Il ne fait guère de doute que l’Angleterre sera l’une des nations les plus soutenues lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Même si le pays attend toujours un premier titre majeur depuis 1966, ses performances constantes sur la scène internationale actent son appartenance à l’élite européenne et mondiale.

Finaliste malheureux de l’Euro 2020 puis demi-finaliste du Mondial 2018 et quart-de-finaliste en 2022, le groupe de Gareth Southgate aborde l’épreuve nord-américaine avec ambition.

Quel est le calendrier des matchs de poule de l'Angleterre pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Lieu Prix moyen de revente Billets 17 juin Angleterre - Croatie (15 h CDT) AT&T Stadium, Arlington 400 $ - 1 800 $ Billets 23 juin Angleterre - Ghana (16 h, HE) Stade Gillette, Foxborough 350 $ – 1 500 $ Billets 27 juin Panama - Angleterre (17 h, heure de l’Est) MetLife Stadium, East Rutherford 500 $ – 1 950 $ Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 en Angleterre ?

Les principales loteries officielles (prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage aléatoire de seconde chance) sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.

Voici l’essentiel à retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle a commencé le 1er avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours ; elle a commencé le 1er avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; c’est désormais le seul canal agréé où les supporters peuvent acheter ou céder des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; c’est désormais le seul canal agréé où les supporters peuvent acheter ou céder des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions de vente de ces sites.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Angleterre ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont proposés à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les places pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Seizièmes de finale - Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € - 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ - 2 030 $

À quoi s'attendre de l'Angleterre lors de la Coupe du monde 2026

Malgré des débuts mitigés en qualifications, marqués par des succès 1-0 et 2-0 contre Andorre, les Three Lions ont progressivement pris leur marque sous la houlette de Thomas Tuchel.

Elle a terminé en tête de son groupe avec huit victoires en huit matchs, 22 buts marqués et aucun encaissé, devenant la première sélection européenne à valider son billet pour la phase finale. Les supporters anglais attendent désormais avec impatience de voir leur équipe à l’œuvre sur les terrains.

Où se dérouleront les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici ces villes et les stades qui les accueilleront :