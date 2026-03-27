Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Côte d'Ivoire : dates, prix des billets et plus encore

La demande de billets pour la Côte d'Ivoire explose, les supporters, d'Abidjan à New York, se bousculant pour voir à l'œuvre cette génération en or.

Après leur succès historique à la Coupe d'Afrique des nations, l'engouement pour cette équipe est à son apogée. Les Éléphants devraient être l'une des équipes à ne pas manquer lors du tournoi de 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

GOAL a rassemblé toutes les informations essentielles concernant les prix des billets pour la Coupe du monde 2026, les phases de vente et les moyens les plus fiables pour réserver votre place dès maintenant.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026.

Cette édition historique s'étendra sur 16 villes hôtes au Canada, au Mexique et aux États-Unis, marquant la première fois que le tournoi est organisé simultanément par trois nations.

Avec l'élargissement à 48 équipes, le tournoi proposera un nombre record de 104 matchs disputés sur 34 jours. L'ampleur de l'événement est sans précédent, offrant aux fans plus d'occasions que jamais d'assister à des matchs en direct à travers l'Amérique du Nord.

Quelles sont les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle

Quel est le calendrier des matchs de la Côte d'Ivoire en phase de groupes de la Coupe du monde 2026 ? Date Match Lieu Billets 15 juin 2026 Côte d'Ivoire vs Adversaire du groupe A Hard Rock Stadium (Miami) Billets 21 juin 2026 Côte d'Ivoire contre Adversaire du groupe B Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Billets 26 juin 2026 Côte d'Ivoire contre l'adversaire C du groupe MetLife Stadium (East Rutherford) Billets Que peut-on attendre de la Côte d'Ivoire lors de la Coupe du monde 2026 ?

Avec des stars comme Franck Kessié qui dominent le milieu de terrain et la vitesse de Simon Adingra sur les ailes, cette équipe est un véritable cauchemar pour n’importe quelle défense. Lors des phases de qualification, l'équipe a fait preuve d'une incroyable résilience. Outre ses prouesses techniques, la force mentale acquise en remportant la CAN à domicile a transformé cette équipe. Les attentes sont plus élevées que jamais. De nombreux experts estiment que c'est la nation africaine la plus susceptible de réitérer, voire de surpasser, la performance historique du Maroc en demi-finale en 2022. Avec une importante diaspora ivoirienne aux États-Unis, chaque match ressemblera à un match à domicile pour ces héros vêtus d’orange.

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Côte d'Ivoire ? Pour obtenir des billets pour la Coupe du monde en Côte d'Ivoire, il faut passer par plusieurs phases de vente officielles de la FIFA. En raison de l'offre limitée et de l'énorme intérêt mondial, il est essentiel de bien comprendre le calendrier. Tirage au sort Une fois le tirage au sort final du tournoi terminé, la FIFA organise un tirage au sort aléatoire. De décembre 2025 à janvier 2026, les supporters pourront demander des billets pour des matchs spécifiques de la Côte d'Ivoire. Au cours de cette phase, la date de votre demande n'a pas d'importance : toutes les demandes sont regroupées et les gagnants sont sélectionnés au hasard. Phase de vente de dernière minute À partir du printemps 2026, les billets restants seront vendus selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Il s'agit d'une phase très intense où les billets peuvent disparaître en quelques secondes. Si vous recherchez les billets les moins chers, généralement de catégorie 4, c'est le moment de rester scotché à votre écran. Marchés secondaires Si vous ratez les tirages au sort officiels de la FIFA, ne perdez pas espoir. Les marchés secondaires comme StubHub sont la destination incontournable pour les fans qui cherchent à obtenir des places après la clôture des fenêtres de vente principales. Ces plateformes offrent un environnement de revente entre fans. Bien que les prix puissent fluctuer en fonction de l'importance du match, cela reste l'un des moyens les plus fiables de trouver des billets pour les rencontres très prisées, comme le match d'ouverture de la Côte d'Ivoire ou un match crucial de la phase de groupes.

Billets pour la Coupe du monde en Côte d'Ivoire - Réserver des billets Où acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Côte d'Ivoire ? La principale source pour tous les billets est le portail officiel de billetterie de la FIFA. Vous devez vous inscrire pour obtenir un identifiant FIFA afin de participer à tout tirage au sort officiel. Ce portail est le seul moyen d'obtenir des billets à leur valeur nominale. Pour ceux qui souhaitent s'assurer d'avoir une place sans attendre un tirage au sort, des sites de revente comme StubHub offrent une plateforme permettant de consulter les places disponibles dans tous les stades. Lorsque vous utilisez les marchés secondaires, assurez-vous de choisir un site réputé qui offre une protection de l'acheteur afin de garantir que vos billets sont authentiques et qu'ils vous seront livrés à temps pour le match.

Billets pour la Coupe du monde 2026 en Côte d'Ivoire : combien coûtent-ils ? La FIFA classe les places en quatre catégories de prix afin de garantir l'accessibilité pour tous les budgets. La catégorie 4 est exclusivement réservée aux résidents des pays hôtes, tandis que les catégories 1, 2 et 3 sont accessibles aux supporters internationaux. Pour les matchs de la Côte d'Ivoire, voici les fourchettes de prix estimées : Phase du tournoi Fourchette de prix estimée (USD) Phase de groupes (général) 60 $ - 620 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 $ - 3 295 $ Finale 2 030 $ - 7 875 Les billets les moins chers pour la phase de groupes commencent généralement à environ 60 $ US pour les places de catégorie 3. Les prix sur les marchés secondaires comme StubHub varient en fonction de la demande et de l'adversaire auquel la Côte d'Ivoire est confrontée.

Comment obtenir des billets d'hospitalité pour la Coupe du monde 2026 en Côte d'Ivoire Pour les supporters à la recherche d'une expérience de luxe, les formules d'hospitalité offrent des places de choix, une cuisine gastronomique et un accès exclusif aux salons. Elles sont idéales pour les groupes d'entreprise ou les supporters qui souhaitent assister au match dans un confort absolu. Match unique : les prix commencent à 1 400 $ US . Ce forfait comprend un billet pour un match de la Côte d'Ivoire avec accès au pavillon de la FIFA ou aux salons Club.

les prix commencent à . Ce forfait comprend un billet pour un match de la Côte d'Ivoire avec accès au pavillon de la FIFA ou aux salons Club. Suivez mon équipe : ce forfait vous permet de suivre la Côte d'Ivoire lors de ses trois matchs de phase de groupes. À partir de 6 750 $ US , il vous garantit une place quelle que soit la ville où l'équipe joue.

ce forfait vous permet de suivre la Côte d'Ivoire lors de ses trois matchs de phase de groupes. À partir de , il vous garantit une place quelle que soit la ville où l'équipe joue. Suites privées : pour une expérience ultime, des suites privées sont disponibles dans des stades tels que le MetLife Stadium et le SoFi Stadium, offrant le plus haut niveau d'intimité et de service.