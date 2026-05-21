Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Haïti : dates, calendrier, prix et plus encore

Haïti entame sa phase de groupes le 13 juin face à l’Écosse, au Gillette Stadium de Foxborough.

L’attente est enfin terminée pour les supporters haïtiens : 52 ans après leur première participation à la Coupe du monde, les voilà de retour sur la plus grande scène du football mondial.

Bien qu’elle doive jouer tous ses matchs à domicile sur des terrains neutres, la sélection haïtienne a affiché un formidable esprit d’équipe durant les qualifications et entend maintenir cette cohésion tout au long de sa campagne mondiale.

GOAL vous tiendra informés des dernières actualités concernant la billetterie de la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir vos places pour les matchs d’Haïti et à quels tarifs.

Calendrier de Haïti pour la Coupe du monde 2026

Le rêve est devenu réalité et les supporters haïtiens trépignent d’impatience à l’idée de voir leurs stars du football en action lors de la Coupe du monde. Voici le calendrier du groupe C qui les attend :

Date Calendrier Lieu Billets Samedi 13 juin Haïti vs Écosse Gillette Stadium, Foxborough Billets Vendredi 19 juin Brésil - Haïti Lincoln Financial Field, Philadelphie Billets Mercredi 24 juin Maroc vs Haïti Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Billets disponibles.

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde depuis Haïti ?

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les premiers tirages au sort) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici le point sur la situation actuelle des ventes :

Phase de vente de dernière minute : cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, il s'agit de transactions en temps réel. C'est la dernière occasion d'acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les fans peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées, même si les tarifs peuvent alors diverger du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Haïti ?

La FIFA a instauré un système de tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont proposés à partir de 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les places pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Voici les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes 16es de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € - 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ - 2 030 $

Que peut-on attendre d’Haïti lors de la Coupe du monde 2026 ?

Malgré des défaites cuisantes contre Curaçao (5-1) et le Honduras (3-0) durant les qualifications, les Grenadiers ont gardé leur sang-froid au moment crucial, enchaînant deux succès face au Costa Rica et au Nicaragua lors des deux dernières journées pour valider leur billet pour le Mondial 2026.

Duckens Nazon, héros des Bleus, a 32 ans et totalise 44 buts en 80 sélections ; il a inscrit six des qualifications et sera l’atout offensif majeur.

Il devrait être épaulé par deux joueurs familiers des amateurs de Premier League : Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers) et Wilson Isidor (Sunderland).

Comme en 1974, lors de ses débuts en Coupe du monde, Haïti affrontera à nouveau un géant sud-américain lors de la phase de groupes : il y a 52 ans, c’était l’Argentine ; cette fois-ci, ce sera le Brésil.

De retour de son expédition allemande sans le moindre point, après des revers 3-1 face à l’Italie, 7-0 contre la Pologne et 4-1 devant l’Argentine, Haïti vise une performance améliorée cet été en Amérique du Nord.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici les villes et les stades qui accueilleront la compétition :

Pays Stade (Ville) Capacité Canada BC Place (Vancouver) 54 000

BMO Field (Toronto) 45 000 Mexique Estadio Banorte (Mexique) 83 000

Estadio Akron (Guadalajara) 48 000

Stade BBVA (Monterrey) 53 500 États-Unis Stade Mercedes-Benz (Atlanta) 75 000

Gillette Stadium (Foxborough) 65 000

AT&T Stadium (Dallas) 65 000 AT&T Stadium (Dallas) 94 000 NRG Stadium (Houston)

NRG Stadium (Houston) 72 000

Arrowhead Stadium (Kansas City) 73 000

SoFi Stadium (Inglewood) 70 000

Hard Rock Stadium (Miami) 65 000

MetLife Stadium (East Rutherford) 82 500

Lincoln Financial Field (Philadelphie) 69 000

Levi’s Stadium (San Francisco) 71 000

Lumen Field (Seattle) 69 000







