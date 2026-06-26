Sans surprise, hors des pays hôtes, l’Argentine domine la demande de billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026. Qualifiée pour les seizièmes de finale, la Albiceleste devrait voir ses places s’envoler.

Rappelons qu’aucune nation n’a réussi à conserver son titre depuis le Brésil en 1962.

Cependant, l’Argentine, triple lauréate de l’épreuve, se remémorera son triomphe sous la houlette de Diego Maradona lors de la Coupe du monde 1986 au Mexique, alors qu’elle se prépare pour la prochaine édition.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de l’Argentine pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Match (coup d’envoi à l’heure locale) Stade Résultat final / Billets Mardi 16 juin Argentine - Algérie (20 h CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City, États-Unis 3-0 Lundi 22 juin Argentine - Autriche (12 h CDT) AT&T Stadium, Arlington, États-Unis 2-0 Samedi 27 juin Jordanie - Argentine (21 h CDT) AT&T Stadium, Arlington, États-Unis Billets Vendredi 3 juillet Argentine vs 2H – Seizièmes de finale (18 h EDT) Hard Rock Stadium, Floride, États-Unis Billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Argentine ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais historiquement bas.

Voici l’essentiel à retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi.

est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site sur lequel vous achetez vos billets.

Classement du groupe J

Pos. Équipe J V N D Buts marqués B Diff. de buts Pts Classement 1 Argentine 2 2 0 0 5 0 +5 6 Qualifié pour les 32es de finale 2 Autriche 2 1 0 1 3 3 0 3 En lice 3 Algérie 2 1 0 1 2 4 -2 3 En lice 4 Jordanie 2 0 0 2 2 5 -3 0 Éliminé

Billets pour la Coupe du monde 2026 en Argentine : combien coûtent-ils ?

Les places pour les matchs de poule de l’Argentine lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont réparties comme suit :

Catégorie 1 : places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes.

places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : elle s’étend sur les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1.

elle s’étend sur les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la tribune supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs ont fluctué selon les différentes phases de vente. Voici les estimations :

Tribune Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ – 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ – 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ - 7 875 $

À quoi s'attendre de l'Argentine lors de la Coupe du monde 2026

La Copa América 2024, disputée aux États-Unis, a attiré des foules considérables pour admirer Lionel Messi et ses coéquipiers. Plus de 80 000 spectateurs ont rempli le MetLife Stadium du New Jersey pour la demi-finale face au Canada, et plus de 65 000 ont assisté au sacre de l’Albiceleste au Hard Rock Stadium de Miami, où l’équipe a battu la Colombie 1-0 en finale.

La présence de stars comme Lionel Messi et Rodrigo De Paul, qui évoluent désormais à l’Inter Miami en MLS, a encore élargi la base de supporters de l’Argentine dans la région, sans compter que la sélection a disputé régulièrement des matchs amicaux en Amérique du Nord ces dernières années.

Qui figurera dans la sélection argentine pour la Coupe du monde ? La liste définitive des 26 joueurs

Sous la direction stratégique du sélectionneur Lionel Scaloni, l’équipe nationale argentine de football (La Albiceleste) a officiellement dévoilé sa liste définitive de 26 joueurs. S’apprêtant à défendre leur titre tant attendu, les champions du monde en titre sont en tête du groupe J aux côtés de l’Algérie, de l’Autriche et de la Jordanie, qui fait ses débuts dans la compétition.

Le groupe conserve environ les deux tiers de son ossature victorieuse du dernier tournoi, tout en intégrant de nouveaux talents explosifs issus de l’élite. La colonne vertébrale demeure inébranlable, emmenée par le gardien Emiliano Martínez, lauréat du Gant d’or, et le pilier défensif Cristian Romero. L’emblématique Lionel Messi mène une ligne d’attaque d’élite, épaulée par Lautaro Martínez (Inter Milan) et Julián Álvarez (Atlético de Madrid), véritable moteur de l’équipe, tandis que Nico Paz, jeune prodige de Como, apporte une touche moderne et explosive.

Que vous planifiez leur parcours dans les phases à élimination directe ou que vous recherchiez des billets dans les villes-hôtes du Midwest et du Sud, voici la liste officielle des 26 joueurs qui porteront le maillot albiceleste :

Poste Joueur Club actuel Gardiens Emiliano Martínez Aston Villa Gerónimo Rulli Olympique de Marseille Juan Musso Atlético de Madrid Défenseurs Cristian Romero Tottenham Hotspur Lisandro Martínez Manchester United Nicolás Otamendi Benfica Marcos Senesi AFC Bournemouth Facundo Medina RC Lens Nahuel Molina Atlético de Madrid Gonzalo Montiel River Plate Nicolás Tagliafico Olympique Lyonnais Milieux de terrain Rodrigo De Paul Inter Miami CF Alexis Mac Allister Liverpool FC Enzo Fernández Chelsea FC Exequiel Palacios Bayer Leverkusen Leandro Paredes Boca Juniors Giovani Lo Celso Real Betis Nicolás González Juventus Valentín Barco RC Strasbourg Attaquants Lionel Messi (C) Inter Miami CF Julián Álvarez Atlético de Madrid Lautaro Martínez Inter Milan Thiago Almada Atlético de Madrid Nico Paz Comme 1907 José Manuel López Palmeiras Giuliano Simeone Atlético de Madrid

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes de l’épreuve (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis). Voici ces villes et les stades qui les accueilleront :