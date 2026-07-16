Sans surprise, l’Argentine, hors des pays hôtes, domine la demande de billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026. Qualifiée pour les quarts de finale, la Albiceleste devrait voir ses places s’envoler.

Rappelons qu’aucune nation n’a réussi à conserver son titre suprême depuis le Brésil en 1962.

Cependant, l’Argentine, triple lauréate, se remémorera son triomphe sous la houlette de Diego Maradona au Mexique en 1986, alors qu’elle se concentre désormais sur la Coupe du monde.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de l’Argentine pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Match (coup d’envoi à l’heure locale) Stade Résultat final / Billets Mardi 16 juin Argentine - Algérie (20 h CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City, États-Unis 3-0 Lundi 22 juin Argentine - Autriche (12 h CDT) AT&T Stadium, Arlington, États-Unis 2-0 Samedi 27 juin Jordanie - Argentine (21 h CDT) AT&T Stadium, Arlington, États-Unis 3-1 Vendredi 3 juillet Argentine - Cap-Vert - Seizièmes de finale (18 h EDT) Hard Rock Stadium, Floride, États-Unis 3-2 Mardi 7 juillet Argentine - Égypte Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), Atlanta, Géorgie 3-2 Dimanche 12 juillet Argentine - Suisse Stade de Kansas City (Arrowhead Stadium), à Kansas City, Missouri 3-1 Mercredi 15 juillet Angleterre - Argentine Stade d’Atlanta (Mercedes-Benz Stadium) 2-1 (victoire de l’Argentine) Dimanche 19 juillet Finale : Espagne - Argentine MetLife Stadium, East Rutherford Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 en Argentine ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.

Voici l’essentiel à retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La place de marché officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi.

est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site où vous achetez vos billets.

Billets pour la Coupe du monde 2026 en Argentine : combien coûtent-ils ?

Les billets pour les matchs de poule de l’Argentine lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : les plus chers, situés dans la partie inférieure des tribunes.

les plus chers, situés dans la partie inférieure des tribunes. Catégorie 2 : elle s’étend sur les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1.

elle s’étend sur les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la tribune supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs ont fluctué selon les différentes phases de vente. Voici les estimations :

Tribune Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ – 620 $ Phase de groupes (rencontres des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ – 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ - 7 875 $

À quoi s'attendre de l'Argentine lors de la Coupe du monde 2026

La Copa América 2024, disputée aux États-Unis, a attiré des foules considérables pour admirer Lionel Messi et ses coéquipiers. Plus de 80 000 spectateurs ont rempli le MetLife Stadium du New Jersey pour la demi-finale face au Canada, et plus de 65 000 ont assisté au sacre de l’Albiceleste au Hard Rock Stadium de Miami, où l’équipe a battu la Colombie 1-0 en finale.

La présence de stars comme Lionel Messi et Rodrigo De Paul, qui évoluent désormais à l’Inter Miami en MLS, a encore élargi la base de supporters de l’Argentine dans la région, sans compter que la sélection a disputé régulièrement des matchs amicaux en Amérique du Nord ces dernières années.

Qui figure dans la sélection argentine pour la Coupe du monde ? La liste définitive des 26 joueurs

Sous la direction stratégique du sélectionneur Lionel Scaloni, l’équipe nationale argentine de football (La Albiceleste) a officiellement arrêté sa liste définitive de 26 joueurs. S’apprêtant à défendre son titre tant attendu, les champions du monde en titre sont en tête du groupe J aux côtés de l’Algérie, de l’Autriche et de la Jordanie, qui fait ses débuts dans la compétition.

Le groupe conserve environ les deux tiers de son ossature victorieuse en 2022, tout en intégrant de nouveaux talents explosifs issus de l’élite. La colonne vertébrale demeure inébranlable, emmenée par le gardien Emiliano Martínez, lauréat du Gant d’or, et le pilier défensif Cristian Romero. L’emblématique Lionel Messi mène une ligne d’attaque d’élite, épaulée par Lautaro Martínez (Inter Milan) et Julián Álvarez (Atlético de Madrid), véritable moteur de l’équipe, tandis que Nico Paz, jeune prodige de Côme, apporte une touche moderne et explosive.

Que vous suiviez leur parcours en phase à élimination directe ou que vous cherchiez des billets dans les villes hôtes du Midwest et du Sud, voici la liste officielle des 26 joueurs qui porteront le maillot de l’Albiceleste :

Poste Joueur Club actuel Gardiens Emiliano Martínez Aston Villa Gerónimo Rulli Olympique de Marseille Juan Musso Atlético de Madrid Défenseurs Cristian Romero Tottenham Hotspur Lisandro Martínez Manchester United Nicolás Otamendi Benfica Marcos Senesi AFC Bournemouth Facundo Medina RC Lens Nahuel Molina Atlético de Madrid Gonzalo Montiel River Plate Nicolás Tagliafico Olympique Lyonnais Milieux de terrain Rodrigo De Paul Inter Miami CF Alexis Mac Allister Liverpool FC Enzo Fernández Chelsea FC Exequiel Palacios Bayer Leverkusen Leandro Paredes Boca Juniors Giovani Lo Celso Real Betis Nicolás González Juventus Valentín Barco RC Strasbourg Attaquants Lionel Messi (cap.) Inter Miami CF Julián Álvarez Atlético de Madrid Lautaro Martínez Inter Milan Thiago Almada Atlético de Madrid Nico Paz Comme 1907 José Manuel López Palmeiras Giuliano Simeone Atlético de Madrid

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis). Voici ces villes et les stades qui accueilleront les rencontres :