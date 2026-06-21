L’Angleterre aime les matchs d’ouverture de la Coupe du monde. Il y a quatre ans au Qatar, elle avait écrasé l’Iran 6-0, puis elle a entamé sa campagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Amérique du Nord par une victoire mémorable 4-2 face à la Croatie, finaliste en 2018 et demi-finaliste en 2022.

Prochaine étape pour les Three Lions de Tuchel : le Ghana, mardi 23 juin à Boston.

Même si l’Angleterre attend toujours son premier titre majeur depuis 1966, ses performances constantes sur la scène internationale confirment son appartenance à l’élite européenne et mondiale.

Finaliste malheureux en 2018 puis demi-finaliste en 2022, le groupe de Tuchel vise désormais un nouveau pas vers le sacre. Prochain rendez-vous : les États-Unis et le match face au Ghana, le 23 juin à Boston. Vous souhaitez vivre la rencontre sur place ? GOAL vous guide dans l’achat de vos places pour les prochaines sorties des Three Lions, avec toutes les informations tarifaires et les dates clés.

Calendrier de l'Angleterre pour la Coupe du monde 2026

Date (heure du coup d’envoi) Adversaire Lieu Billets Mercredi 17 juin Angleterre - Croatie (4-2) AT&T Stadium, Arlington N/A Mardi 23 juin (16 h, HE) Angleterre - Ghana Gillette Stadium, Foxborough Billet Samedi 27 juin (17 h, HE) Panama - Angleterre MetLife Stadium, East Rutherford Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 en Angleterre

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux phases précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. C’est la dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux phases précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. C’est la dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La place de marché officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.

est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions de vente avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Angleterre ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont proposés à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les prix pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour chaque phase de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Seizièmes de finale - Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ – 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ - 2 030 $

À quoi s'attendre de l'Angleterre lors de la Coupe du monde 2026

Malgré des débuts mitigés en qualifications, marqués par des succès 1-0 et 2-0 contre Andorre, les Three Lions ont ensuite affiché un visage bien plus convaincant sous la houlette de Thomas Tuchel.

Elle a terminé en tête de son groupe avec huit victoires en huit matchs, 22 buts marqués et aucun encaissé, devenant la première sélection européenne à valider son billet pour la phase finale. Les supporters anglais attendent désormais avec impatience de voir leur équipe à l’œuvre sur les terrains.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici la liste de ces villes et des stades qui les accueilleront :