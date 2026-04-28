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Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Mexique : informations sur les stades mexicains, calendrier des matchs de l'équipe, tarifs et plus encore

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La fièvre de la Coupe du monde s’empare du Mexique, et vous pourriez être sur place pour voir comment les coorganisateurs s’en sortent.

La fièvre du football atteint son paroxysme alors que les supporters du monde entier comptent les jours jusqu'au coup d'envoi historique de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. 

Pour le Mexique, l’enjeu est encore plus grand : le pays qui abrite le légendaire Estadio Azteca s’apprête à entrer dans l’histoire en devenant le premier à accueillir à trois reprises le plus grand tournoi du monde. Au-delà des cris des fidèles supporters de l’El Tri, le sol mexicain accueillera sept autres affrontements de groupe à haute tension.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment vous pouvez vous procurer des places et combien elles coûtent.

Réservez vos places dès maintenant.

Quel est le calendrier des matchs de groupe du Mexique pour la Coupe du monde 2026 ?

DateCalendrierLieuBillets
11 juin 2026Mexique vs Afrique du SudStade Azteca, MexiqueBillets
18 juin 2026Mexique vs Corée du SudStade Akron, GuadalajaraBillets
24 juin 2026République tchèque - MexiqueStade Azteca, MexicoBillets

Quand la Coupe du monde se tiendra-t-elle au Mexique en 2026 ?

DateProgrammeLieu (Mexique)Billets
11 juin 2026Mexique vs Afrique du SudStade Azteca, MexiqueBillets
15 juin 2026Corée du Sud - République tchèqueStade BBVA, MonterreyBillets
17 juin 2026Ouzbékistan - ColombieStade Azteca, MexicoBillets
18 juin 2026Mexique vs Corée du SudStade Akron, GuadalajaraBillets
21 juin 2026Corée du Sud - Afrique du SudStade BBVA, MonterreyBillets
23 juin 2026Colombie vs RD CongoStade Akron, GuadalajaraBillets
23 juin 2026Uruguay vs EspagneStade Akron, GuadalajaraBillets
24 juin 2026Mexique - République tchèqueStade Azteca, MexicoBillets
27 juin 2026Match de groupe (Groupe A)Estadio BBVA, MonterreyBillets
30 juin 2026Match des 16^(es) de finaleEstadio Azteca, MexiqueBillets
30 juin 2026Match des 16es de finaleEstadio Akron, GuadalajaraBillets
3 juillet 2026Match des 16es de finaleStade BBVA, MonterreyBillets
6 juillet 2026Match des huitièmes de finaleEstadio Azteca, MexicoBillets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Mexique ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité initiale est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez savoir :

  • La phase de vente de dernière minute est ouverte depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.
  • La plateformeofficielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.
  • Les résidents mexicains doivent passer par la plateforme d’échange officielle de la FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA), rouverte pour encadrer les transactions locales dans un cadre sécurisé.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter attentivement les conditions générales de ces sites.

Billetspour la Coupe du monde au Mexique– Réservation de billets

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 au Mexique ?

Les places pour les rencontres de la phase de groupes au Mexique sont réparties comme suit :

  • Catégorie 1 : la plus onéreuse, située en partie inférieure des tribunes.
  • Catégorie 2 : elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1.
  • Catégorie 3 : en majorité en haut de tribune, hors des zones des catégories 1 et 2.
  • Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la partie supérieure en dehors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de vente. Voici les estimations :

ScèneFourchette de prix des billets
Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ - 2 735 $
Seizièmes de finale105 $ - 750 $
Huitièmes de finale170 $ – 980 $ 
Quarts de finale 275 $ - 1 775 $
Demi-finales 420 € – 3 295 €
Finale2 030 $ - 7 875 $

Que peut-on attendre du Mexique lors de la Coupe du monde 2026 ?

Les précédentes éditions de la Coupe du monde au Mexique avaient rassemblé des foules immenses et passionnées. Cet été, malgré une organisation partagée avec les États-Unis et le Canada, une affluence record est à nouveau attendue.

Après quarante ans d’attente, le pays hôte voit enfin le plus grand tournoi sportif revenir sur son sol. L’Amérique latine avait déjà organisé les éditions 1970 et 1986, et elle s’apprête à devenir la première nation à accueillir, ou co-accueillir, la compétition masculine à trois reprises.

Le Mexique entame sa campagne, et le tournoi dans son ensemble, face à l’Afrique du Sud. Les Bafana Bafana disputent leur première phase finale depuis leur organisation de l’épreuve en 2010 et n’ont jamais franchi le premier tour en trois participations.

Le deuxième adversaire du Mexique dans le groupe, la Corée du Sud, possède un palmarès plus solide en Coupe du monde, s’étant qualifiée pour chacune des dix dernières éditions, depuis Mexique 86. Après avoir atteint les huitièmes de finale au Qatar en 2022, elle visera une sortie de groupe lors de deux Coupes du monde consécutives pour la première fois. 

Mais quand se tiendra exactement la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera coorganisée par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

  • Canada : Toronto et Vancouver
  • Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey
  • États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quels sont les stades qui accueilleront la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de football 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici la liste de ces villes et des stades qui accueilleront les rencontres :

PaysStade (Ville)Capacité
CanadaBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 72 766 
MexiqueEstadio Banorte (Mexique) 48 821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 
 Stade BBVA (Monterrey) 50 113 
États-UnisStade Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Gillette Stadium (Boston) 63 815 
 AT&T Stadium (Dallas) 70 122 
 NRG Stadium, Houston 68 311 
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 67 513 
 SoFi Stadium (Los Angeles) 69 650 
 Hard Rock Stadium (Miami) 64 091 
 MetLife Stadium, New York 78 576 
 Lincoln Financial Field, Philadelphie 65 827 
 Levi’s Stadium, San Francisco 69 391 
 Lumen Field, Seattle 65 123