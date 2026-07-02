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Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Belgique : prochaines dates, calendrier des phases à élimination directe, prix moyens et plus encore

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Tout ce qu’il faut savoir pour assister aux matchs des Red Devils en Amérique du Nord cet été

Le talent de la Belgique pour créer des moments légendaires en tournoi occupe le devant de la scène alors que les Diables Rouges s’apprêtent à affronter les États-Unis, co-organisateurs de la compétition, dans un match explosif des huitièmes de finale. 

Les Belges ont validé leur billet grâce à un retournement de situation spectaculaire en seizièmes face au Sénégal : menés 2-0 en fin de temps réglementaire, ils ont renversé la vapeur pour l’emporter 3-2 en prolongation. Cette remontada a démontré que, même si la « génération dorée » a vieilli, l’esprit de combat reste intact. 

Alliant le sang-froid des vétérans Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku à la vivacité de Jérémy Doku, la Belgique s'appuiera sur son identité forgée au feu des combats pour faire taire un public bruyant à Seattle.

Billets pour la Coupe du monde 2026 de la Belgique :réservez dès maintenant

Quel est le calendrier des matchs de groupe de la Belgique pour la Coupe du monde 2026 ?

DateMatch (heure locale du coup d'envoi)StadeBillets
Lundi 15 juinBelgique - Égypte (12 h)Lumen Field (Seattle)1-1
Dimanche 21 juinBelgique - Iran (12 h)SoFi Stadium (Inglewood)0-0
Vendredi 26 juinBelgique - Nouvelle-Zélande (20 h)BC Place (Vancouver)5-1
Mercredi 1^(er) juilletBelgique - Sénégal (13 h)Stade de Seattle (Lumen Field)3-2
Lundi 6 juilletÉtats-Unis - Belgique (17 h)Stade de Seattle (Lumen Field)Acheter des billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Belgique

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais historiquement bas.

Voici l’essentiel en bref :

  • La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.
  • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente de ces sites.

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Historique des confrontations entre la Belgique et le Sénégal

Bien qu’elles soient toutes deux des habituées des grands tournois internationaux et des matchs amicaux depuis des décennies, les deux sélections ne se sont jamais croisées. Elles ne se sont jamais affrontées lors d’un match amical, de la Coupe des Confédérations ou des précédentes Coupes du monde.

Le seul lien direct avec cette rencontre est d’ordre personnel : le milieu de terrain belge Amadou Onana est né à Dakar, au Sénégal, et y a grandi avant de s’installer en Europe ; il affrontera donc son pays natal pour la toute première fois.

Qui figure dans la sélection belge pour la Coupe du monde ? La liste définitive des 26 joueurs

Sous la direction stratégique du sélectionneur Rudi Garcia, les Diables Rouges ont finalisé leur liste officielle de 26 joueurs. En quête d’un trophée international qui leur échappe depuis longtemps, les Belges dominent un Groupe G exigeant, composé de l’Égypte, adversaire physique, de l’Iran, habitué de la compétition, et de la Nouvelle-Zélande, qualifiée à l’issue des barrages.

Le groupe, équilibré entre cadres confirmés et jeunes talents, s’appuie sur une défense légendaire emmenée par le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois, Timothy Castagne et le vétéran Thomas Meunier. Le jeu est orchestré par le maestro Kevin De Bruyne, épaulé par Amadou Onana, ce qui libère une rotation offensive redoutable associant le sprinter de Manchester City Jérémy Doku et Romelu Lukaku, détenteur de plusieurs records internationaux.

Que vous analysiez le tableau du tournoi ou cherchiez des places sur le marché secondaire à Seattle, Los Angeles ou Vancouver, voici la liste officielle des 26 joueurs qui porteront les couleurs de la Belgique :

PosteJoueurClub / Région
GardiensThibaut CourtoisReal Madrid
 Senne LammensRoyal Antwerp
 Mike PendersStrasbourg
DéfenseursTimothy CastagneFulham
 Zeno DebastSporting CP
 Maxim De CuyperClub Brugge
 Koni De WinterGênes
 Brandon MecheleClub Bruges
 Thomas MeunierLille
 Nathan NgoyStandard de Liège
 Joaquin SeysClub de Bruges
 Arthur TheateEintracht Francfort
Milieux de terrainKevin De Bruyne (C)Manchester City
 Amadou OnanaAston Villa
 Nicolas Raskin (Rangers)Rangers
 Youri TielemansAston Villa
 Hans VanakenClub Brugge
 Axel WitselAtlético de Madrid
AttaquantsCharles De KetelaereAtalanta
 Jérémy DokuManchester City
 Matias Fernandez-PardoGand
 Romelu LukakuNapoli
 Dodi LukébakioSéville
 Diego MoreiraStrasbourg
 Alexis SaelemaekersAC Milan
 Leandro TrossardArsenal

Billets pour la Coupe du monde 2026 en Belgique : quel est le prix ?

Les places pour les matchs de groupe de la Belgique lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont réparties comme suit :

  • Catégorie 1 : places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes.
  • Catégorie 2 : elle s’étend sur les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1.
  • Catégorie 3 : située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.
  • Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la tribune supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de vente. Voici les estimations :

ScèneFourchette de prix des billets
Phase de groupes (hors pays hôtes)60 $ – 620 $
Phase de groupes (rencontres des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $
Seizièmes de finale105 $ – 750 $
Huitièmes de finale170 $ – 980 $ 
Quarts de finale 275 $ - 1 775 $
Demi-finales 420 – 3 295 €
Finale2 030 $ – 7 875 $

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