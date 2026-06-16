Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Mexique : informations sur les stades mexicains, calendrier des matchs de l'équipe nationale, tarifs et plus encore

La fièvre du football atteint son paroxysme alors que les supporters du monde entier comptent les jours jusqu'au coup d'envoi historique de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

Pour le Mexique, l’enjeu est encore plus grand : le pays qui abrite le légendaire Estadio Azteca s’apprête à entrer dans l’histoire en devenant le premier à accueillir à trois reprises le plus grand tournoi du monde. Au-delà des cris de joie des fidèles supporters d’El Tri, le sol mexicain accueillera sept autres rencontres de groupe à haute tension.

Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment vous procurer des places et à quel prix.

Quel est le calendrier des matchs de groupe du Mexique pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Match Lieu Billets 11 juin 2026 Mexique - Afrique du Sud (2-0) Stade Azteca, Mexique Billets 18 juin 2026 Mexique vs Corée du Sud Stade Akron, Guadalajara Billets 24 juin 2026 République tchèque - Mexique Stade Azteca, Mexico Billets

Quels sont les billets les moins chers pour la Coupe du monde au Mexique ?

D’après les annonces de revente actuelles, les premières estimations de la FIFA et les tarifs publics les plus bas, voici les places les moins chères actuellement disponibles pour la phase de groupes au Mexique.

Les tarifs peuvent évoluer en raison de la tarification dynamique et de la demande.

Classement Match (Date) Lieu (Ville) Niveau d’entrée Billets N° 1 République tchèque - Mexique (24 juin) Stade Azteca (Mexique) 906 $ – 1 100 $+ Billets N° 2 Mexique vs Corée du Sud (18 juin) Estadio Akron (Guadalajara) 1 520 $ – 1 750 $+ Billets N° 3 Mexique vs Afrique du Sud (11 juin) Estadio Azteca (Mexique) 1 803 $ – 2 646 $+) Billets

Remarque : les tarifs varient fréquemment en raison du système de tarification dynamique et de la demande sur le marché de la revente. Les prix indiqués correspondent aux montants publics les plus élevés au moment de la rédaction et peuvent évoluer à mesure que le tournoi approche.

Quand la Coupe du monde se tiendra-t-elle au Mexique en 2026 ?

Date Programme Lieu (Mexique) Billets 11 juin 2026 Mexique vs Afrique du Sud Stade Azteca, Mexique Billets 15 juin 2026 Corée du Sud - République tchèque Stade BBVA, Monterrey Billets 17 juin 2026 Ouzbékistan - Colombie Stade Azteca, Mexico Billets 18 juin 2026 Mexique vs Corée du Sud Estadio Akron, Guadalajara Billets 21 juin 2026 Corée du Sud – Afrique du Sud Stade BBVA, Monterrey Billets 23 juin 2026 Colombie vs RD Congo Stade Akron, Guadalajara Billets 23 juin 2026 Uruguay vs Espagne Stade Akron, Guadalajara Billets 24 juin 2026 Mexique vs République tchèque Stade Azteca, Mexico Billets 27 juin 2026 Match de groupe (Groupe A) Estadio BBVA, Monterrey Billets 30 juin 2026 Match des 16es de finale Estadio Azteca, Mexique Billets 30 juin 2026 Match des 16es de finale Estadio Akron, Guadalajara Billets 3 juillet 2026 Match des 16es de finale Stade BBVA, Monterrey Billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Mexique ?

6 juillet 2026Match des huitièmes de finaleEstadio Azteca, Mexique Billets

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez savoir :

La phase de vente de dernière minute est ouverte depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est ouverte depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.

est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition. Les résidents mexicains doivent passer par la plateforme d’échange officielle de la FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) , rouverte pour gérer les transactions locales dans le respect des garanties officielles.

, rouverte pour gérer les transactions locales dans le respect des garanties officielles. Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente de chaque site.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 au Mexique ?

Les billets pour les matchs de groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Mexique sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes.

places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1.

elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : en majorité en haut de tribune, hors des zones des catégories 1 et 2.

en majorité en haut de tribune, hors des zones des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la partie supérieure en dehors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de vente. Voici les estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ - 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ - 7 875 $

Qui figure dans l’équipe du Mexique pour la Coupe du monde ? La liste définitive des 26 joueurs

Sous la houlette du sélectionneur Javier « El Vasco » Aguirre, l’équipe nationale de football du Mexique a officiellement dévoilé sa sélection finale de 26 joueurs pour le prochain tournoi à domicile. Versée dans un groupe A très disputé aux côtés de l’Afrique du Sud, de la Corée du Sud et de la Tchéquie, El Tri présente un mélange redoutable de vétérans européens aguerris, de stars de la Liga MX et de jeunes prodiges prometteurs prêts à se mettre en avant sur la scène internationale.

Cette sélection prestigieuse s’appuie sur le pilier défensif Edson Álvarez, le gardien chevronné Guillermo Ochoa (qui participe à sa sixième Coupe du monde, un record) et l’imperturbable buteur du Feyenoord, Santiago Giménez.

Que vous planifiez le parcours d’El Tri jusqu’aux huitièmes de finale ou vérifiez la disponibilité des billets pour les grands matchs du Groupe A à Mexico et à Guadalajara, voici la liste officielle des 26 joueurs représentant le Mexique :

Liste officielle des 26 joueurs mexicains pour la Coupe du monde :

Poste Joueur Club actuel Gardiens Guillermo Ochoa AVS Futebol SAD Carlos Acevedo Santos Laguna Raúl Rangel (Chivas) Chivas Défenseurs Johan Vásquez Genoa César Montes Lokomotiv Moscou Edson Álvarez West Ham United Jesús Gallardo Toluca Israel Reyes Club América Jorge Sánchez Cruz Azul Mateo Chávez Chivas Milieux de terrain Luis Chávez Dynamo Moscou Érik Lira Cruz Azul Álvaro Fidalgo Club América Orbelín Pineda AEK Athènes Gilberto Mora Club Tijuana Brian Gutiérrez Chicago Fire Luis Romo Cruz Azul Obed Vargas Seattle Sounders Attaquants Santiago Giménez Feyenoord Raúl Jiménez Fulham Roberto Alvarado Chivas César Huerta Pumas UNAM Julián Quiñones Al-Qadsiah Alexis Vega Toluca Armando González Chivas Guillermo Martínez Pumas UNAM

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici ces villes et les stades qui les accueilleront :