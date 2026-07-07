Les « Lions de l'Atlas », qui ont marqué l'histoire du Maroc, continuent de faire sensation à la Coupe du monde 2026, déclenchant une véritable frénésie autour des billets après leur spectaculaire victoire 3-0 face au Canada, l'un des pays co-organisateurs, en huitièmes de finale.

Les hommes de Walid Regragui ont livré une véritable leçon de résilience défensive et de transitions offensives redoutables pour se hisser parmi les huit derniers.

Prochaine étape : la Nouvelle-Angleterre, où les Lions affronteront la France, l’une des puissances mondiales du football, déjà bourreau de leur conte de fées qatari.

Calendrier de la Coupe du monde 2026 au Maroc

Date (heure du coup d'envoi) Adversaire Stade Résultat final / Billets Samedi 13 juin Brésil - Maroc Stade MetLife (East Rutherford) 1-1 Vendredi 19 juin Écosse - Maroc Gillette Stadium (Foxborough) 0-1 Mercredi 24 juin Maroc - Haïti Stade Mercedes-Benz (Atlanta) 4-2 Dimanche 28 juin Seizièmes de finale : Pays-Bas - Maroc Stade de Monterrey (Mexique) 1-1 (victoire du Maroc aux tirs au but) Samedi 4 juillet Huitièmes de finale : Canada - Maroc Stade de Houston (Houston) 0-3 Jeudi 9 juillet Quarts de finale : France - Maroc Stade de Boston (Foxborough) Acheter des billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Maroc

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes phases, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes phases, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte. À l’approche du tournoi, cette plateforme est désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés.

est également ouverte. À l’approche du tournoi, cette plateforme est désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site où vous achetez vos billets.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 au Maroc ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026. Les places pour la phase de groupes sont proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Seizièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ - 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150–280 $ 400 € – 800 € 1 000 € - 4 210 € Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € – 2 790 € Catégorie 4 60 € - 120 € 150 € - 350 € 400 $ - 2 030 $

Que peut-on attendre du Maroc lors de la Coupe du monde 2026 ?

Le Maroc n’a pas levé le pied depuis son parcours remarquable lors de la dernière Coupe du monde et occupe actuellement la 7e place du classement mondial de la FIFA. Il a remporté ses huit matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026 et n’a concédé que deux défaites au cours des deux dernières années.

Outre la Coupe d’Afrique des nations conquise en janvier et la Coupe arabe décrochée en décembre, les Lions de l’Atlas ont aussi brillé l’été dernier en s’adjugeant le Championnat des nations africaines.

Les Lions de l’Atlas continuent de rugir sous la houlette de Walid Regragui, qui a effectué une transition en douceur du banc d’un club national à celui de l’équipe nationale. Depuis son arrivée en août 2022, le Maroc a remporté plus de 70 % de ses matchs.

Regragui dispose d’un effectif talentueux, articulé autour d’un noyau d’expérimentés : Ayoub El Kaabi, Sofyan Amrabat, Noussair Mazraoui et, bien sûr, Achraf Hakimi, lauréat du Ballon d’Or africain 2025 et vainqueur de la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 39 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle

Classement du groupe C de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Pos Équipe J V N D Buts marqués B Diff. de buts Pts Situation 1 Brésil 3 2 1 0 7 1 +6 7 Avancé 2 Maroc 3 2 1 0 6 3 +3 7 Avancé 3 Écosse 3 1 0 2 1 4 -3 3 En attente du classement pour la 3^e place 4 Haïti 3 0 0 3 2 8 -6 0 Éliminé

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis). Voici les villes et les stades qui accueilleront les rencontres :