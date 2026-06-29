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France's goalkeeper Hugo Lloris holds the trophy as he celebrates with teammates during the trophy ceremony at the end of the Russia 2018 World CupGetty Images
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Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 : dates des phases à élimination directe, prochains matchs, tarifs et plus encore

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Ousmane Dembélé

Ne manquez pas l’occasion d’admirer les Français, toujours aussi flamboyants, lors de la Coupe du monde.

La France s'est brillamment qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Après une superbe entrée en matière conclue par une victoire 3-1 face au Sénégal, les Bleus ont enchaîné avec deux succès convaincants en phase de groupes : 3-0 contre l'Irak et 4-1 contre la Norvège.

Double champions du monde, les Bleus figurent parmi les six nations ayant conquis plusieurs titres planétaires, et leur parcours sans faute en phase de groupes consolide leur statut de favoris pour aller au bout de l’aventure nord-américaine cet été.

Prochaine étape pour les Bleus : un huitième de finale face à la Suède, mardi 30 juin au MetLife Stadium.

GOAL vous guide pas à pas pour obtenir vos places et connaître les tarifs des prochains matchs à élimination directe des Bleus.

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Calendrier de la France pour la Coupe du monde 2026

DateMatch (heure locale du coup d’envoi) StadeRésultat final / Billets
Mardi 16 juinFrance - Sénégal (15 h, heure de l’Est) Stade MetLife (East Rutherford) Victoire de la France 3-1
Lundi 22 juin France - Irak (17 h, heure de l’Est) Lincoln Financial Field (Philadelphie) La France s'est imposée 3-1
Vendredi 26 juin France - Norvège (15 h, heure de l’Est) Gillette Stadium (Foxborough) La France s'est imposée 4-1
Mardi 30 juinFrance - Suède (17 h, heure de l’Est)Stade MetLife, East RutherfordBillets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 de la FIFA en France

Voici l’essentiel à savoir :

  • La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes, ce n’est pas une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.
  • La place de marchéofficielle de revente de la FIFA est également ouverte. À l’approche du tournoi, cette plateforme constitue le principal canal agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés.
  • Les plateformes derevente telles que StubHub peuvent également proposer des places de dernière minute ; vérifiez toujours leurs conditions de vente avant d’acheter.

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Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en France ?

La FIFA a adopté une politique de tarification variable pour la compétition 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $, sans compter les majorations du marché secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

DatesPhase / CatégorieFourchette de prix officielleFourchette estimée sur le marché secondaire
28 juin – 3 juilletSeizièmes de finale (stades très prisés)225 $ – 540 $550 – 3 200 € (1 250 €)
28 juin – 3 juilletSeizièmes de finale (stades standard)225 $ – 540400 – 2 800 € (1 134 €)
4–7 juilletHuitièmes de finale240 $ – 640650 € – 4 200 € (1 518 €)
9-11 juilletQuarts de finale450 – 1 775 €850 € – 5 500 € (2 348 €)
14–15 juilletDemi-finales930 $ – 3 2951 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juilletMatch pour la troisième place250 $ – 800500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juilletFinale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)1 490 $ – 7 875 $5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Le parcours de la France vers la finale de la Coupe du monde 2026

Les Bleus, qui ont terminé en tête du groupe I, connaissent déjà leur calendrier : si la qualification se confirme, ils joueront les huitièmes de finale contre l’Allemagne ou le Paraguay.

En cas de succès contre la Suède mardi, les Bleus défieront l’Allemagne ou le Paraguay en huitièmes de finale.

En quarts, elle pourrait défier le Canada, les Pays-Bas ou le Maroc, puis l’Espagne ou le Portugal en demi-finales, avant d’éventuellement croiser le Brésil, l’Argentine ou l’Angleterre en finale.

Date (coup d’envoi heure locale)TourLieuMatch possibleBillets
30 juin (17 h, heure de l’Est)Seizièmes de finaleStade MetLife (East Rutherford)France - Suède

Billets

4 juillet (17 h, heure de l’Est)Huitièmes de finaleLincoln Financial Field (Philadelphie)Match n° 89 : Allemagne ou ParaguayBillets
9 juillet (16 h, heure de l’Est)Quarts de finaleGillette Stadium (Foxborough)Match 97 : contre le Canada, les Pays-Bas ou le MarocBillets
14 juillet (14 h CDT)Demi-finalesStade AT&T (Arlington)Match 101 : contre le vainqueur du match 98Billets
19 juillet (15 h HE)FinaleMetLife Stadium (East Rutherford)Match 104 : contre le vainqueur du match 101

Billets

À quoi s’attendre de la France lors de la Coupe du monde 2026

Le noyau dur du PSG – un trio offensif redoutable formé de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Désiré Doué – fait déjà des étincelles à la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Ils sont épaulés par une pléiade de stars qui dominent les meilleurs championnats européens : le capitaine emblématique Kylian Mbappé (Real Madrid), qui a récemment dépassé Olivier Giroud au classement des meilleurs buteurs de l’histoire du pays avec 60 réalisations.

Après avoir frôlé la gloire mondiale à deux reprises, en échouant en finale en 2006 et en 2022, les enjeux sont plus importants que jamais. Deschamps a confirmé que ce tournoi serait son dernier à la tête de l’équipe de France, et avec une qualification pour les huitièmes de finale déjà assurée, cette génération dorée semble prête à se battre pour l’honneur en Amérique du Nord.

Quels sont les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été dévoilées (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis). Découvrez ci-dessous ces villes et les stades qui les accueilleront :

PaysStade (Ville)Capacité
CanadaBC Place (Vancouver)48 821
 BMO Field (Toronto)44 315
MexiqueStade Aztèque (Mexique)72 766
 Estadio Akron (Guadalajara)44 330
 Stade BBVA (Monterrey)50 113
États-UnisStade Mercedes-Benz (Atlanta)67 382
 Gillette Stadium (Foxborough)63 815
 Stade AT&T (Dallas)70 122
 NRG Stadium (Houston)68 311
 Stade Arrowhead (Kansas City)67 513
 SoFi Stadium (Inglewood)69 650
 Hard Rock Stadium (Miami Gardens)64 091
 MetLife Stadium (East Rutherford)78 576
 Lincoln Financial Field (Philadelphie)65 827
 Levi’s Stadium (Santa Clara)69 391
 Lumen Field (Seattle)65 123

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