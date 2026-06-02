Cet été, Miami s’apprête à vibrer au rythme de l’Uruguay. Les deux premiers matchs de groupe de la « Celeste » se dérouleront au Hard Rock Stadium, et les supporters bleus et blancs devraient affluer en nombre vers la ville surnommée « l’America’s Playground ».

Quel est le calendrier des matchs de groupe de l'Uruguay pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Lieu Billets Lundi 15 juin Arabie saoudite - Uruguay (18 h) Hard Rock Stadium (Miami) Billets Dimanche 21 juin Uruguay - Cap-Vert (18 h) Hard Rock Stadium (Miami) Billets Vendredi 26 juin Uruguay - Espagne (18 h) Estadio Akron (Guadalajara) Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 depuis l’Uruguay ?

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles est désormais très limité.

Voici ce que vous devez savoir en bref :

La phase de vente de dernière minute est ouverte depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est ouverte depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 de l’Uruguay ?

Les billets pour les matchs de groupe de l’Uruguay lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes.

places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : elle occupe à la fois les rangées supérieures et inférieures, hors des zones attribués à la catégorie 1.

elle occupe à la fois les rangées supérieures et inférieures, hors des zones attribués à la catégorie 1. Catégorie 3 : en majorité en haut de tribune, hors des zones des catégories 1 et 2.

en majorité en haut de tribune, hors des zones des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la partie supérieure en dehors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de vente. Voici les estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ - 7 875 $

Que peut-on attendre de l’Uruguay lors de la Coupe du monde 2026 ?

Malgré des atouts offensifs de premier plan comme Luis Suárez et Darwin Núñez, la Celeste a peiné à trouver le chemin des filets lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Elle a d’abord été tenue en échec par la Corée du Sud (0-0), puis battue par le Portugal (2-0). Les supporters bleu et blanc ont bien pu sabrer une victoire 2-0 contre le Ghana lors du dernier match de groupe, mais ce succès est arrivé trop tard : la qualification leur a échappé au goal average défavorable face à la Corée du Sud.

Pour la deuxième édition consécutive, l’Uruguay entamera son tournoi face à une sélection asiatique : l’Arabie saoudite, déjà croisée lors de la phase de groupes de 2018. À l’époque, un but de Luis Suarez en première période avait suffi pour sceller l’issue de la rencontre. Les Saoudiens, qui avaient créé la surprise en atteignant les huitièmes de finale lors de leur première participation aux États-Unis en 1994, n’ont plus franchi le premier tour depuis.

Pour leur deuxième sortie, les hommes de Bielsa croiseront le fer avec le Cap-Vert, novice en Coupe du monde. Les « Requins bleus », deuxième plus petite nation de l’histoire à se qualifier, ont brillé lors des éliminatoires en terminant en tête de leur groupe devant des cadors du football africain comme le Cameroun.

Le match le plus difficile de l’Uruguay, contre l’Espagne, est programmé en dernier. Mais les deux sélections espèrent avoir déjà validé leur billet pour les huitièmes de finale avant de s’affronter sur la pelouse mexicaine.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici la liste de ces villes et des stades qui les accueilleront :