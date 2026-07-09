Au total, plus de 200 000 spectateurs ont assisté aux trois matchs de phase de groupes des États-Unis lors de la Coupe du monde de la FIFA, disputés au SoFi Stadium (Los Angeles) et au Lumen Field (Seattle).

L’équipe de Mauricio Pochettino a fait preuve d’une immense force mentale en seizièmes de finale, arrachant une victoire 2-0 pleine de combativité face à la Bosnie-Herzégovine, alors qu’elle jouait à dix suite au carton rouge spectaculaire de Folarin Balogun.

Le parcours historique des États-Unis à domicile lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 s’est achevé de manière déchirante en huitièmes de finale, avec une défaite 4-1 face à la Belgique.

Si vous souhaitez encore vous procurer des places pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, sachez que des billets de dernière minute sont disponibles pour les prochaines rencontres à élimination directe. Voici ce que vous devez savoir.

Résultats des États-Unis à la Coupe du monde 2026

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Stade Résultat / Billets Vendredi 12 juin États-Unis - Paraguay (18 h, heure du Pacifique) SoFi Stadium, Inglewood 4-1 Vendredi 19 juin États-Unis - Australie (12 h, heure du Pacifique) Lumen Field, Seattle 2-0 Jeudi 25 juin États-Unis - Turquie (19 h, heure du Pacifique) SoFi Stadium, Inglewood 3-2 Mercredi 1^(er) juillet États-Unis - Bosnie-Herzégovine (17 h, heure du Pacifique) Levi’s Stadium, Santa Clara 2-0 Lundi 6 juillet États-Unis - Belgique (20 h, heure de l’Est) Lumen Field, Seattle 1-4

Y a-t-il encore des billets disponibles pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis ?

Oui. Malgré une forte demande, les places pour les phases à élimination directe restent disponibles.

Les supporters peuvent encore se procurer des places via les plateformes officielles et les sites de revente agréés. Comme le pays hôte a été éliminé, de nombreux fans locaux remettent leurs billets sur le marché secondaire ; il reste donc des places si vous vous dépêchez.

Utilisez toujours les canaux officiels ou des partenaires de billetterie fiables et vérifiés pour garantir la validité de vos places.

Calendrier complet des matchs restants de la Coupe du monde 2026

Date et heure du coup d'envoi Détails du match Lieu Billets 9 juillet, coup d’envoi à 18 h (HE) Quart de finale n° 1 : France - Maroc Gillette Stadium (Boston), États-Unis Acheter des billets 10 juillet, coup d’envoi à 18 h PDT Quart de finale n° 2 : Espagne - Belgique SoFi Stadium (Los Angeles), États-Unis Acheter des billets 11 juillet, coup d’envoi à 16 h (HE) Quart de finale n° 3 : Norvège - Angleterre Hard Rock Stadium (Miami), États-Unis Acheter des billets 11 juillet, coup d’envoi à 18 h CDT Quart de finale n° 4 : Argentine - Suisse Arrowhead Stadium (Kansas City), États-Unis Acheter des billets 14 juillet, coup d’envoi à 19 h CDT Demi-finale n° 1 : France/Maroc contre Espagne/Belgique Dallas Stadium, États-Unis Acheter des billets 15 juillet, coup d’envoi à 20 h EDT Demi-finale 2 : Norvège/Angleterre contre Argentine/Suisse Stade d’Atlanta, États-Unis Acheter des billets 18 juillet, coup d’envoi à 15 h (heure de l’Est) Match pour la 3^e place : France/Maroc/Espagne/Belgique – Norvège/Angleterre/Argentine/Suisse Stade de Miami, États-Unis Acheter des billets 19 juillet, coup d’envoi à 15 h (heure de l’Est) Finale de la Coupe du monde : France / Maroc / Espagne / Belgique vs Norvège / Angleterre / Argentine / Suisse Stade de New York-New Jersey, États-Unis Acheter des billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte. À l’approche du tournoi, cette plateforme est désormais le principal canal autorisé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés.

est également ouverte. À l’approche du tournoi, cette plateforme est désormais le principal canal autorisé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site où vous achetez vos billets.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis ?

La FIFA a adopté une politique de tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs de la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 4 – 7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4 200 $ (moyenne : 1 518 $) 9-11 juillet Quarts de finale 450 – 1 775 € 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Qui figure dans la sélection américaine pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la sélection officielle de 26 joueurs qui représenteront les États-Unis lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :