Sans surprise, et à l’exception des pays hôtes, l’Argentine arrive en tête du classement de la demande de billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Rappelons qu’aucune nation n’a réussi à conserver son titre suprême depuis le Brésil en 1962. Triple lauréate de l’épreuve, l’Argentine se tourne vers l’édition 2026 en se remémorant son triomphe de 1986 au Mexique sous l’ère Diego Maradona.

GOAL vous guide à travers les dernières informations sur les billets : comment les obtenir et à quel prix.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de l'Argentine pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Lieu Billets Mardi 16 juin Argentine vs Algérie (20 h CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City Billets Lundi 22 juin Argentine vs Autriche (12 h CDT) AT&T Stadium, Arlington Billets Samedi 27 juin Jordanie - Argentine (21 h CDT) AT&T Stadium, Arlington Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 en Argentine ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est ouverte depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. C’est la dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est ouverte depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. C’est la dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition. Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente de chaque site avant de finaliser leur achat.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 de l’Argentine ?

Les billets pour les matchs de groupe de l’Argentine lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes.

places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : elle occupe à la fois les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones attribuées à la catégorie 1.

elle occupe à la fois les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones attribuées à la catégorie 1. Catégorie 3 : en majorité en haut de tribune, hors des zones des catégories 1 et 2.

en majorité en haut de tribune, hors des zones des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la partie supérieure en dehors des autres catégories.

Les tarifs ont varié selon les phases de vente. Voici les estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ - 7 875 $

Que peut-on attendre de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2026 ?

La sélection argentine, emmenée par Lionel Messi, a déjà fait vibrer les foules lors de la Copa América 2024 disputée aux États-Unis. Plus de 80 000 spectateurs ont assisté à la demi-finale contre le Canada au MetLife Stadium (New Jersey), et plus de 65 000 ont célébré la victoire 1-0 en finale face à la Colombie au Hard Rock Stadium de Miami.

La présence de stars comme Lionel Messi et Rodrigo De Paul, qui évoluent désormais à l’Inter Miami en MLS, a encore renforcé la base de supporters argentins dans la région, sans compter les nombreux matchs amicaux disputés par la sélection en Amérique du Nord ces dernières années.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici ces villes et les stades qui les accueilleront :