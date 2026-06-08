Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
France's goalkeeper Hugo Lloris holds the trophy as he celebrates with teammates during the trophy ceremony at the end of the Russia 2018 World CupGetty Images
Book France World Cup 2026 Tickets

Traduit par

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en France : dates, calendrier, tarifs et plus encore

SHOPPING
Tickets
Coupe du monde
France
Kylian Mbappé

Voici comment vous pouvez vous procurer des places pour voir Mbappé et ses coéquipiers en action lors de la Coupe du monde.

L’envie de voyager et de voir la France en action s’est renforcée ces derniers temps, et de nombreux supporters de football auront hâte de voir comment l’équipe se débrouillera lors de la Coupe du monde qui se tiendra en Amérique du Nord cet été. 

Double champions du monde, les Bleus figurent parmi les six sélections seulement à avoir conquis plusieurs fois le titre suprême.

Les stars tricolores vont-elles encore une fois éblouir les observateurs ? Vous pourriez en être pour le constater. Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment garantir vos places et à quel prix.

Réservez vos placespour soutenir les Bleus.

Quel est le calendrier des matchs de la France en phase de groupes de la Coupe du monde 2026 ?

Date Match (heure locale du coup d’envoi)LieuBillets
Mardi 16 juin France - Sénégal (15 h, heure de l’Est)MetLife Stadium, East RutherfordBillets
Dimanche 22 juinFrance - Irak (17 h HE)Lincoln Financial Field, PhiladelphieBillets
Jeudi 26 juinNorvège - France (15 h HE)Gillette Stadium, FoxboroughBillets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 ?

Les principales loteries officielles de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

  • La phase de vente de dernière minute est ouverte depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.
  • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter attentivement les conditions générales de ces sites.

Réservezdès maintenantvos billets pour la Coupe du monde 2026 en France.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en France ?

Les billets pour les matchs de groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en France sont répartis dans les catégories suivantes :

  • Catégorie 1 : places les plus onéreuses, situées en partie inférieure des tribunes.
  • Catégorie 2 : elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones attribués à la catégorie 1.
  • Catégorie 3 : en majorité en haut de tribune, hors des zones des catégories 1 et 2.
  • Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la partie supérieure en dehors des autres catégories.

Les tarifs ont varié selon les phases de vente. Voici quelques estimations :

ScèneFourchette de prix des billets
Phase de groupes (hors pays hôtes)60 $ - 620 $
Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $
Seizièmes de finale105 $ - 750 $
Huitièmes de finale170 $ - 980 $ 
Quarts de finale 275 $ - 1 775 $
Demi-finales 420 € – 3 295 €
Finale2 030 $ - 7 875 $

À quoi s'attendre de la France lors de la Coupe du monde 2026

Le double triomphe sensationnel du Paris Saint-Germain en Ligue des champions de l’UEFA a encore accru l’intérêt porté au football français et à ses joueurs internationaux. 

Les joueurs du PSG, tels qu’Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Lucas Hernández et Désiré Doué, ainsi que d’autres talents qui brillent dans les grands championnats : Kylian Mbappé (Real Madrid), Marcus Thuram (Inter Milan), Adrien Rabiot (AC Milan), Michael Olise (Bayern Munich), Rayan Cherki (Man City) et William Saliba (Arsenal). Toutes ces étoiles filantes viseront la gloire nationale lors de la Coupe du monde 2026, et vous pourriez être de la partie.

La France a toujours pu s’appuyer sur un vivier de talents exceptionnels. Lors de ses deux triomphes en Coupe du monde, en 1998 et 2018, des joueurs comme Zinédine Zidane, Didier Deschamps, Marcel Desailly, N’Golo Kanté, Paul Pogba et Antoine Griezmann ont mené l’équipe vers le succès. 

Outre ces deux sacres, les Bleus ont également frôlé l’exploit en 2006 et 2022, concluant à la deuxième place.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici la liste de ces villes et des stades qui les accueilleront :

PaysStade (Ville)Capacité
CanadaBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 72 766 
MexiqueEstadio Banorte (Mexique) 48 821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 
 Stade BBVA (Monterrey) 50 113 
États-UnisStade Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Gillette Stadium (Boston) 63 815 
 Stade AT&T (Dallas) 70 122 
 NRG Stadium, Houston 68 311 
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 67 513 
 SoFi Stadium (Los Angeles) 69 650 
 Hard Rock Stadium (Miami) 64 091 
 MetLife Stadium, New York 78 576 
 Lincoln Financial Field, Philadelphie 65 827 
 Levi’s Stadium, San Francisco 69 391 
 Lumen Field, Seattle 65 123

Réservezdès maintenantvos billets pour la Coupe du monde 2026 en France.