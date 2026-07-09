Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
United States players during the FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images
Book World Cup Tickets

Traduit par

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis : disponibilité, prix de revente habituels et places encore disponibles

SHOPPING
Tickets
Coupe du monde
États-Unis
C. Pulisic

Tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets et assister aux matchs commentés par les co-animateurs

Au total, plus de 200 000 spectateurs ont assisté aux trois matchs de phase de groupes des États-Unis lors de la Coupe du monde de la FIFA, disputés au SoFi Stadium (Los Angeles) et au Lumen Field (Seattle).

L’équipe de Mauricio Pochettino a fait preuve d’une immense force mentale en seizièmes de finale, arrachant une victoire 2-0 pleine de combativité face à la Bosnie-Herzégovine, alors qu’elle jouait à dix suite au carton rouge spectaculaire de Folarin Balogun. 

Le parcours historique des États-Unis à domicile lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 s’est achevé de manière déchirante en huitièmes de finale, avec une défaite 4-1 face à la Belgique. 

Si vous souhaitez encore vous procurer des places pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, sachez que des billets de dernière minute sont disponibles pour les prochaines rencontres à élimination directe. Voici ce que vous devez savoir.

Billets pour la Coupe du monde :réservez dès maintenant

Résultats des États-Unis à la Coupe du monde 2026

DateMatch (heure locale du coup d’envoi)StadeRésultat / Billets
Vendredi 12 juinÉtats-Unis - Paraguay (18 h, heure du Pacifique)SoFi Stadium, Inglewood4-1
Vendredi 19 juinÉtats-Unis - Australie (12 h, heure du Pacifique)Lumen Field, Seattle2-0
Jeudi 25 juinÉtats-Unis - Turquie (19 h, heure du Pacifique)SoFi Stadium, Inglewood3-2
Mercredi 1^(er) juilletÉtats-Unis - Bosnie-Herzégovine (17 h, heure du Pacifique)Levi’s Stadium, Santa Clara2-0
Lundi 6 juilletÉtats-Unis - Belgique (20 h, heure de l’Est)Lumen Field, Seattle1-4

Y a-t-il encore des billets disponibles pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis ?

Oui. Malgré une forte demande, les places pour les phases à élimination directe restent disponibles. 

Les supporters peuvent encore se procurer des places via les plateformes officielles et les sites de revente agréés. Comme le pays hôte a été éliminé, de nombreux fans locaux remettent leurs billets sur le marché secondaire ; il reste donc des places si vous vous dépêchez.

Utilisez toujours les canaux officiels ou des partenaires de billetterie fiables et vérifiés pour garantir la validité de vos places.

Calendrier complet des matchs restants de la Coupe du monde 2026

Date et heure du coup d'envoiDétails du matchLieuBillets
9 juillet, coup d’envoi à 18 h (HE)Quart de finale n° 1 : France - MarocGillette Stadium (Boston), États-UnisAcheter des billets
10 juillet, coup d’envoi à 18 h PDTQuart de finale n° 2 : Espagne - BelgiqueSoFi Stadium (Los Angeles), États-UnisAcheter des billets
11 juillet, coup d’envoi à 16 h (HE)Quart de finale n° 3 : Norvège - AngleterreHard Rock Stadium (Miami), États-UnisAcheter des billets
11 juillet, coup d’envoi à 18 h CDTQuart de finale n° 4 : Argentine - Suisse Arrowhead Stadium (Kansas City), États-UnisAcheter des billets
14 juillet, coup d’envoi à 19 h CDTDemi-finale n° 1 : France/Maroc contre Espagne/BelgiqueDallas Stadium, États-UnisAcheter des billets
15 juillet, coup d’envoi à 20 h EDTDemi-finale 2 : Norvège/Angleterre contre Argentine/SuisseStade d’Atlanta, États-UnisAcheter des billets
18 juillet, coup d’envoi à 15 h (heure de l’Est)Match pour la 3^e place : France/Maroc/Espagne/Belgique – Norvège/Angleterre/Argentine/SuisseStade de Miami, États-UnisAcheter des billets
19 juillet, coup d’envoi à 15 h (heure de l’Est)Finale de la Coupe du monde : France / Maroc / Espagne / Belgique vs Norvège / Angleterre / Argentine / SuisseStade de New York-New Jersey, États-UnisAcheter des billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis

Voici l’essentiel en bref :

  • La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.
  • La plateformeofficielle de revente de la FIFA est également ouverte. À l’approche du tournoi, cette plateforme est désormais le principal canal autorisé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site où vous achetez vos billets.

Billets pour la Coupe du monde :réservez dès maintenant

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis ?

La FIFA a adopté une politique de tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs de la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

DatesPhase / CatégorieFourchette de prix officielleFourchette estimée sur le marché secondaire
4 – 7 juilletHuitièmes de finale240 $ – 640 $650 $ – 4 200 $ (moyenne : 1 518 $)
9-11 juilletQuarts de finale450 – 1 775 €850 € – 5 500 € (2 348 €)
14–15 juilletDemi-finales930 $ – 3 2951 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juilletMatch pour la troisième place250 $ – 800500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juilletFinale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)1 490 $ – 7 875 $5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Qui figure dans la sélection américaine pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la sélection officielle de 26 joueurs qui représenteront les États-Unis lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

PosteJoueurClub actuel
GardiensMatt TurnerNew England Revolution


Matt FreeseNew York City FC


Chris BradyChicago Fire
DéfenseursChris RichardsCrystal Palace


Tim ReamCharlotte FC


Antonee RobinsonFulham


Sergiño DestPSV Eindhoven


Joe ScallyBorussia Mönchengladbach


Miles RobinsonFC Cincinnati


Mark McKenzieToulouse


Auston TrustyCeltic


Alex FreemanVillarreal


Max ArfstenColumbus Crew
Milieux de terrainTyler AdamsAFC Bournemouth


Weston McKennieJuventus


Gio ReynaBorussia Mönchengladbach


Malik TillmanBayer Leverkusen


Cristian RoldanSeattle Sounders


Sebastian BerhalterVancouver Whitecaps
AttaquantsChristian PulisicAC Milan


Folarin BalogunMonaco


Timothy WeahOlympique de Marseille


Ricardo PepiPSV Eindhoven


Haji WrightCoventry City


Brenden AaronsonLeeds United


Alejandro ZendejasClub América

Billets pour la Coupe du monde :réservez dès maintenant.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google