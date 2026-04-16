Bien que le football ne soit pas perçu comme le sport le plus prestigieux d’Amérique du Nord, l’arrivée de la Coupe du monde de la FIFA suffit à embraser les foules.

Les fans américains se déplaceront en nombre pour soutenir les États-Unis à chaque sortie, et le SoFi Stadium de Los Angeles ainsi que le Lumen Field de Seattle s’apprêtent à accueillir 70 000 spectateurs pour les matchs de groupe des Stars and Stripes.

GOAL vous guide à travers les dernières informations sur les billets, notamment comment les obtenir et à quel prix.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera coorganisée par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quel est le calendrier des matchs de groupe des États-Unis pour la Coupe du monde 2026 ?

Date (heure du coup d’envoi, heure de l’Est) Match Lieu Billets 12 juin (21 h, HE) États-Unis - Paraguay SoFi Stadium, Los Angeles Billets 19 juin (15 h, HE) États-Unis vs Australie Lumen Field, Seattle Billet 25 juin (22 h HE) Turquie - États-Unis SoFi Stadium, Los Angeles Billets

Comme lors de leur parcours jusqu’aux huitièmes de finale en Afrique du Sud en 2010, les États-Unis devraient faire match nul contre l’Angleterre et rester invaincus durant la phase de groupes de la Coupe du monde 2022.

Les Stars and Stripes n’ont manqué l’accès aux phases à élimination directe qu’à une seule reprise lors de leurs cinq dernières participations à la phase finale.

Comment obtenir des billets pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente libre est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente de chaque site.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis ?

Les billets pour les matchs de groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aux États-Unis sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places premium situées en bas des tribunes.

places premium situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : Elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1.

Elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : places les plus abordables, situées en haut de la tribune, hors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de mise en vente. Voici quelques estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ - 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ - 7 875 $

Que peut-on attendre des États-Unis lors de la Coupe du monde 2026 ?

Les États-Unis avaient franchi le premier tour en 1994 avant de céder en huitièmes de finale contre le Brésil, futur champion, sur un but de Bebeto en seconde période.

Depuis, les Stars and Stripes ont progressé à pas de géant, se qualifiant pour toutes les phases finales hormis celle de 2018. Ils ont atteint les huitièmes de finale en 2010, 2014 et 2022, puis créé la surprise en 2002 en atteignant les quarts de finale.

Les États-Unis espèrent poursuivre leur progression sous la houlette de Mauricio Pochettino, nommé en septembre 2024 afin de concrétiser les ambitions de la fédération.

Malgré un début d’année 2025 difficile, ponctué de quatre défaites consécutives, les Stars and Stripes ont récemment retrouvé un niveau impressionnant, ne concédant que deux revers lors de leurs douze dernières sorties et s’imposant notamment face au Japon, à l’Australie, au Paraguay et à l’Uruguay au cours de cette série.

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis ?

Vous pouvez vivre le meilleur de la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à des formules d’hospitalité complètes pour les matchs des États-Unis, comprenant des billets premium, des repas et des boissons, et bien plus encore, disponibles dans les trois pays hôtes.

Les formules sont les suivantes :

Série « Venue »

Assistez à tous les matchs dans le stade de votre choix.

Comprend 4 à 9 matchs selon le stade.

Valable pour chaque journée de match et toutes les phases de la compétition

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon des trophées, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 8 275 USD par personne.

Des suites privées et l’accès Platinum sont également proposés aux groupes corporatifs ou VIP en quête d’une expérience ultra-exclusive.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Retrouvez ci-dessous la liste de ces villes et des stades qui les accueilleront :