Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Bosnie-Herzégovine : dates, calendrier, prix et plus encore

Les supporters de la Bosnie-Herzégovine sont toujours sur un petit nuage après la victoire mémorable de leur équipe face à l'Italie, qui lui a permis de décrocher sa place pour la Coupe du monde 2026.

Leur premier adversaire sera le Canada, coorganisateur de l’épreuve, le 12 juin au BMO Field de Toronto.

Les hommes de Sergej Barbarez ont déjà fait preuve de sang-froid en remportant deux fois aux tirs au but lors des barrages, et ils devront encore montrer beaucoup de cran s’ils veulent sortir de leur groupe au Mondial.

GOAL vous fournit les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour les matchs de la Bosnie-Herzégovine et leur tarif.

Calendrier de la Bosnie-Herzégovine pour la Coupe du monde 2026

Les Bosniaques ont dû puiser dans leurs réserves durant les qualifications.

Fera-t-elle preuve du même courage en Amérique du Nord cet été ? Voici le calendrier du groupe B qui l’attend :

Date Match Lieu Billets Vendredi 12 juin Canada vs Bosnie-Herzégovine BMO Field, Toronto Billets Jeudi 18 juin Suisse vs Bosnie-Herzégovine SoFi Stadium, Inglewood Billets Mercredi 24 juin Bosnie-Herzégovine – Qatar Lumen Field, Seattle Billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde depuis la Bosnie-Herzégovine ?

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les tirages au sort anticipés, sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets en première phase est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel des ventes :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la toute dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent dépasser la valeur nominale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Bosnie-Herzégovine ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont proposés à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les places pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Seizièmes de finale - Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ - 2 030 $

Que attendre de la Bosnie-Herzégovine pour la Coupe du monde 2026 ?

Malgré un passage à vide en milieu de phase de qualification, marqué par une défaite à domicile contre l’Autriche et un match nul à l’extérieur face à Chypre, compromettant ainsi ses chances d’une qualification directe, la Bosnie-Herzégovine a su retrouver ses esprits à temps.

Lors des barrages, leur combativité a fait la différence : la légende nationale Edin Džeko a égalisé tardivement en demi-finale contre le Pays de Galles, avant une séance de tirs au but remportée par les Bosniens.

Le scénario s’est répété lors de la finale des barrages contre l’Italie : Haris Tabaković a égalisé tardivement, avant que la Bosnie ne fasse de nouveau la différence aux tirs au but, déclenchant l’euphorie des supporters à Zenica.

Il s’agit seulement de la deuxième qualification des Zmajevi (les Dragons) pour la Coupe du monde, d’où l’engouement autour des billets pour leurs rencontres.

Lors de leur première participation au Brésil en 2014, ils avaient perdu contre l’Argentine (1-2) et le Nigeria (0-1), ce qui les avait privés des huitièmes de finale. Ils s’étaient toutefois offert une victoire consolante face à l’Iran (3-1) lors de leur dernier match de groupe.

À 40 ans, Edin Džeko demeure le pilier de l’attaque. L’avant-centre de Schalke fait partie des quatre buteurs bosniens de 2014, et seul Sead Kolašinac, aujourd’hui à l’Atalanta en Serie A, l’accompagnera en Amérique du Nord.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici les villes et les stades qui accueilleront la compétition :

Pays Stade (Ville) Capacité Canada BC Place (Vancouver) 54 000

BMO Field (Toronto) 45 000 Mexique Estadio Banorte (Mexique) 83 000

Estadio Akron (Guadalajara) 48 000

Stade BBVA (Monterrey) 53 500 États-Unis Stade Mercedes-Benz (Atlanta) 75 000

Gillette Stadium (Foxborough) 65 000

AT&T Stadium (Dallas) 94 000

NRG Stadium (Houston) 72 000

Arrowhead Stadium (Kansas City) 73 000

SoFi Stadium (Inglewood) 70 000

Hard Rock Stadium (Miami) 65 000

MetLife Stadium (East Rutherford) 82 500

Lincoln Financial Field (Philadelphie) 69 000

Levi’s Stadium (San Francisco) 71 000

Lumen Field (Seattle) 69 000







