au moment crucial, enchaînant deux succès de rang face au Costa Rica et au Nicaragua lors de leurs deux dernières sorties pour valider leur billet pour le Mondial 2026.

Duckens Nazon, 32 ans, porte toujours l’attaque haïtienne. Auteur de six buts durant les qualifications et de 44 réalisations en 80 sélections, ce buteur expérimenté, passé par plusieurs clubs internationaux, sera à nouveau l’atout principal des Grenadiers.

Il devrait être épaulé par deux joueurs familiers des amateurs de Premier League : Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers) et Wilson Isidor (Sunderland).

Comme en 1974, lors de ses débuts en Coupe du monde, la sélection haïtienne croisera le fer avec un poids lourd sud-américain au stade des poules : cette fois, ce sera le Brésil, et non plus l’Argentine.

Battus 3-1 par l’Italie, 7-0 par la Pologne et 4-1 par l’Argentine lors de leur unique participation en 1974, les Grenadiers ambitionnent de briller sur le sol nord-américain cet été.

Reste à connaître les stades qui accueilleront la Coupe du monde de la FIFA 2026.

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis). Ci-dessous, retrouvez la liste de ces villes et des stades qui accueilleront les rencontres :

Pays Stade (Ville) Capacité Canada BC Place (Vancouver) 54 000

BMO Field (Toronto) 45 000 Mexique Estadio Banorte (Mexique) 83 000

Estadio Akron (Guadalajara) 48 000

Stade BBVA (Monterrey) 53 500 États-Unis Stade Mercedes-Benz (Atlanta) 75 000

Gillette Stadium (Foxborough) 65 000

AT&T Stadium (Dallas) 65 000 AT&T Stadium (Dallas) 94 000 NRG Stadium (Houston)

NRG Stadium (Houston) 72 000

Arrowhead Stadium (Kansas City) 73 000

SoFi Stadium (Inglewood) 70 000

Hard Rock Stadium (Miami) 65 000

MetLife Stadium (East Rutherford) 82 500

Lincoln Financial Field (Philadelphie) 69 000

Levi’s Stadium (San Francisco) 71 000

Lumen Field (Seattle) 69 000







