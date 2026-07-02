Le talent de la Belgique pour créer des moments légendaires en tournoi occupe le devant de la scène alors que les Diables Rouges s’apprêtent à affronter les États-Unis, co-organisateurs de la compétition, dans un match explosif des huitièmes de finale.

Les Belges ont validé leur billet grâce à un retournement de situation spectaculaire en seizièmes face au Sénégal : menés 2-0 en fin de temps réglementaire, ils ont renversé la vapeur pour l’emporter 3-2 en prolongation. Cette remontada a démontré que, même si la « génération dorée » a vieilli, l’esprit de combat reste intact.

Alliant le sang-froid des vétérans Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku à la vivacité de Jérémy Doku, la Belgique s'appuiera sur son identité forgée au feu des combats pour faire taire un public bruyant à Seattle.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de la Belgique pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Match (heure locale du coup d'envoi) Stade Billets Lundi 15 juin Belgique - Égypte (12 h) Lumen Field (Seattle) 1-1 Dimanche 21 juin Belgique - Iran (12 h) SoFi Stadium (Inglewood) 0-0 Vendredi 26 juin Belgique - Nouvelle-Zélande (20 h) BC Place (Vancouver) 5-1 Mercredi 1^(er) juillet Belgique - Sénégal (13 h) Stade de Seattle (Lumen Field) 3-2 Lundi 6 juillet États-Unis - Belgique (17 h) Stade de Seattle (Lumen Field) Acheter des billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Belgique

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais historiquement bas.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente de ces sites.

Historique des confrontations entre la Belgique et le Sénégal

Bien qu’elles soient toutes deux des habituées des grands tournois internationaux et des matchs amicaux depuis des décennies, les deux sélections ne se sont jamais croisées. Elles ne se sont jamais affrontées lors d’un match amical, de la Coupe des Confédérations ou des précédentes Coupes du monde.

Le seul lien direct avec cette rencontre est d’ordre personnel : le milieu de terrain belge Amadou Onana est né à Dakar, au Sénégal, et y a grandi avant de s’installer en Europe ; il affrontera donc son pays natal pour la toute première fois.

Qui figure dans la sélection belge pour la Coupe du monde ? La liste définitive des 26 joueurs

Sous la direction stratégique du sélectionneur Rudi Garcia, les Diables Rouges ont finalisé leur liste officielle de 26 joueurs. En quête d’un trophée international qui leur échappe depuis longtemps, les Belges dominent un Groupe G exigeant, composé de l’Égypte, adversaire physique, de l’Iran, habitué de la compétition, et de la Nouvelle-Zélande, qualifiée à l’issue des barrages.

Le groupe, équilibré entre cadres confirmés et jeunes talents, s’appuie sur une défense légendaire emmenée par le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois, Timothy Castagne et le vétéran Thomas Meunier. Le jeu est orchestré par le maestro Kevin De Bruyne, épaulé par Amadou Onana, ce qui libère une rotation offensive redoutable associant le sprinter de Manchester City Jérémy Doku et Romelu Lukaku, détenteur de plusieurs records internationaux.

Que vous analysiez le tableau du tournoi ou cherchiez des places sur le marché secondaire à Seattle, Los Angeles ou Vancouver, voici la liste officielle des 26 joueurs qui porteront les couleurs de la Belgique :

Poste Joueur Club / Région Gardiens Thibaut Courtois Real Madrid Senne Lammens Royal Antwerp Mike Penders Strasbourg Défenseurs Timothy Castagne Fulham Zeno Debast Sporting CP Maxim De Cuyper Club Brugge Koni De Winter Gênes Brandon Mechele Club Bruges Thomas Meunier Lille Nathan Ngoy Standard de Liège Joaquin Seys Club de Bruges Arthur Theate Eintracht Francfort Milieux de terrain Kevin De Bruyne (C) Manchester City Amadou Onana Aston Villa Nicolas Raskin (Rangers) Rangers Youri Tielemans Aston Villa Hans Vanaken Club Brugge Axel Witsel Atlético de Madrid Attaquants Charles De Ketelaere Atalanta Jérémy Doku Manchester City Matias Fernandez-Pardo Gand Romelu Lukaku Napoli Dodi Lukébakio Séville Diego Moreira Strasbourg Alexis Saelemaekers AC Milan Leandro Trossard Arsenal

Billets pour la Coupe du monde 2026 en Belgique : quel est le prix ?

Les places pour les matchs de groupe de la Belgique lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont réparties comme suit :

Catégorie 1 : places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes.

places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : elle s’étend sur les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1.

elle s’étend sur les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la tribune supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de vente. Voici les estimations :