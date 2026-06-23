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Lionel Messi of Argentina lifts the FIFA World Cup Qatar 2022 Winner's TrophyGetty Images
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Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Argentine : dates des 16^(es) de finale, calendrier des matchs à élimination directe, prix moyens et autres informations essentielles

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L. Messi

Voici comment vous pourrez voir les champions du monde en titre en action.

Sans surprise, hors des pays hôtes, l’Argentine arrive en tête du classement de la demande de billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026. Maintenant que l’équipe est qualifiée pour les seizièmes de finale, les places risquent de partir comme des petits pains.

Fait marquant : aucun pays n’a réussi à conserver son titre mondial depuis le Brésil en 1962. 

Triple lauréate du tournoi, l’Albiceleste se souviendra de son triomphe de 1986 au Mexique sous l’ère Diego Maradona alors qu’elle se projette déjà vers l’édition 2026.

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Quel est le calendrier des matchs de groupe de l’Argentine pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Match (heure locale du coup d’envoi)LieuRésultat final / Billets
Mardi 16 juin Argentine - Algérie (20 h CDT)Arrowhead Stadium, Kansas City, États-Unis3-0
Lundi 22 juin Argentine - Autriche (12 h CDT)AT&T Stadium, Arlington, États-Unis2-0
Samedi 27 juin Jordanie - Argentine (21 h CDT)AT&T Stadium, Arlington, États-UnisBillets
Vendredi 3 juilletArgentine vs 2H – 16es de finale (18 h EDT)Hard Rock Stadium, Floride, États-UnisBillets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 de la sélection argentine ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici l’essentiel en bref :

  • La phase de vente de dernière minute est ouverte depuis le 1er avril. Ici, pas de loterie : les billets partent au « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la toute dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.
  • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.
  • Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions de vente avant toute transaction.

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Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 de l’Argentine ?

Les billets pour les matchs de poule de l’Argentine lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

  • Catégorie 1 : places les plus onéreuses, situées en partie inférieure des tribunes.
  • Catégorie 2 : elle occupe à la fois les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1.
  • Catégorie 3 : située principalement en tribune supérieure, hors des zones des catégories 1 et 2.
  • Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la tribune supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs ont varié selon les phases de vente. Voici des estimations :

PhaseFourchette de prix des billets
Phase de groupes (hors pays hôtes)60 $ - 620 $
Phase de groupes (rencontres des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $
Seizièmes de finale105 $ - 750 $
Huitièmes de finale170 $ – 980 $ 
Quarts de finale 275 $ - 1 775 $
Demi-finales 420 € – 3 295 €
Finale2 030 $ - 7 875 $

Que peut-on attendre de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2026 ?

La sélection argentine, emmenée par Lionel Messi, a déjà fait vibrer les foules lors de la Copa América 2024 disputée aux États-Unis. Plus de 80 000 spectateurs ont assisté à la demi-finale face au Canada au MetLife Stadium (New Jersey), et plus de 65 000 ont célébré la victoire 1-0 en finale contre la Colombie au Hard Rock Stadium de Miami.

La présence de stars comme Lionel Messi et Rodrigo De Paul, qui évoluent désormais à l’Inter Miami en MLS, a encore élargi la base de supporters de l’Argentine dans la région, sans compter que la sélection a disputé régulièrement des matchs amicaux en Amérique du Nord ces dernières années.

Qui figure dans la sélection argentine pour la Coupe du monde ? La liste définitive des 26 joueurs

Sous la direction stratégique du sélectionneur Lionel Scaloni, l’équipe nationale argentine de football (La Albiceleste) a officiellement arrêté sa liste définitive de 26 joueurs. S’apprêtant à défendre son titre tant attendu, les champions du monde en titre dominent le groupe J aux côtés de l’Algérie, de l’Autriche et de la Jordanie, qui fait ses débuts dans la compétition.

Les champions sortants conservent environ deux tiers de l’ossature victorieuse du dernier Mondial, tout en intégrant de nouveaux talents explosifs issus de l’élite. La colonne vertébrale demeure inébranlable, emmenée par le gardien Gant d’or Emiliano Martínez et le pilier défensif Cristian Romero. L’emblématique Lionel Messi mène une ligne d’attaque d’élite, épaulée par Lautaro Martínez (Inter Milan) et Julián Álvarez (Atlético de Madrid), moteur de la manœuvre offensive, tandis que le jeune prodige Nico Paz, formé à Côme, apporte une touche moderne et explosive.

Que vous analysiez leur parcours potentiel en phases à élimination directe ou que vous cherchiez des billets dans les villes-hôtes du Midwest et du Sud, voici la liste officielle des 26 joueurs qui porteront le maillot de l’Albiceleste :

PosteJoueurClub actuel
GardiensEmiliano MartínezAston Villa
 Gerónimo RulliOlympique de Marseille
 Juan MussoAtlético de Madrid
DéfenseursCristian RomeroTottenham Hotspur
 Lisandro MartínezManchester United
 Nicolás OtamendiBenfica
 Marcos SenesiAFC Bournemouth
 Facundo MedinaRC Lens
 Nahuel MolinaAtlético de Madrid
 Gonzalo MontielRiver Plate
 Nicolás TagliaficoOlympique Lyonnais
Milieux de terrainRodrigo De PaulInter Miami CF
 Alexis Mac AllisterLiverpool FC
 Enzo FernándezChelsea FC
 Exequiel PalaciosBayer Leverkusen
 Leandro ParedesBoca Juniors
 Giovani Lo CelsoReal Betis
 Nicolás GonzálezJuventus
 Valentín BarcoRC Strasbourg
AttaquantsLionel Messi (C)Inter Miami CF
 Julián ÁlvarezAtlético de Madrid
 Lautaro MartínezInter Milan
 Thiago AlmadaAtlético de Madrid
 Nico PazComme 1907
 José Manuel LópezPalmeiras
 Giuliano SimeoneAtlético de Madrid

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici ces villes et les stades qui accueilleront les rencontres :

PaysStade (Ville)Capacité
CanadaBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 72 766 
MexiqueEstadio Banorte (Mexique) 48 821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 
 Stade BBVA (Monterrey) 50 113 
États-UnisStade Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Gillette Stadium (Boston) 63 815 
 AT&T Stadium (Dallas) 70 122 
 NRG Stadium, Houston 68 311 
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 67 513 
 SoFi Stadium (Los Angeles) 69 650 
 Hard Rock Stadium (Miami) 64 091 
 MetLife Stadium, New York 78 576 
 Lincoln Financial Field, Philadelphie 65 827 
 Levi’s Stadium, San Francisco 69 391 
 Lumen Field, Seattle 65 123

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