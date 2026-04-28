Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Mexique : informations sur les stades mexicains, calendrier des matchs de l'équipe, tarifs et plus encore

La fièvre du football atteint son paroxysme alors que les supporters du monde entier comptent les jours jusqu'au coup d'envoi historique de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

Pour le Mexique, l’enjeu est encore plus grand : le pays qui abrite le légendaire Estadio Azteca s’apprête à entrer dans l’histoire en devenant le premier à accueillir à trois reprises le plus grand tournoi du monde. Au-delà des cris des fidèles supporters de l’El Tri, le sol mexicain accueillera sept autres affrontements de groupe à haute tension.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment vous pouvez vous procurer des places et combien elles coûtent.

Quel est le calendrier des matchs de groupe du Mexique pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Calendrier Lieu Billets 11 juin 2026 Mexique vs Afrique du Sud Stade Azteca, Mexique Billets 18 juin 2026 Mexique vs Corée du Sud Stade Akron, Guadalajara Billets 24 juin 2026 République tchèque - Mexique Stade Azteca, Mexico Billets

Quand la Coupe du monde se tiendra-t-elle au Mexique en 2026 ?

Date Programme Lieu (Mexique) Billets 11 juin 2026 Mexique vs Afrique du Sud Stade Azteca, Mexique Billets 15 juin 2026 Corée du Sud - République tchèque Stade BBVA, Monterrey Billets 17 juin 2026 Ouzbékistan - Colombie Stade Azteca, Mexico Billets 18 juin 2026 Mexique vs Corée du Sud Stade Akron, Guadalajara Billets 21 juin 2026 Corée du Sud - Afrique du Sud Stade BBVA, Monterrey Billets 23 juin 2026 Colombie vs RD Congo Stade Akron, Guadalajara Billets 23 juin 2026 Uruguay vs Espagne Stade Akron, Guadalajara Billets 24 juin 2026 Mexique - République tchèque Stade Azteca, Mexico Billets 27 juin 2026 Match de groupe (Groupe A) Estadio BBVA, Monterrey Billets 30 juin 2026 Match des 16^(es) de finale Estadio Azteca, Mexique Billets 30 juin 2026 Match des 16es de finale Estadio Akron, Guadalajara Billets 3 juillet 2026 Match des 16es de finale Stade BBVA, Monterrey Billets 6 juillet 2026 Match des huitièmes de finale Estadio Azteca, Mexico Billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Mexique ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité initiale est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez savoir :

La phase de vente de dernière minute est ouverte depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est ouverte depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.

est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition. Les résidents mexicains doivent passer par la plateforme d’échange officielle de la FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) , rouverte pour encadrer les transactions locales dans un cadre sécurisé.

officielle , rouverte pour encadrer les transactions locales dans un cadre sécurisé. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter attentivement les conditions générales de ces sites.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 au Mexique ?

Les places pour les rencontres de la phase de groupes au Mexique sont réparties comme suit :

Catégorie 1 : la plus onéreuse, située en partie inférieure des tribunes.

la plus onéreuse, située en partie inférieure des tribunes. Catégorie 2 : elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1.

elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : en majorité en haut de tribune, hors des zones des catégories 1 et 2.

en majorité en haut de tribune, hors des zones des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la partie supérieure en dehors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de vente. Voici les estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ - 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ - 7 875 $

Que peut-on attendre du Mexique lors de la Coupe du monde 2026 ?

Les précédentes éditions de la Coupe du monde au Mexique avaient rassemblé des foules immenses et passionnées. Cet été, malgré une organisation partagée avec les États-Unis et le Canada, une affluence record est à nouveau attendue.

Après quarante ans d’attente, le pays hôte voit enfin le plus grand tournoi sportif revenir sur son sol. L’Amérique latine avait déjà organisé les éditions 1970 et 1986, et elle s’apprête à devenir la première nation à accueillir, ou co-accueillir, la compétition masculine à trois reprises.

Le Mexique entame sa campagne, et le tournoi dans son ensemble, face à l’Afrique du Sud. Les Bafana Bafana disputent leur première phase finale depuis leur organisation de l’épreuve en 2010 et n’ont jamais franchi le premier tour en trois participations.

Le deuxième adversaire du Mexique dans le groupe, la Corée du Sud, possède un palmarès plus solide en Coupe du monde, s’étant qualifiée pour chacune des dix dernières éditions, depuis Mexique 86. Après avoir atteint les huitièmes de finale au Qatar en 2022, elle visera une sortie de groupe lors de deux Coupes du monde consécutives pour la première fois.

Mais quand se tiendra exactement la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera coorganisée par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quels sont les stades qui accueilleront la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de football 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici la liste de ces villes et des stades qui accueilleront les rencontres :