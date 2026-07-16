La maîtrise tactique de l'Espagne a permis à la « Roja » d'accéder à la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026. L'Espagne affrontera l'Argentine, tenante du titre, lors d'une finale historique qui se déroulera au New York New Jersey Stadium.

Après leur victoire éclatante 2-0 en demi-finale contre la France à Dallas, acquise grâce à un penalty imparable de Mikel Oyarzabal et à une superbe frappe de Pedro Porro, les hommes de Luis de la Fuente ont validé leur billet pour le New Jersey.

Soutenue par une défense qui n’a concédé qu’un seul but pendant toute la phase à élimination directe et par le jeu créatif de la jeune sensation Lamine Yamal, la Roja n’est plus qu’à 90 minutes de soulever son deuxième trophée de Coupe du monde.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de l'Espagne pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Adversaire Stade Résultat final / Billets 15 juin 2026 Espagne - Cap-Vert Stade d’Atlanta, Atlanta 0-0 21 juin 2026 Espagne - Arabie saoudite Stade d’Atlanta, Atlanta 4-0 26 juin 2026 Uruguay - Espagne Stade de Guadalajara, Guadalajara 0-1 2 juillet 2026 Seizièmes de finale : Espagne - Autriche SoFi Stadium, Los Angeles 3-0 6 juillet 2026 Huitièmes de finale : Portugal - Espagne Stade de Dallas, Arlington 1-0 (victoire de l’Espagne) 10 juillet 2026 Quart de finale : Espagne - Belgique SoFi Stadium, Los Angeles 2-1 14 juillet 2026 France - Espagne AT&T Stadium, Dallas 2-0 19 juillet 2026 Finale de la Coupe du monde 2026 : Espagne - Argentine MetLife Stadium, New York Acheter des billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Espagne ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.

Voici l’essentiel à retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La place de marché officielle de revente de la FIFA est également ouverte. Cette plateforme est désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi.

est également ouverte. Cette plateforme est désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente de ces sites avant d’acheter.

Le parcours de l'Espagne jusqu'à la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Finale de la Coupe du monde

Date : dimanche 19 juillet 2026 Lieu : MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey) L’Espagne avance sereinement dans sa partie de tableau et se dirige vers une finale attendue dans le New Jersey. Au vu de l’arbre de la compétition, les cadors de la branche opposée – notamment l’Argentine, actuelle n° 1 mondial – pourraient bien être le dernier obstacle à une couronne planétaire.

Billets pour la Coupe du monde 2026 de l'Espagne : combien coûtent-ils ?

Les places pour les matchs de groupe de l’Espagne sont réparties comme suit :

Catégorie 1 : les plus onéreux, situés dans la partie inférieure des tribunes.

les plus onéreux, situés dans la partie inférieure des tribunes. Catégorie 2 : englobe à la fois les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1.

englobe à la fois les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la tribune supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de vente. Voici quelques estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ – 620 $ Phase de groupes (rencontres des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ – 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ - 7 875 $

Que peut-on attendre de l’Espagne lors de la Coupe du monde 2026 ?

Les supporters espagnols se souviennent avec nostalgie de la période faste 2008-2012, marquée par un triplé historique : Championnat d’Europe 2008, Coupe du monde 2010 et Championnat d’Europe 2012.

Si la Roja s’est imposée comme la référence continentale en conquérant trois fois le titre européen au cours des deux dernières décennies, elle n’a pas réussi à imposer la même hégémonie sur la scène mondiale.

Étonnamment, la Roja n’a remporté que trois matches en phase finale de Coupe du monde et n’a jamais dépassé les huitièmes depuis son triomphe de 2010. Elle a échoué à sortir de son groupe en 2014, puis a été éliminée au premier tour à élimination directe en 2018 et 2022.

La « brigade rouge » aura à cœur de redresser la barre en Amérique du Nord tout en offrant un beau spectacle. L’Espagne aborde la Coupe du monde en pleine forme : elle n’a plus perdu depuis sa défaite 1-0 contre la Colombie lors d’un match amical à Londres en mars 2024, soit une remarquable série de 26 matchs sans défaite.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici la liste de ces villes et des stades qui les accueilleront :