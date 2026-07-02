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Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 : dates des phases à élimination directe, prochains matchs, tarifs et plus encore

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Norvège
E. Haaland

La Norvège fait son grand retour sur la scène internationale, et voici comment vous pouvez la voir en action

L'ascension fulgurante de la Norvège sur la scène footballistique atteint son apogée alors que les Scandinaves s'apprêtent à affronter le Brésil, quintuple champion du monde, lors d'un match très attendu des huitièmes de finale de la Coupe du monde. 

Qualifiée pour la première fois depuis près de trois décennies pour la phase à élimination directe de la Coupe du monde, la sélection scandinave a validé son billet grâce à une victoire 2-1 arrachée de haute lutte face à la Côte d’Ivoire en seizièmes de finale, sur un but décisif inscrit en fin de match. 

Portée par la maîtrise créative de Martin Ødegaard et l’efficacité redoutable de son emblématique Erling Haaland, cette génération moderne a officiellement prouvé qu’elle avait sa place sur la scène mondiale. 

Billets pour la Coupe du monde 2026 de la Norvège :réservez dès maintenant

Calendrier de la Norvège pour la Coupe du monde 2026

Date (heure du coup d’envoi)Adversaire StadeRésultat final / Billets
Mardi 16 juinNorvège - Irak Gillette Stadium (Foxborough)4-1
Lundi 22 juin Norvège - Sénégal MetLife Stadium (East Rutherford)3-2
Vendredi 26 juin Norvège - FranceGillette Stadium (Foxborough)1-4
Mardi 30 juinSeizièmes de finale : Côte d’Ivoire - NorvègeStade de Dallas (AT&T Stadium), Arlington, Texas1-2
Dimanche 5 juilletHuitièmes de finale : Brésil - NorvègeMetLife Stadium (stade de New York/New Jersey)Acheter des billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Norvège ?

Voici l’essentiel en bref :

  • La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.
  • La plateformeofficielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés.
  • Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions de vente de ces intermédiaires.

Le parcours de la Norvège jusqu’à la finale

1. Seizièmes de finale

  • Adversaire : Côte d’Ivoire
  • Date / Lieu : mardi 30 juin 2026, AT&T Stadium (Dallas)

2. Huitièmes de finale

En cas de succès contre la Côte d’Ivoire, la Norvège prendra la direction du nord pour défier le vainqueur de la rencontre 76 (Brésil - Japon).

  • Adversaire potentiel : Brésil ou Japon
  • Date et lieu : samedi 4 juillet 2026 au New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium)

3. Quarts de finale

En se qualifiant pour les quarts de finale, la Norvège rejoindra le dernier carré, où elle affrontera le vainqueur de la poule regroupant le Mexique, l’Équateur, l’Angleterre ou la RD Congo.

  • Adversaire potentiel : Angleterre, Mexique, Équateur ou République démocratique du Congo
  • Date et lieu : jeudi 9 juillet 2026, Los Angeles Stadium (SoFi Stadium)

4. Demi-finales

Une victoire en quarts de finale propulserait Erling Haaland et ses coéquipiers à seulement une marche de la finale, où ils défieraient le vainqueur du quart de finale situé en bas à gauche du tableau.

  • Adversaire potentiel : la France, l’Allemagne, l’Argentine ou l’Espagne
  • Date et lieu : mardi 14 juillet 2026, AT&T Stadium (Dallas)

5. La finale de la Coupe du monde de la FIFA

L’étape ultime. La Norvège y défierait le grand favori issu de la branche opposée du tableau.

  • Adversaire potentiel : États-Unis, Pays-Bas, Belgique, Italie ou Portugal
  • Date et lieu : dimanche 19 juillet 2026, New York–New Jersey Stadium (MetLife Stadium)

Billets pour la Coupe du monde 2026 de la Norvège : combien coûtent-ils ?

La FIFA a adopté une politique de tarification variable pour l’édition 2026. Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs de la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases du tournoi :

CatégoriePhase de groupesSeizièmes de finale – Quarts de finaleDemi-finales et finale
Catégorie 1250 $ - 400 $600 $ – 1 200 $1 500 $ - 6 730 $
Catégorie 2150 $ - 280 $400 € - 800 €1 000 $ - 4 210 $
Catégorie 3100 $ – 200 $200 € – 500 €600 € – 2 790 €
Catégorie 460 € – 120 €150 € - 350 €400 $ – 2 030 $

Billets pour la Coupe du monde 2026 en Norvège –Réservez dès maintenant

Côte d’Ivoire vs Norvège : bilan des confrontations directes entre les équipes masculines seniors

Statistiques détailléesCôte d’IvoireNorvège
Matchs disputés11
Victoires00
Matchs nuls11
Buts marqués11

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés durant 39 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

  • Canada : Toronto et Vancouver
  • Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey
  • États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quels sont les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a officiellement dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Retrouvez ci-dessous la liste complète des villes et des stades qui accueilleront la compétition :

PaysStade (ville)Capacité
CanadaBC Place (Vancouver)48 821
 BMO Field (Toronto)44 315
MexiqueStade Aztèque (Mexique)72 766
 Estadio Akron (Guadalajara)44 330
 Stade BBVA (Monterrey)50 113
États-UnisStade Mercedes-Benz (Atlanta)67 382
 Gillette Stadium (Foxborough)63 815
 Stade AT&T (Dallas)70 122
 NRG Stadium (Houston)68 311
 Stade Arrowhead (Kansas City)67 513
 SoFi Stadium (Inglewood)69 650
 Hard Rock Stadium (Miami Gardens)64 091
 MetLife Stadium (East Rutherford)78 576
 Lincoln Financial Field (Philadelphie)65 827
 Levi’s Stadium (Santa Clara)69 391
 Lumen Field (Seattle)65 123

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