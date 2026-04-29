Après une campagne de qualification sensationnelle, ponctuée de moments mémorables, l’Écosse se prépare à disputer la Coupe du monde pour la première fois depuis près de vingt ans.

Les supporters écossais sont déjà en effervescence à l’idée d’affronter le Brésil, quintuple champion du monde, ainsi que le Maroc, demi-finaliste de 2022, aux États-Unis en juin prochain. Ne manquez pas l’occasion de réserver vos places pour ces rencontres épiques.

L’Écosse saura-t-elle répondre présente sur la scène mondiale ? GOAL vous guide à travers les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026 : comment les obtenir et à quel prix.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de l'Écosse pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Rencontre (heure locale du coup d’envoi) Lieu Billets Samedi 13 juin Haïti - Écosse (21 h) Gillette Stadium (Foxborough) Billets Vendredi 19 juin Écosse vs Maroc (18 h) Stade Gillette (Foxborough) Billets Mercredi 24 juin Écosse vs Brésil (18 h) Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Billets

Comment se procurer des places pour le match de la Coupe du monde 2026 de l’Écosse ?

Les principales loteries officielles de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles est historiquement bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou céder des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou céder des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente de chaque site.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Écosse ?

Les billets pour les matchs de groupe de l’Écosse sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places premium situées en bas des tribunes.

places premium situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : Elle englobe les rangées supérieures et inférieures, à l’exception des zones attribuées à la catégorie 1.

Elle englobe les rangées supérieures et inférieures, à l’exception des zones attribuées à la catégorie 1. Catégorie 3 : Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : places les plus abordables, situées en haut de la tribune, hors des autres catégories.

Les tarifs peuvent évoluer au fil des différentes phases de mise en vente. Voici quelques estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ – 7 875 $

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026 en Écosse

Profitez pleinement de la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à des formules d’hospitalité complètes pour les matchs de l’Écosse, incluant des billets premium, des repas et des boissons, et bien plus encore, dans les trois pays hôtes.

Les formules proposées sont les suivantes :

Match unique

Phase de groupes : 1 match au choix d’une équipe non hôte (hors CAN, MEX, USA)

Seizièmes de finale, huitièmes de finale ou match pour la troisième place : 1 rencontre au choix

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon du Trophée, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 1 400 USD par personne.

Série de sites

Assistez à l’intégralité des matchs dans l’enceinte de votre choix.

Chaque site propose de 4 à 9 rencontres.

Valable pour chaque journée de compétition et à tous les stades de la compétition.

Options d’hospitalité : Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club ou FIFA Pavilion.

À partir de 8 275 $ US par personne.

Suivez mon équipe

Suivez votre équipe lors de tous ses matchs de la phase de groupes, où qu’ils se jouent.

Les trois rencontres de la phase de groupes et un match des seizièmes de finale.

Valable pour chaque journée de match et dans chaque stade.

L’option « Suivez mon équipe » n’est actuellement pas proposée pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis).

Options d’hospitalité : FIFA Pavilion

À partir de 6 750 USD par personne.

Des suites privées et l’accès Platinum sont également proposés aux groupes corporatifs ou VIP en quête d’une expérience premium.

Que peut-on attendre de l’Écosse lors de la Coupe du monde ?

Pour la première fois depuis plus de 40 ans, les Écossais ont terminé en tête de leur groupe de qualification. Un succès qui a dopé le moral des joueurs et des supporters, impatients de découvrir les joies de la phase à élimination directe.

Les observateurs retiennent leur souffle : la sélection écossaise, portée par une campagne de qualification héroïque, a conclu son parcours par un dénouement palpitant à Hampden Park. Face au Danemark, elle a inscrit deux buts dans le temps additionnel pour s’imposer 4-2 et décrocher la première place avec panache.

Outre l’issue surprenante, la rencontre a offert un festival de buts. Dès la troisième minute, Scott McTominay avait ouvert le score d’un retourné acrobatique.

Les Danois ont répliqué et cru égaliser, mais les Écossais ont maintenu la pression. Kieran Tierney a alors déclenché une lourde frappe de loin à la 93^e minute, et les locaux n’ont pas relâché leur emprise. Cinq minutes plus tard, Kenny McLean concluait le spectacle d’une tentative audacieuse depuis son propre camp.

Les supporters écossais qui effectueront le voyage en Amérique du Nord cet été s’apprêtent à vivre des émotions encore plus fortes. Ils misent sur les cadres de l’équipe, tels que John McGinn et Scott McTominay, tous deux présents dans le top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire du pays, pour montrer la voie et inspirer leurs coéquipiers.

Mais quand se tiendra exactement la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers le continent. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera coorganisée par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quels sont les stades hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Annoncées en juin 2022, ces seize villes – deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis – accueilleront les rencontres dans les stades suivants :