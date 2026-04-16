Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en France : dates, calendrier, prix et plus encore

L’engouement pour suivre la France et assister à ses matchs n’a cessé de croître ces derniers mois. De nombreux supporters attendent donc avec impatience de voir la sélection tricolore à l’œuvre en Amérique du Nord cet été.

Double champions du monde, les Bleus figurent parmi les six sélections seulement à avoir conquis plusieurs fois le titre suprême.

Les stars tricolores offriront-elles un spectacle mémorable en Amérique du Nord ? Vous pourriez en être pour le constater. GOAL vous guide à travers les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment garantir vos places et à quel prix.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers le continent. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de la France pour la Coupe du monde 2026 ?

Date (heure du coup d’envoi, heure de l’Est) Rencontre Lieu Billets 16 juin (15 h, HE) France - Sénégal MetLife Stadium, East Rutherford Billets 22 juin (17 h HE) France – Irak Lincoln Financial Field, Philadelphie Billet 26 juin (15 h HE) Norvège - France Gillette Stadium, Foxborough Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 en France ?

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle a commencé le 1er avril. Contrairement aux phases précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

est en cours ; elle a commencé le 1er avril. Contrairement aux phases précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter attentivement les conditions de vente de ces sites.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en France ?

Les billets pour les matchs de groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en France sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places premium situées en bas des tribunes.

places premium situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : Elle occupe les rangées supérieures et inférieures, hors des zones de la catégorie 1.

Elle occupe les rangées supérieures et inférieures, hors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : Les places les plus abordables, situées dans la partie supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de mise en vente. Voici quelques estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ - 7 875 $

Que peut-on attendre de la France lors de la Coupe du monde 2026 ?

Le triomphe sensationnel du Paris Saint-Germain en Ligue des champions de l'UEFA la saison dernière a encore accru l'intérêt pour le football français et ses joueurs internationaux.

Outre les joueurs du PSG, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Lucas Hernández et Désiré Doué, d’autres talents brillent dans les grands championnats : Kylian Mbappé (Real Madrid), Marcus Thuram (Inter Milan), Adrien Rabiot (AC Milan), Michael Olise (Bayern Munich), Rayan Cherki (Manchester City) et William Saliba (Arsenal). Autant de talents étincelants qui viseront la gloire nationale lors de la Coupe du monde 2026, et vous pourriez être de la partie.

La France a pu s’appuyer sur un vivier de talents exceptionnels au fil des ans. Lors de ses deux précédentes campagnes victorieuses en Coupe du monde, en 1998 et en 2018, des joueurs tels que Zinédine Zidane, Didier Deschamps, Marcel Desailly, N’Golo Kanté, Paul Pogba et Antoine Griezmann ont mené l’équipe vers le succès.

Outre ces deux sacres, les Bleus ont également frôlé l’exploit en 2006 et 2022, concluant à la deuxième place.

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026 en France

Pour vivre l’expérience la plus complète de la Coupe du monde de la FIFA 2026, des formules d’hospitalité premium sont proposées pour les matchs des Bleus : billets de catégorie supérieure, restauration et boissons de qualité, ainsi que de nombreux autres avantages, dans les trois pays hôtes.

Les formules disponibles sont les suivantes :

Match unique

Phase de groupes : 1 match d’une équipe non hôte (hors CAN, MEX, USA)

Seizièmes de finale, huitièmes de finale ou match pour la troisième place : choisissez une rencontre.

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon du Trophée, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 1 400 USD par personne.

Série de stades

Suivez l’intégralité des rencontres sur le site de votre choix.

Forfait valable pour 4 à 9 matchs selon le stade choisi.

Valable pour chaque journée de match et toutes les phases de la compétition.

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon des trophées, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 8 275 USD par personne.

Suivez mon équipe

Assistez à tous les matchs de la phase de groupes de votre équipe, où qu’ils se jouent.

Les trois rencontres de la phase de groupes et un match des seizièmes de finale.

Valable pour chaque journée de match et dans chaque stade.

L’option « Suivez mon équipe » n’est actuellement pas disponible pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis).

Options d’hospitalité : FIFA Pavilion

À partir de 6 750 USD par personne.

Des loges privées et un accès Platinum sont également proposés aux entreprises ou aux groupes VIP à la recherche des options les plus exclusives.

Quelles sont les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici ces villes et les stades qui les accueilleront :