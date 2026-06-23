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France's goalkeeper Hugo Lloris holds the trophy as he celebrates with teammates during the trophy ceremony at the end of the Russia 2018 World CupGetty Images
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Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 : dates des phases à élimination directe, prochains matchs, prix moyens et autres informations essentielles

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Kylian Mbappé

Ne manquez pas l’opportunité d’admirer les Bleus, toujours aussi flamboyants, lors de la Coupe du monde.

Après une victoire époustouflante 3-1 face au Sénégal pour leur entrée dans le tournoi, puis un succès net 3-0 contre l’Irak, les Bleus ont officiellement validé leur billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, avec une journée d’avance sur le programme. 

Double champions du monde, les Bleus figurent parmi les six nations ayant conquis plusieurs étoiles, et leur parcours parfait dans le groupe I confirme leur statut de favoris pour aller au bout cet été en Amérique du Nord.

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Calendrier de la France pour la Coupe du monde 2026

Date et horaire du coup d’envoiAdversaire LieuRésultat final / Billets
Mardi 16 juin France - SénégalMetLife Stadium, East Rutherford3-1
Dimanche 22 juin (17 h, heure de l’Est)France - Irak Lincoln Financial Field, Philadelphie3-0
Jeudi 26 juin (15 h, HE)Norvège - France Gillette Stadium, FoxboroughBillets : à confirmer
À confirmerSeizièmes de finale : France - À confirmerÀ confirmerBillets

Comment obtenir vos places pour la Coupe du monde 2026 en France

Voici l’essentiel en bref :

  • La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.
  • La place de marchéofficielle de revente de la FIFA est également ouverte. À l’approche du tournoi, cette plateforme est désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions de vente du site avant toute transaction.

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Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en France ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont proposés à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les prix pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

CatégoriePhase de groupesSeizièmes de finale – Quarts de finaleDemi-finales et finale
Catégorie 1250 $ – 400 $600 $ – 1 200 $1 500 $ - 6 730 $
Catégorie 2150 € – 280 €400 € – 800 €1 000 $ - 4 210 $
Catégorie 3100 $ – 200 $200 € – 500 €600 € - 2 790 €
Catégorie 460 € – 120 €150 € – 350 €400 $ - 2 030 $

Que peut-on attendre de la France lors de la Coupe du monde 2026 ?

Le noyau dur du PSG, animé par un trio offensif redoutable composé de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, fait déjà des étincelles sur les terrains nord-américains. 

Ils sont épaulés par une pléiade de stars qui brillent dans les meilleurs championnats européens : le capitaine emblématique Kylian Mbappé (Real Madrid), qui a récemment dépassé Olivier Giroud au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la sélection avec 58 réalisations.

Grâce à deux victoires convaincantes face au Sénégal (3-1) puis à l’Irak, les Bleus ont déjà validé leur billet pour les seizièmes de finale avec un match d’avance. 

Leur dernier match du groupe I, à Boston, face à une équipe norvégienne en plein renouveau, s’annonce comme un véritable choc pour la première place.  

Finaliste malheureux en 2006 et 2022, le groupe sait que l’heure est venue de concrétiser son potentiel. Didier Deschamps a annoncé que ce tournoi serait son dernier à la tête des Bleus, et la qualification en poche, cette génération dorée semble prête à lui offrir un départ en apothéose avec un troisième sacre mondial.  

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici la liste de ces villes et des stades qui les accueilleront :

PaysStade (Ville)Capacité
CanadaBC Place (Vancouver)48 821
 BMO Field (Toronto)44 315
MexiqueStade Aztèque (Mexique)72 766
 Estadio Akron (Guadalajara)44 330
 Stade BBVA (Monterrey)50 113
États-UnisStade Mercedes-Benz (Atlanta)67 382
 Gillette Stadium (Foxborough)63 815
 Stade AT&T (Dallas)70 122
 NRG Stadium (Houston)68 311
 Arrowhead Stadium (Kansas City)67 513
 SoFi Stadium (Inglewood)69 650
 Hard Rock Stadium (Miami Gardens)64 091
 MetLife Stadium (East Rutherford)78 576
 Lincoln Financial Field (Philadelphie)65 827
 Levi’s Stadium (Santa Clara)69 391
 Lumen Field (Seattle)65 123

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