Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Bosnie-Herzégovine : dates, calendrier, prix et tout ce qu’il faut savoir

Les supporters de la Bosnie-Herzégovine planent encore après la victoire mémorable de leur équipe face à l’Italie, qui a validé son billet pour la Coupe du monde 2026.

Leur premier adversaire sera le Canada, pays co-organisateur, le 12 juin au BMO Field de Toronto.

Les hommes de Sergej Barbarez ont déjà fait preuve de sang-froid en remportant deux fois aux tirs au but lors des barrages, et ils devront encore montrer beaucoup de cran s’ils veulent sortir de leur groupe en Coupe du monde.

GOAL vous présente les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour les matchs de la Bosnie-Herzégovine et leur prix.

Calendrier de la Bosnie-Herzégovine pour la Coupe du monde 2026

Les Bosniaques ont dû puiser dans leurs réserves durant les qualifications.

Fera-t-elle preuve du même courage en Amérique du Nord cet été ? Voici le calendrier du groupe B qui l’attend :

Date Calendrier Lieu Billets Vendredi 12 juin Canada vs Bosnie-Herzégovine BMO Field, Toronto Billets Jeudi 18 juin Suisse vs Bosnie-Herzégovine SoFi Stadium, Inglewood Billets Mercredi 24 juin Bosnie-Herzégovine vs Qatar Lumen Field, Seattle Billets disponibles.

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde depuis la Bosnie-Herzégovine ?

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les tirages au sort anticipés, sont terminées. La demande record a fortement réduit la disponibilité des places lors des premières phases de vente.

Voici le point sur la situation actuelle des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, il s'agit de transactions en temps réel. C'est la dernière occasion d'acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub , notamment pour les rencontres à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors diverger du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Bosnie-Herzégovine ?

La FIFA a instauré un système de tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont proposés à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les places pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Voici les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes 16es de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 € – 4 210 € Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ - 2 030 $

Que attendre de la Bosnie-Herzégovine pour la Coupe du monde 2026 ?

Malgré un passage à vide en milieu de phase de qualification, marqué par une défaite à domicile contre l’Autriche et un match nul à l’extérieur face à Chypre, compromettant ainsi ses chances d’accès direct au Mondial 2026, la Bosnie-Herzégovine a su retrouver ses esprits à temps.

Lors des barrages, leur combativité a fait la différence : la légende Edin Džeko a d’abord égalisé tardivement contre le Pays de Galles en demi-finale, avant de mener son équipe vers une victoire aux tirs au but.

Le scénario s’est répété en finale face à l’Italie : Haris Tabaković a égalisé tardivement, puis les Bosniens ont de nouveau brillé aux tirs au but, déclenchant l’euphorie des supporters à Zenica.

Il s’agit seulement de la deuxième participation des Zmajevi (« Dragons ») à la Coupe du monde, ce qui explique la forte demande pour leurs billets.

Lors de leur première participation à la Coupe du monde, en 2014 au Brésil, les Bosniens ont été battus par l’Argentine (1-2) puis par le Nigeria (0-1), ce qui a immédiatement enterré leurs espoirs de huitièmes de finale. Ils ont toutefois conclu la phase de groupes par une victoire de consolation face à l’Iran (3-1).

À 40 ans, Edin Džeko demeure le fer de lance de l’attaque. L’avant-centre de Schalke fait partie des quatre buteurs bosniens de l’édition 2014, et seul Sead Kolašinac, aujourd’hui à l’Atalanta en Serie A, l’accompagnera au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici les villes et les stades qui accueilleront la compétition :

Pays Stade (Ville) Capacité Canada BC Place (Vancouver) 54 000

BMO Field (Toronto) 45 000 Mexique Estadio Banorte (Mexique) 83 000

Estadio Akron (Guadalajara) 48 000

Stade BBVA (Monterrey) 53 500 États-Unis Stade Mercedes-Benz (Atlanta) 75 000

Gillette Stadium (Foxborough) 65 000

AT&T Stadium (Dallas) 94 000

NRG Stadium (Houston) 72 000

Arrowhead Stadium (Kansas City) 73 000

SoFi Stadium (Inglewood) 70 000

Hard Rock Stadium (Miami) 65 000

MetLife Stadium (East Rutherford) 82 500

Lincoln Financial Field (Philadelphie) 69 000

Levi’s Stadium (San Francisco) 71 000

Lumen Field (Seattle) 69 000







