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Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Mexique : informations sur les stades mexicains, calendrier des matchs de l'équipe nationale, tarifs et plus encore

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La fièvre de la Coupe du monde s’empare du Mexique, et vous pourriez être sur place pour voir comment les coorganisateurs s’en sortent.

La fièvre du football atteint son paroxysme alors que les supporters du monde entier comptent les jours jusqu'au coup d'envoi historique de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. 

Pour le Mexique, l’enjeu est encore plus grand : le pays qui abrite le légendaire Estadio Azteca s’apprête à entrer dans l’histoire en devenant le premier à accueillir à trois reprises le plus grand tournoi du monde. Au-delà des cris de joie des fidèles supporters d’El Tri, le sol mexicain accueillera sept autres rencontres de groupe à haute tension.

Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment vous procurer des places et à quel prix.

Réservez vos places dès maintenant.

Quel est le calendrier des matchs de groupe du Mexique pour la Coupe du monde 2026 ?

DateMatchLieuBillets
11 juin 2026Mexique - Afrique du Sud (2-0)Stade Azteca, MexiqueBillets
18 juin 2026Mexique vs Corée du SudStade Akron, GuadalajaraBillets
24 juin 2026République tchèque - MexiqueStade Azteca, MexicoBillets

Quels sont les billets les moins chers pour la Coupe du monde au Mexique ?

D’après les annonces de revente actuelles, les premières estimations de la FIFA et les tarifs publics les plus bas, voici les places les moins chères actuellement disponibles pour la phase de groupes au Mexique.

Les tarifs peuvent évoluer en raison de la tarification dynamique et de la demande.

ClassementMatch (Date)Lieu (Ville)Niveau d’entréeBillets
N° 1République tchèque - Mexique (24 juin)Stade Azteca (Mexique)906 $ – 1 100 $+Billets
N° 2Mexique vs Corée du Sud (18 juin)Estadio Akron (Guadalajara)1 520 $ – 1 750 $+Billets
N° 3Mexique vs Afrique du Sud (11 juin)Estadio Azteca (Mexique)1 803 $ – 2 646 $+)Billets

Remarque : les tarifs varient fréquemment en raison du système de tarification dynamique et de la demande sur le marché de la revente. Les prix indiqués correspondent aux montants publics les plus élevés au moment de la rédaction et peuvent évoluer à mesure que le tournoi approche.

Quand la Coupe du monde se tiendra-t-elle au Mexique en 2026 ?

DateProgrammeLieu (Mexique)Billets
11 juin 2026Mexique vs Afrique du SudStade Azteca, MexiqueBillets
15 juin 2026Corée du Sud - République tchèqueStade BBVA, MonterreyBillets
17 juin 2026Ouzbékistan - ColombieStade Azteca, MexicoBillets
18 juin 2026Mexique vs Corée du SudEstadio Akron, GuadalajaraBillets
21 juin 2026Corée du Sud – Afrique du SudStade BBVA, MonterreyBillets
23 juin 2026Colombie vs RD CongoStade Akron, GuadalajaraBillets
23 juin 2026Uruguay vs EspagneStade Akron, GuadalajaraBillets
24 juin 2026Mexique vs République tchèqueStade Azteca, MexicoBillets
27 juin 2026Match de groupe (Groupe A)Estadio BBVA, MonterreyBillets
30 juin 2026Match des 16es de finaleEstadio Azteca, MexiqueBillets
30 juin 2026Match des 16es de finaleEstadio Akron, GuadalajaraBillets
3 juillet 2026Match des 16es de finaleStade BBVA, MonterreyBillets
6 juillet 2026Match des huitièmes de finaleEstadio Azteca, MexiqueBillets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Mexique ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez savoir :

  • La phase de vente de dernière minute est ouverte depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.
  • La plateformeofficielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.
  • Les résidents mexicains doivent passer par la plateforme d’échange officielle de la FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA), rouverte pour gérer les transactions locales dans le respect des garanties officielles.
  • Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente de chaque site.

Réservez vos places dès maintenant.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 au Mexique ?

Les billets pour les matchs de groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Mexique sont répartis dans les catégories suivantes :

  • Catégorie 1 : places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes.
  • Catégorie 2 : elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1.
  • Catégorie 3 : en majorité en haut de tribune, hors des zones des catégories 1 et 2.
  • Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la partie supérieure en dehors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de vente. Voici les estimations :

ScèneFourchette de prix des billets
Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ - 2 735 $
Seizièmes de finale105 $ - 750 $
Huitièmes de finale170 $ - 980 $ 
Quarts de finale 275 $ - 1 775 $
Demi-finales 420 € – 3 295 €
Finale2 030 $ - 7 875 $

Qui figure dans l’équipe du Mexique pour la Coupe du monde ? La liste définitive des 26 joueurs

Sous la houlette du sélectionneur Javier « El Vasco » Aguirre, l’équipe nationale de football du Mexique a officiellement dévoilé sa sélection finale de 26 joueurs pour le prochain tournoi à domicile. Versée dans un groupe A très disputé aux côtés de l’Afrique du Sud, de la Corée du Sud et de la Tchéquie, El Tri présente un mélange redoutable de vétérans européens aguerris, de stars de la Liga MX et de jeunes prodiges prometteurs prêts à se mettre en avant sur la scène internationale.

Cette sélection prestigieuse s’appuie sur le pilier défensif Edson Álvarez, le gardien chevronné Guillermo Ochoa (qui participe à sa sixième Coupe du monde, un record) et l’imperturbable buteur du Feyenoord, Santiago Giménez.

Que vous planifiez le parcours d’El Tri jusqu’aux huitièmes de finale ou vérifiez la disponibilité des billets pour les grands matchs du Groupe A à Mexico et à Guadalajara, voici la liste officielle des 26 joueurs représentant le Mexique :

Liste officielle des 26 joueurs mexicains pour la Coupe du monde :

PosteJoueurClub actuel
GardiensGuillermo OchoaAVS Futebol SAD
 Carlos AcevedoSantos Laguna
 Raúl Rangel (Chivas)Chivas
DéfenseursJohan VásquezGenoa
 César MontesLokomotiv Moscou
 Edson ÁlvarezWest Ham United
 Jesús GallardoToluca
 Israel ReyesClub América
 Jorge SánchezCruz Azul
 Mateo ChávezChivas
Milieux de terrainLuis ChávezDynamo Moscou
 Érik LiraCruz Azul
 Álvaro FidalgoClub América
 Orbelín PinedaAEK Athènes
 Gilberto MoraClub Tijuana
 Brian GutiérrezChicago Fire
 Luis RomoCruz Azul
 Obed VargasSeattle Sounders
AttaquantsSantiago GiménezFeyenoord
 Raúl JiménezFulham
 Roberto AlvaradoChivas
 César HuertaPumas UNAM
 Julián QuiñonesAl-Qadsiah
 Alexis VegaToluca
 Armando GonzálezChivas
 Guillermo MartínezPumas UNAM

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici ces villes et les stades qui les accueilleront :

PaysStade (Ville)Capacité
CanadaBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 72 766 
MexiqueEstadio Banorte (Mexique) 48 821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 
 Stade BBVA (Monterrey) 50 113 
États-UnisStade Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Gillette Stadium (Boston) 63 815 
 Stade AT&T (Dallas) 70 122 
 NRG Stadium, Houston 68 311 
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 67 513 
 SoFi Stadium (Los Angeles) 69 650 
 Hard Rock Stadium (Miami) 64 091 
 MetLife Stadium, New York 78 576 
 Lincoln Financial Field, Philadelphie 65 827 
 Levi’s Stadium, San Francisco 69 391 
 Lumen Field, Seattle 65 123