Le rêve français de disputer deux finales consécutives de la Coupe du monde de la FIFA s'est brisé en demi-finale.

Malgré un parcours remarquable, les Bleus de Didier Deschamps se sont inclinés 0-2 face à une sélection espagnole impitoyable à Dallas, mettant ainsi fin à leurs espoirs de soulever le trophée d’or le 19 juillet.

Les Bleus peuvent toutefois encore conclure leur parcours sur une note positive en décrochant la troisième place face à leur rival historique, l’Angleterre, lors d’un match de classement programmé au Miami Stadium.

Résultats et prochains matchs de la France à la Coupe du monde 2026

Date Match (heure locale du coup d'envoi) Stade Résultat final / Billets Mardi 16 juin France - Sénégal (15 h, heure de l'Est) Stade MetLife (East Rutherford) La France s'est imposée 3-1 Lundi 22 juin France - Irak (17 h, heure de l’Est) Lincoln Financial Field (Philadelphie) La France s'est imposée 3-1 Vendredi 26 juin France - Norvège (15 h, heure de l'Est) Gillette Stadium (Foxborough) La France s'est imposée 4-1 Mardi 30 juin France - Suède (17 h, heure de l’Est) Stade MetLife, East Rutherford La France s'est imposée 3-0 Samedi 4 juillet France - Paraguay (17 h, heure de l'Est) Lincoln Financial Field, Philadelphie La France s'est imposée 1-0 Jeudi 9 juillet France - Maroc (16 h, heure de l'Est) Gillette Stadium, Foxborough La France s'est imposée 2-0 Mardi 14 juillet France - Espagne (14 h CDT) AT&T Stadium, Arlington La France s'est inclinée 0-2 Samedi 18 juillet France - Angleterre Miami Stadium, Floride Acheter des billets

Comment obtenir vos places pour la Coupe du monde 2026

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes phases, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes phases, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.

est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site où vous achetez vos billets.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en France ?

La FIFA a adopté une politique de tarification variable pour la Coupe du Monde 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs atteignent 6 730 $ pour la finale, sans compter les majorations du marché secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 14 juillet – 15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 $ 1 500 $ – 9 500 $ (moyenne : 3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Le parcours de la France vers la finale de la Coupe du monde 2026

Premiers du groupe I, les Bleus connaissent déjà leur calendrier théorique jusqu’à une éventuelle finale le 19 juillet au MetLife Stadium.

Après sa victoire contre le Maroc en quarts de finale, l’équipe tricolore défiera l’Espagne en demi-finale, puis l’Argentine, l’Angleterre, la Norvège ou la Suisse en finale.

Date (coup d’envoi heure locale) Tour Lieu Adversaire potentiel Billets 14 juillet (14 h CDT) Demi-finales AT&T Stadium (Arlington) France - Espagne Billets 19 juillet (15 h HE) Finale Stade MetLife (East Rutherford) Match 104 : à confirmer contre l’Angleterre ou l’Argentine Billets

Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 – Classement actualisé

Après avoir inscrit son huitième but du tournoi lors du quart de finale France-Maroc, Kylian Mbappé a repris la tête du classement du Soulier d’or de la Coupe du monde de la FIFA 2026, à égalité avec Lionel Messi. Ousmane Dembélé, auteur d’un triplé mémorable en première période contre la Norvège lors de la phase de groupes, a lui aussi grimpé au classement après avoir marqué son cinquième but face aux Lions de l’Atlas.

Joueur (Équipe) Nombre de buts Prochain match – Billets Kylian Mbappé (France) 8 prochain match : Espagne – Billets Lionel Messi (Argentine) 8 contre l’Angleterre – Billets Erling Haaland (Norvège) 7 Éliminé Harry Kane (Angleterre) 6 contre l’Argentine – Billets Jude Bellingham (Angleterre) 6 contre l’Argentine – Billets Ousmane Dembélé (France) 5 contre l'Espagne – Billets Vinícius Júnior (Brésil) 4 Éliminé Julián Quiñones (Mexique) 4 Éliminé Ismaïla Sarr (Sénégal) 4 Éliminé Mikel Oyarzabal (Espagne) 4 contre la France – Billets

À quoi s'attendre de la France lors de la Coupe du monde 2026

Le noyau dur du PSG – un trio offensif redoutable formé de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Désiré Doué – fait déjà des étincelles à la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Ils sont épaulés par une pléiade de stars qui dominent les meilleurs championnats européens : le capitaine emblématique Kylian Mbappé (Real Madrid), qui a récemment dépassé Olivier Giroud au classement des meilleurs buteurs de l’histoire du pays avec 64 réalisations, ainsi que Michael Olise (Bayern Munich), qui tire les ficelles du jeu.

Après avoir frôlé la gloire mondiale à deux reprises, en terminant deuxième de manière cruelle en 2006 et en 2022, les enjeux sont plus importants que jamais. Deschamps a confirmé que ce tournoi serait sa dernière aventure à la tête de l’équipe de France, et cette génération en or semble en excellente position pour offrir de nouveaux honneurs à cet entraîneur au caractère imprévisible avant qu’il ne fasse ses adieux.