Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en France : dates, calendrier, tarifs et plus encore

L’envie de voyager et de voir la France en action s’est renforcée ces derniers temps, et de nombreux supporters de football auront hâte de voir comment l’équipe se débrouillera lors de la Coupe du monde qui se tiendra en Amérique du Nord cet été.

Double champions du monde, les Bleus figurent parmi les six sélections seulement à avoir conquis plusieurs fois le titre suprême.

Les stars tricolores vont-elles encore une fois éblouir les observateurs ? Vous pourriez en être pour le constater. Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment garantir vos places et à quel prix.

Quel est le calendrier des matchs de la France en phase de groupes de la Coupe du monde 2026 ?

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Lieu Billets Mardi 16 juin France - Sénégal (15 h, heure de l’Est) MetLife Stadium, East Rutherford Billets Dimanche 22 juin France - Irak (17 h HE) Lincoln Financial Field, Philadelphie Billets Jeudi 26 juin Norvège - France (15 h HE) Gillette Stadium, Foxborough Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 ?

Les principales loteries officielles de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est ouverte depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est ouverte depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter attentivement les conditions générales de ces sites.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en France ?

Les billets pour les matchs de groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en France sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places les plus onéreuses, situées en partie inférieure des tribunes.

places les plus onéreuses, situées en partie inférieure des tribunes. Catégorie 2 : elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones attribués à la catégorie 1.

elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones attribués à la catégorie 1. Catégorie 3 : en majorité en haut de tribune, hors des zones des catégories 1 et 2.

en majorité en haut de tribune, hors des zones des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la partie supérieure en dehors des autres catégories.

Les tarifs ont varié selon les phases de vente. Voici quelques estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ - 7 875 $

À quoi s'attendre de la France lors de la Coupe du monde 2026

Le double triomphe sensationnel du Paris Saint-Germain en Ligue des champions de l’UEFA a encore accru l’intérêt porté au football français et à ses joueurs internationaux.

Les joueurs du PSG, tels qu’Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Lucas Hernández et Désiré Doué, ainsi que d’autres talents qui brillent dans les grands championnats : Kylian Mbappé (Real Madrid), Marcus Thuram (Inter Milan), Adrien Rabiot (AC Milan), Michael Olise (Bayern Munich), Rayan Cherki (Man City) et William Saliba (Arsenal). Toutes ces étoiles filantes viseront la gloire nationale lors de la Coupe du monde 2026, et vous pourriez être de la partie.

La France a toujours pu s’appuyer sur un vivier de talents exceptionnels. Lors de ses deux triomphes en Coupe du monde, en 1998 et 2018, des joueurs comme Zinédine Zidane, Didier Deschamps, Marcel Desailly, N’Golo Kanté, Paul Pogba et Antoine Griezmann ont mené l’équipe vers le succès.

Outre ces deux sacres, les Bleus ont également frôlé l’exploit en 2006 et 2022, concluant à la deuxième place.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici la liste de ces villes et des stades qui les accueilleront :