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Lionel Messi of Argentina lifts the FIFA World Cup Qatar 2022 Winner's TrophyGetty Images
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Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Argentine : dates des quarts de finale, calendrier des matchs à élimination directe, prix moyens et plus encore

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L. Messi

Voici comment vous pouvez voir les champions du monde en titre en action

Sans surprise, l’Argentine, hors pays hôtes, domine la demande de billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026. Qualifiée pour les quarts de finale, la Albiceleste devrait voir ses places s’envoler.

Rappelons qu’aucune nation n’a réussi à conserver son titre suprême depuis le Brésil en 1962. 

Cependant, l’Argentine, triple lauréate de l’épreuve, se remémorera son triomphe sous la houlette de Diego Maradona lors de la Coupe du monde 1986 au Mexique, alors qu’elle se prépare pour la prochaine édition.

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Quel est le calendrier des matchs de groupe de l’Argentine pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Match (heure locale du coup d'envoi)StadeRésultat final / Billets
Mardi 16 juin Argentine - Algérie (20 h CDT)Arrowhead Stadium, Kansas City, États-Unis3-0
Lundi 22 juin Argentine - Autriche (12 h CDT)AT&T Stadium, Arlington, États-Unis2-0
Samedi 27 juin Jordanie - Argentine (21 h CDT)AT&T Stadium, Arlington, États-Unis3-1
Vendredi 3 juilletArgentine - Cap-Vert - Seizièmes de finale (18 h EDT)Hard Rock Stadium, Floride, États-Unis3-2
Mardi 7 juilletArgentine - ÉgypteAtlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), Atlanta, Géorgie3-2
Dimanche 12 juilletArgentine - SuisseStade de Kansas City (Arrowhead Stadium), à Kansas City, MissouriBillets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Argentine ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est au plus bas.

Voici l’essentiel à savoir :

  • La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.
  • La place de marchéofficielle de revente de la FIFA est également ouverte. Cette plateforme est désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site sur lequel vous achetez vos billets.

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Le parcours de l'Argentine jusqu'à la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026

1. Quarts de finale

En poursuivant son parcours, l’Argentine se qualifie pour les quarts de finale où elle affrontera la Suisse.

Date : samedi 11 juillet 2026

Lieu : Kansas City Stadium (Kansas City, Missouri)

2. Demi-finales

En atteignant le dernier carré, l’Argentine n’est plus qu’à une victoire de défendre son titre et affrontera le vainqueur de la partie inférieure droite du tableau.

Possible adversaire : des poids lourds comme la France, le Brésil ou le Mexique pourraient se dresser sur leur route (le vainqueur de la rencontre 99).

Date : mercredi 15 juillet 2026

Lieu : Atlanta Stadium (Atlanta, Géorgie)

3. Finale de la Coupe du monde

The Economic Times

En cas de succès en demi-finale, l’Argentine prendra la direction de la côte Est pour y disputer la finale de la Coupe du monde face au dernier survivant issu de la branche opposée (gauche) du tableau mondial.

Date : dimanche 19 juillet 2026

Lieu : MetLife Stadium (New York/New Jersey)

Billets pour la Coupe du monde 2026 en Argentine : combien coûtent-ils ?

Les billets pour les matchs de poule de l’Argentine lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

  • Catégorie 1 : la plus onéreuse, située dans la partie inférieure des tribunes.
  • Catégorie 2 : elle s’étend sur les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1.
  • Catégorie 3 : située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.
  • Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la tribune supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs ont fluctué selon les différentes phases de vente. Voici les estimations :

TribuneFourchette de prix des billets
Phase de groupes (hors pays hôtes)60 $ – 620 $
Phase de groupes (rencontres des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $
Seizièmes de finale105 $ – 750 $
Huitièmes de finale170 $ – 980 $ 
Quarts de finale 275 $ - 1 775 $
Demi-finales 420 € – 3 295 €
Finale2 030 $ - 7 875 $

À quoi s'attendre de l'Argentine lors de la Coupe du monde 2026

La Copa América 2024, disputée aux États-Unis, a attiré des foules considérables pour admirer Lionel Messi et ses coéquipiers. Plus de 80 000 spectateurs ont rempli le MetLife Stadium du New Jersey pour la demi-finale face au Canada, et plus de 65 000 ont assisté au sacre de l’Albiceleste au Hard Rock Stadium de Miami, où l’équipe a battu la Colombie 1-0 en finale.

La présence de stars comme Lionel Messi et Rodrigo De Paul, qui évoluent désormais à l’Inter Miami en MLS, a encore élargi la base de supporters de l’Argentine dans la région, sans compter que l’équipe a disputé régulièrement des matchs amicaux en Amérique du Nord ces dernières années.

Qui figure dans la sélection argentine pour la Coupe du monde ? La liste définitive des 26 joueurs

Sous la direction stratégique du sélectionneur Lionel Scaloni, l’équipe nationale argentine de football (La Albiceleste) a officiellement arrêté sa liste définitive de 26 joueurs. S’apprêtant à défendre son titre tant attendu, les champions du monde en titre sont en tête du groupe J aux côtés de l’Algérie, de l’Autriche et de la Jordanie, qui fait ses débuts dans la compétition.

Le groupe conserve environ les deux tiers de son ossature victorieuse du dernier Mondial, tout en intégrant de nouveaux talents explosifs issus de l’élite. La colonne vertébrale demeure inébranlable, emmenée par le gardien Gant d’or Emiliano Martínez et le pilier défensif Cristian Romero. L’emblématique Lionel Messi mène une ligne d’attaque d’élite, épaulé par Lautaro Martínez (Inter Milan) et Julián Álvarez (Atlético de Madrid), véritable moteur de l’équipe, tandis que Nico Paz, jeune prodige de Côme, apporte une touche moderne et explosive.

Que vous suiviez leur parcours en phase à élimination directe ou que vous cherchiez des billets dans les villes hôtes du Midwest et du Sud, voici la liste officielle des 26 joueurs qui porteront le maillot de l’Albiceleste :

PosteJoueurClub actuel
GardiensEmiliano MartínezAston Villa
 Gerónimo RulliOlympique de Marseille
 Juan MussoAtlético de Madrid
DéfenseursCristian RomeroTottenham Hotspur
 Lisandro MartínezManchester United
 Nicolás OtamendiBenfica
 Marcos SenesiAFC Bournemouth
 Facundo MedinaRC Lens
 Nahuel MolinaAtlético de Madrid
 Gonzalo MontielRiver Plate
 Nicolás TagliaficoOlympique Lyonnais
Milieux de terrainRodrigo De PaulInter Miami CF
 Alexis Mac AllisterLiverpool FC
 Enzo FernándezChelsea FC
 Exequiel PalaciosBayer Leverkusen
 Leandro ParedesBoca Juniors
 Giovani Lo CelsoReal Betis
 Nicolás GonzálezJuventus
 Valentín BarcoRC Strasbourg
AttaquantsLionel Messi (C)Inter Miami CF
 Julián ÁlvarezAtlético de Madrid
 Lautaro MartínezInter Milan
 Thiago AlmadaAtlético de Madrid
 Nico PazComme 1907
 José Manuel LópezPalmeiras
 Giuliano SimeoneAtlético de Madrid

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis). Voici ces villes et les stades qui accueilleront les rencontres :

PaysStade (ville)Capacité
CanadaBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 72 766 
MexiqueEstadio Banorte (Mexique) 48 821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 
 Stade BBVA (Monterrey) 50 113 
États-UnisStade Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Gillette Stadium (Boston) 63 815 
 Stade AT&T (Dallas) 70 122 
 NRG Stadium, Houston 68 311 
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 67 513 
 SoFi Stadium (Los Angeles) 69 650 
 Hard Rock Stadium, Miami 64 091 
 MetLife Stadium, New York 78 576 
 Lincoln Financial Field, Philadelphie 65 827 
 Levi’s Stadium, San Francisco 69 391 
 Lumen Field, Seattle 65 123

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