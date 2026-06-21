La Croatie, qui figure depuis plus d’une décennie parmi les équipes les plus douées techniquement et les plus tenaces d’Europe, participe à sa quatrième Coupe du monde consécutive et à sa septième au total depuis 1998.

Après une troisième place en 2022 et une finale de manière sensationnelle en 2018, les fidèles supporters des Vatreni espèrent désormais voir leur équipe soulever enfin l’emblématique trophée doré, tant elle est passée près de l’exploit lors des dernières éditions de la Coupe du monde.

Après leur défaite 4-2 face à l’Angleterre, adversaire désormais familier, les hommes de Zlatko Dalić visent leur premier succès dans la compétition. Prochaine étape : une rencontre avec le Panama, mardi 23 juin au BMO Field de Toronto.

GOAL vous guide à travers les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour les prochains matchs de la Croatie et à quels tarifs.

Calendrier de la Croatie pour la Coupe du monde 2026

Date (heure de coup d’envoi) Adversaire Lieu Billets Mercredi 17 juin Angleterre - Croatie (4-2) AT&T Stadium (Arlington, États-Unis) N/A Mardi 23 juin (19 h, HE) Panama - Croatie BMO Field (Toronto, Canada) Billets Samedi 27 juin (17 h HE) Croatie - Ghana Lincoln Financial Field (Philadelphie, États-Unis) Billets

Comment se procurer vos places pour le match de la Coupe du monde 2026 de la Croatie :

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La place de marché officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés.

est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter attentivement les conditions de vente de ces sites.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Croatie ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont disponibles à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les prix pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour chaque phase de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Seizièmes de finale - Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

*Remarque : ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande et du lieu.

À quoi s'attendre de la Croatie lors de la Coupe du monde 2026

Sous la houlette avisée de Zlatko Dalic, la Croatie reste une équipe solide, spécialisée dans les grandes compétitions. La sélection a su opérer une transition impressionnante en intégrant de jeunes talents à son effectif, tout en conservant l’intelligence tactique qui la caractérise depuis une décennie.

À 40 ans, le légendaire Luka Modric défie encore le temps, apportant son leadership de vétéran et sa vision de jeu de classe mondiale. Il est épaulé au milieu de terrain par l’infatigable Mateo Kovačić et le créatif Nikola Vlasic.

En défense, Joško Gvardiol s’est imposé comme l’un des meilleurs centraux du monde, tandis que Dominik Livakovic demeure une présence redoutable dans les cages, notamment lors des séances de tirs au but sous haute pression.

Sa force principale réside dans son collectif soudé et sa capacité à l’emporter dans les duels au milieu du terrain. Attendez-vous à une équipe qui contrôle la possession, patiente, puis frappe au moment idéal, tirant parti de sa supériorité technique même face aux adversaires les plus athlétiques.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici la liste de ces villes et des stades qui les accueilleront :