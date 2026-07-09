L’Espagne, dirigée depuis trois ans par Luis de la Fuente, vise désormais de nouveaux succès internationaux en Amérique du Nord.

Comme on peut s’y attendre, de très nombreux supporters rêvent de voir jouer en direct la meilleure équipe de la planète (selon la FIFA) ; alors ne tardez pas si vous souhaitez réserver vos places pour les matchs de la Roja lors de la Coupe du monde 2026.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de l'Espagne pour la Coupe du monde 2026 ?

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Espagne ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.

Voici l’essentiel à retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La place de marché officielle de revente de la FIFA est également ouverte. Cette plateforme est désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi.

est également ouverte. Cette plateforme est désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site sur lequel vous achetez vos billets.

Le parcours de l'Espagne vers la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026

1. Quarts de finale contre la Belgique

Date : vendredi 10 juillet 2026

Lieu : SoFi Stadium (Los Angeles/Inglewood, Californie)

L'Espagne retrouvera donc Los Angeles pour ce rendez-vous des quarts de finale.

2. Demi-finales (en cas de qualification)

Date : mardi 14 juillet 2026

Lieu : AT&T Stadium (Dallas/Arlington, Texas)

En atteignant le dernier carré, la Roja aborderait une demi-finale de haut niveau, où elle pourrait croiser des cadors comme la France ou une sélection brésilienne en plein essor, installée dans la partie haute du tableau.

3. Finale de la Coupe du monde (éventuelle)

Date : dimanche 19 juillet 2026 Lieu : MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey) Si la sélection ibérique parvient à se frayer un chemin dans sa partie de tableau, l’ultime rendez-vous l’attend dans le New Jersey. Au vu de l’architecture du tournoi, les cadors de l’autre moitié – à l’image de l’Argentine, actuelle n° 1 FIFA – devraient alors représenter l’ultime obstacle avant le sacre mondial.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 de l’Espagne ?

Les places pour les matchs de groupe de l’Espagne sont réparties comme suit :

Catégorie 1 : les places les plus chères, situées dans la partie inférieure des tribunes.

les places les plus chères, situées dans la partie inférieure des tribunes. Catégorie 2 : elle s’étend sur les rangées supérieures et inférieures, hors des zones de la catégorie 1.

elle s’étend sur les rangées supérieures et inférieures, hors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la tribune supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de vente. Voici quelques estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ – 620 $ Phase de groupes (rencontres des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ – 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ - 7 875 $

Que peut-on attendre de l’Espagne lors de la Coupe du monde 2026 ?

Les supporters espagnols se souviennent avec nostalgie de la période faste 2008-2012, au cours de laquelle la « Roja » a dominé le football international : Championnat d’Europe 2008, Coupe du monde 2010, puis nouveau sacre européen en 2012.

Si la Roja s’est imposée comme la référence continentale en conquérant trois fois le titre européen au cours des deux dernières décennies, elle n’a pas réussi à maintenir une hégémonie équivalente sur la scène mondiale.

Étonnamment, la Roja n’a remporté que trois matches en phase finale de Coupe du monde et n’a jamais dépassé les huitièmes depuis son triomphe de 2010. Elle a échoué à sortir de son groupe en 2014, puis a été éliminée au premier tour à élimination directe en 2018 et 2022.

La « Roja » entend donc redresser la barre en Amérique du Nord tout en offrant un spectacle à la hauteur de son prestige. L’Espagne aborde la Coupe du monde en pleine forme : elle n’a plus perdu depuis sa défaite 1-0 contre la Colombie en match amical à Londres en mars 2024, soit une série remarquable de 26 matchs sans défaite.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été dévoilées (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis). Découvrez ci-dessous ces villes et les stades qui les accueilleront :