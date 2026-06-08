LaColombie bénéficiera d’un soutien bruyant lorsqu’elle entrera sur le terrain pendant la phase de groupes de la Coupe du monde.

Avec deux rencontres programmées au Mexique et la dernière en Floride, ses supporters devraient créer une ambiance favorable dans les stades.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment vous procurer des places et combien elles coûtent.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de la Colombie pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Lieu Billets Mercredi 17 juin Colombie - Ouzbékistan (20 h) Estadio Banorte (Mexique) Billets Mardi 23 juin Colombie - RD Congo (20h00) Estadio Akron (Guadalajara) Billets Samedi 27 juin Colombie vs Portugal (19h30) Hard Rock Stadium (Miami) Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 en Colombie ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez savoir :

La phase de vente de dernière minute est ouverte depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. C’est la dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est ouverte depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. C’est la dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à vérifier les conditions générales de ces sites avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Colombie ?

Les billets pour les matchs de groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Colombie sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes.

places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : elle occupe à la fois les rangées supérieures et inférieures, hors des zones attribués à la catégorie 1.

elle occupe à la fois les rangées supérieures et inférieures, hors des zones attribués à la catégorie 1. Catégorie 3 : en majorité en haut de tribune, hors des zones des catégories 1 et 2.

en majorité en haut de tribune, hors des zones des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la partie supérieure en dehors des autres catégories.

Les tarifs ont varié selon les phases de vente. Voici les estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ – 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ - 7 875 $

Que peut-on attendre de la Colombie lors de la Coupe du monde 2026 ?

Les Cafeteros ont fait leur première apparition en phase finale de la Coupe du monde en 1962, mais ils ont connu plusieurs longues périodes sans se qualifier pour la plus grande fête du football de la planète (1966-1986 et 2002-2010).

La sélection a toutefois franchi un cap en 2022, malgré sa non-qualification pour le Mondial précédent. Elle a entamé une série impressionnante de 28 matchs sans défaite en mars 2022, lancée par une victoire 3-0 contre la Bolivie, série qui s’est achevée en juillet 2024 lors de la finale de la Copa América perdue face à l’Argentine devant 65 300 spectateurs au Hard Rock Stadium de Miami. C’est justement dans cette enceinte que les Cafeteros joueront lors de la phase de groupes du Mondial 2026.

Les Cafeteros entameront leur campagne nord-américaine par une rencontre face à l’Ouzbékistan, novice en Coupe du monde. La nation asiatique n’a concédé qu’une seule défaite en seize matchs de qualification pour décrocher son billet pour le tournoi.

Les débutants en Coupe du monde ne manquent pas pour la Colombie, puisqu'après son match d'ouverture, elle affrontera la RD Congo, vainqueur des barrages interconfédéraux. Les Léopards avaient toutefois déjà participé à la Coupe du monde 1974 (perdant leurs trois matchs de groupe) sous leur ancienne appellation de Zaïre.

Les Cafeteros espèrent avoir engrangé un maximum de points avant d’affronter le Portugal, 6e au classement mondial de la FIFA, lors de leur dernier match de groupe.

Mais quand se tiendra exactement la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 39 jours à travers le continent nord-américain. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera coorganisée par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quels sont les stades qui accueilleront la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de football 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici la liste de ces villes et des stades qui les accueilleront :