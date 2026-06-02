La demande de billets pour la Côte d’Ivoire explose : de Abidjan à New York, les supporters se ruent pour voir à l’œuvre cette génération d’or.

Après leur triomphe historique à la Coupe d’Afrique des nations, l’engouement autour des Éléphants atteint son apogée. L’équipe ivoirienne figure déjà parmi les incontournables de l’épreuve de 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

GOAL a rassemblé toutes les informations essentielles sur les prix des billets, les phases de vente et les canaux officiels pour réserver dès maintenant votre place.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de la Côte d’Ivoire pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Adversaire Lieu Billets 14 juin 2026 – 19 h 00 (heure de l’Est) Côte d’Ivoire - Équateur Hard Rock Stadium (Miami) Billets 20 juin 2026 – 16 h 00 (HE) Allemagne - Côte d’Ivoire Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Billets 25 juin 2026 – 16 h 00 (heure de l’Est) Curaçao - Côte d’Ivoire Stade MetLife (East Rutherford) Billets

Comment se procurer des places pour le match de la Coupe du monde 2026 de la Côte d’Ivoire ?

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde – notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle a commencé le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours ; elle a commencé le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente de ces sites.

Que peut-on attendre de la Côte d’Ivoire lors de la Coupe du monde 2026 ?

Avec des cadres comme Franck Kessié, maître du milieu de terrain, et la vitesse de Simon Adingra sur les ailes, cette équipe peut vite tourner au cauchemar pour n’importe quelle défense.

Lors des éliminatoires, les Éléphants ont fait preuve d’une résilience remarquable, et le mental forgé lors de leur victoire à la CAN à domicile a élevé le groupe.

Les attentes sont plus élevées que jamais : plusieurs experts voient dans les Éléphants la nation africaine la mieux placée pour égaler, voire surpasser, la performance historique du Maroc en demi-finale en 2022.

Soutenue par une importante diaspora aux États-Unis, la sélection ivoirienne pourrait transformer chaque rencontre en un véritable match à domicile.

Billets pour la Coupe du monde 2026 en Côte d’Ivoire : quel budget prévoir ?

La FIFA classe les places en quatre catégories de prix afin de garantir l’accessibilité pour tous les budgets. La catégorie 4 est exclusivement réservée aux résidents des pays hôtes, tandis que les catégories 1, 2 et 3 sont accessibles aux supporters internationaux. Pour les matchs de la Côte d’Ivoire, vous pouvez vous attendre aux fourchettes de prix estimées suivantes :

Phase du tournoi Fourchette de prix estimée (USD) Phase de groupes (tarif standard) 60 $ - 620 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ – 7 875 $.

Les places les moins chères pour la phase de groupes débutent autour de 60 $ US (catégorie 3). Sur les plateformes de revente telles que StubHub, les tarifs fluctuent selon la demande et l’adversaire des Éléphants.

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026 de la Côte d’Ivoire

Pour les supporters en quête d’une expérience premium, les formules hospitalité proposent des places de choix, une restauration gastronomique et un accès exclusif aux salons. Elles conviennent parfaitement aux groupes d’entreprises ou à ceux qui souhaitent vivre la rencontre dans un confort optimal.

Forfait Match unique : à partir de 1 400 $ US . Il comprend un billet pour un match de la Côte d’Ivoire , avec accès au Pavillon de la FIFA ou aux salons Club.

à partir de . Il comprend un billet pour un match de la Côte d’Ivoire avec accès au Pavillon de la FIFA ou aux salons Club. Forfait « Suivez mon équipe » : accompagnez la Côte d’Ivoire durant ses trois matchs de phase de groupes. À partir de 6 750 $ US , ce pass vous garantit une place quel que soit le lieu de jeu de l’équipe.

accompagnez la Côte d’Ivoire durant ses trois matchs de phase de groupes. À partir de , ce pass vous garantit une place quel que soit le lieu de jeu de l’équipe. Loges privées : pour une expérience premium, des loges privées sont disponibles dans des stades tels que le MetLife Stadium et le SoFi Stadium, offrant un niveau de confidentialité et de service inégalé.

Quand la Coupe du monde de la FIFA 2026 aura-t-elle lieu ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026.

Cette édition historique se déroulera dans 16 villes hôtes au Canada, au Mexique et aux États-Unis, marquant la première fois que le tournoi est organisé simultanément par trois nations.

Porté à 48 équipes, le tournoi proposera un record de 104 rencontres étalées sur 34 jours, offrant aux supporters plus d’occasions que jamais de vivre le football en direct à travers l’Amérique du Nord.

Quelles sont les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quels sont les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Les supporters ivoiriens se rendront dans certains des stades les plus modernes au monde. Voici les sites qui accueilleront les matchs :