Sans surprise, l'Argentine, hors pays hôtes, arrive en tête des demandes de billets pour la Coupedu monde 2026.

L’engouement pour le tenant du titre est toujours vif, et une nouvelle ruée sur les billets est attendue après le tirage au sort de la Coupe du monde. Toutefois, il n’est pas encore trop tard pour espérer assister à l’un des matchs de l’Albiceleste.

Rappelons qu’aucune nation n’a réussi à conserver son titre depuis le Brésil en 1962. Triple lauréate, la sélection albiceleste se souviendra de son triomphe mexicain de 1986 sous l’ère Maradona tout en visant un nouveau sacre nord-américain.

Vous pouvez donc encore espérer assister à l’événement. Laissez GOAL vous guider vers les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, y compris les modalités d’obtention et les tarifs.

Quand aura lieu la Coupe du monde 2026 ?

La compétition se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers le continent nord-américain. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera coorganisée par trois pays.

Les villes hôtes de la Coupe du monde 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quel est le calendrier des matchs de l'Argentine pour la Coupe du monde 2026 ?

Championne du monde 2022 au Qatar, l’Albiceleste avait pourtant débuté son tournoi par une surprenante défaite 2-1 contre l’Arabie saoudite, avant de concéder un autre revers lors de la phase de groupes en 2018.

En 2014 toutefois, portés par Lionel Messi, les Albicelestes avaient enchaîné trois succès pour se hisser aisément en huitièmes de finale.

Que leur réserve l’édition 2026 ? Retrouvez ci-dessous leurs matchs de la phase de groupes :

Calendrier des matchs de l'Argentine lors de la Coupe du monde 2026 Tenante du titre, l’Argentine est tête de série du groupe J. Voici le programme officiel des Albicelestes lors de la phase de groupes : Date Match Stade et ville Billets 16 juin 2026 Argentine vs Algérie Stade Arrowhead, Kansas City Réservez vos places dès maintenant. 22 juin 2026 Argentine vs Autriche Stade AT&T, Arlington (Dallas) Réservez vos places dès aujourd’hui. 27 juin 2026 Jordanie - Argentine Stade AT&T, Arlington (Dallas) Réservez vos places dès aujourd’hui.

Quand pourra-t-on acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Argentine ?

Les supporters pourront se procurer des places pour les matchs de l’Argentine sur le site de la FIFA jusqu’au coup d’envoi de la compétition, en juin.

Bien que les phases de « vente anticipée Visa » (septembre) et de « vente anticipée de billets » (octobre) soient déjà closes, deux autres opportunités sont encore à venir, comme suit :

Tirage au sort

Elle suivra le tirage au sort de la Coupe du monde 2026, programmé le 5 décembre, et permettra aux supporters de réserver des places pour des rencontres spécifiques une fois les affiches de la phase de groupes connues.

Les demandes seront traitées dès la publication du calendrier détaillé de la phase de groupes.

Phase de vente de dernière minute

Juste avant le début de la compétition (printemps 2026), les supporters pourront se procurer les places restantes selon la règle du « premier arrivé, premier servi ».

La FIFA n’a pas encore communiqué le nombre de billets qui seront proposés ni les rencontres concernées, mais les stocks devraient être limités et partir vite.

Pour acheter des places, connectez-vous au portail officiel de billetterie de la FIFA et créez un compte.

Si la demande est forte – ce qui est probable –, d’autres options existeront sur lemarchésecondaire, notamment via des plateformes comme StubHub, où les supporters pourront se revendre des places à des tarifs variables.

Où acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Argentine ?

Le portail officiel de billetterie de la FIFA reste la source principale et la plus fiable pour obtenir des places pour les matchs de l’Argentine, car c’est là que tous les billets de la Coupe du monde sont mis en vente en premier.

Pour y accéder, les supporters doivent créer un identifiant FIFA et participer aux différentes phases de vente : prévente anticipée, tirages au sort, puis vente ultérieure selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Outre les phases de vente initiale, la FIFA exploite sa propre plateforme officielle de revente et d’échange de billets. Il s’agit de l’unique espace agréé par l’instance mondiale pour les supporters souhaitant revendre ou acquérir des places déjà émises.

Les places y sont toutefois rares et aléatoires, surtout à l’approche des rencontres, mais elles demeurent l’option la plus sûre hors des phases de vente initiales. Au Mexique, une plateforme d’échange dédiée (Mercado de Intercambio) assure les transactions locales avec les mêmes garanties officielles.

Pour ceux qui ont manqué les périodes de vente officielles ou qui recherchent des places pour des dates ou des villes précises, des plateformes de revente comme StubHub ou Ticombo proposeront aussi des billets pour la Coupe du monde. Ces intermédiaires offrent plus de flexibilité, mais les billets y sont généralement bien plus chers, car les prix suivent l’offre et la demande du marché secondaire.

Toutefois, les supporters qui envisagent ces marchés doivent rester vigilants : les vendeurs non officiels entraînent des risques d’authenticité, de validité du transfert et de majoration abusive des prix. Privilégiez donc des plateformes réputées, dotées de garanties solides et de politiques de remboursement claires.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 de l’Argentine ?

Les places pour les rencontres de l’Albiceleste lors du premier tour de la Coupe du monde 2026 se déclinent en plusieurs catégories :

Catégorie 1 : la plus onéreuse, située en bas des tribunes.

la plus onéreuse, située en bas des tribunes. Catégorie 2 : elle correspond aux rangées supérieures et inférieures, hors des zones attribuées à la catégorie 1.

elle correspond aux rangées supérieures et inférieures, hors des zones attribuées à la catégorie 1. Catégorie 3 : tribunes supérieures, hors zones Catégories 1 et 2.

tribunes supérieures, hors zones Catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, installée dans la partie supérieure, hors des autres zones.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de vente. Voici les estimations :

Phase Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 – 620 dollars Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 – 750 Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 $ - 3 295 $ Finale 2 030 $ – 7 875 $

Comment obtenir des billets d’invité pour la Coupe du monde 2026 en Argentine

Profitez pleinement de la Coupe du monde 2026 grâce aux formules d’hospitalité complètes pour les matchs de l’Argentine, qui comprennent des billets privilégiés, des repas, des boissons et bien plus encore. Elles sont disponibles dans les trois pays hôtes.

Les formules sont disponibles comme suit :

Un match

Phase de groupes : un match impliquant une équipe d’un pays non hôte (hors Canada, Mexique et États-Unis)

Seizièmes de finale, huitièmes de finale ou match pour la troisième place : un match au choix.

Options d’hospitalité : salon bord terrain, VIP, salon Trophy, Champions Club ou suite FIFA.

À partir de 1 400 dollars américains par personne.

Série de stades

Assistez à tous les matchs dans le stade de votre choix.

Forfait valable pour 4 à 9 matchs selon l’enceinte choisie.

Toutes les journées et toutes les phases de la compétition sont éligibles.

Hospitalité au choix : salon bord terrain, VIP, salon Trophy, Champions Club ou suite FIFA.

À partir de 8 275 $US par personne.

Suivez votre équipe

Suivez votre équipe lors de chaque rencontre des phases de groupe, où qu’elle joue.

Accédez à tous les matchs de la phase de groupes ainsi qu’à une rencontre des huitièmes de finale.

Tous les jours de match et tous les stades sont concernés.

Le service « Suivez mon équipe » n’est actuellement pas disponible pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique et États-Unis).

Options d’hébergement : Suite FIFA

À partir de 6 750 $US par personne

Des loges privées et l’« Accès Platine » sont également proposés aux entreprises ou aux délégations de haut rang en quête d’une expérience plus exclusive.

Que peut-on attendre de l'Argentine lors de la Coupe du monde 2026 ?

Lors de la Copa América 2024 disputée aux États-Unis, des foules immenses s’étaient déjà massées pour admirer Lionel Messi et ses coéquipiers. Plus de 80 000 spectateurs ont rempli le MetLife Stadium du New Jersey pour la demi-finale contre le Canada, et plus de 65 000 ont célébré la victoire 1-0 en finale face à la Colombie au Hard Rock Stadium de Miami, où l’« Albiceleste » a soulevé un nouveau trophée.

La présence de joueurs de renom, tels que Lionel Messi et Rodrigo De Paul, qui évoluent à l’Inter Miami en MLS, a contribué à élargir la base de supporters de l’Argentine dans la région, sans compter que l’équipe a disputé régulièrement des matchs amicaux en Amérique du Nord ces dernières années.

Quels sont les stades de la Coupe du monde 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici ces villes et les stades qui accueilleront la compétition :