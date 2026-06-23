Sans surprise, hors des pays hôtes, l’Argentine arrive en tête du classement de la demande de billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026. Maintenant que l’équipe est qualifiée pour les seizièmes de finale, les places risquent de partir comme des petits pains.

Fait marquant : aucun pays n’a réussi à conserver son titre mondial depuis le Brésil en 1962.

Triple lauréate du tournoi, l’Albiceleste se souviendra de son triomphe de 1986 au Mexique sous l’ère Diego Maradona alors qu’elle se projette déjà vers l’édition 2026.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de l’Argentine pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Lieu Résultat final / Billets Mardi 16 juin Argentine - Algérie (20 h CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City, États-Unis 3-0 Lundi 22 juin Argentine - Autriche (12 h CDT) AT&T Stadium, Arlington, États-Unis 2-0 Samedi 27 juin Jordanie - Argentine (21 h CDT) AT&T Stadium, Arlington, États-Unis Billets Vendredi 3 juillet Argentine vs 2H – 16es de finale (18 h EDT) Hard Rock Stadium, Floride, États-Unis Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 de la sélection argentine ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est ouverte depuis le 1er avril. Ici, pas de loterie : les billets partent au « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la toute dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est ouverte depuis le 1er avril. Ici, pas de loterie : les billets partent au « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la toute dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions de vente avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 de l’Argentine ?

Les billets pour les matchs de poule de l’Argentine lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places les plus onéreuses, situées en partie inférieure des tribunes.

places les plus onéreuses, situées en partie inférieure des tribunes. Catégorie 2 : elle occupe à la fois les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1.

elle occupe à la fois les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : située principalement en tribune supérieure, hors des zones des catégories 1 et 2.

située principalement en tribune supérieure, hors des zones des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la tribune supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs ont varié selon les phases de vente. Voici des estimations :

Phase Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (rencontres des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ - 7 875 $

Que peut-on attendre de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2026 ?

La sélection argentine, emmenée par Lionel Messi, a déjà fait vibrer les foules lors de la Copa América 2024 disputée aux États-Unis. Plus de 80 000 spectateurs ont assisté à la demi-finale face au Canada au MetLife Stadium (New Jersey), et plus de 65 000 ont célébré la victoire 1-0 en finale contre la Colombie au Hard Rock Stadium de Miami.

La présence de stars comme Lionel Messi et Rodrigo De Paul, qui évoluent désormais à l’Inter Miami en MLS, a encore élargi la base de supporters de l’Argentine dans la région, sans compter que la sélection a disputé régulièrement des matchs amicaux en Amérique du Nord ces dernières années.

Qui figure dans la sélection argentine pour la Coupe du monde ? La liste définitive des 26 joueurs

Sous la direction stratégique du sélectionneur Lionel Scaloni, l’équipe nationale argentine de football (La Albiceleste) a officiellement arrêté sa liste définitive de 26 joueurs. S’apprêtant à défendre son titre tant attendu, les champions du monde en titre dominent le groupe J aux côtés de l’Algérie, de l’Autriche et de la Jordanie, qui fait ses débuts dans la compétition.

Les champions sortants conservent environ deux tiers de l’ossature victorieuse du dernier Mondial, tout en intégrant de nouveaux talents explosifs issus de l’élite. La colonne vertébrale demeure inébranlable, emmenée par le gardien Gant d’or Emiliano Martínez et le pilier défensif Cristian Romero. L’emblématique Lionel Messi mène une ligne d’attaque d’élite, épaulée par Lautaro Martínez (Inter Milan) et Julián Álvarez (Atlético de Madrid), moteur de la manœuvre offensive, tandis que le jeune prodige Nico Paz, formé à Côme, apporte une touche moderne et explosive.

Que vous analysiez leur parcours potentiel en phases à élimination directe ou que vous cherchiez des billets dans les villes-hôtes du Midwest et du Sud, voici la liste officielle des 26 joueurs qui porteront le maillot de l’Albiceleste :

Poste Joueur Club actuel Gardiens Emiliano Martínez Aston Villa Gerónimo Rulli Olympique de Marseille Juan Musso Atlético de Madrid Défenseurs Cristian Romero Tottenham Hotspur Lisandro Martínez Manchester United Nicolás Otamendi Benfica Marcos Senesi AFC Bournemouth Facundo Medina RC Lens Nahuel Molina Atlético de Madrid Gonzalo Montiel River Plate Nicolás Tagliafico Olympique Lyonnais Milieux de terrain Rodrigo De Paul Inter Miami CF Alexis Mac Allister Liverpool FC Enzo Fernández Chelsea FC Exequiel Palacios Bayer Leverkusen Leandro Paredes Boca Juniors Giovani Lo Celso Real Betis Nicolás González Juventus Valentín Barco RC Strasbourg Attaquants Lionel Messi (C) Inter Miami CF Julián Álvarez Atlético de Madrid Lautaro Martínez Inter Milan Thiago Almada Atlético de Madrid Nico Paz Comme 1907 José Manuel López Palmeiras Giuliano Simeone Atlético de Madrid

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici ces villes et les stades qui accueilleront les rencontres :