Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Japon : calendrier, prochaines dates, tarifs et tout ce qu’il faut savoir

Le Japon a entamé sa Coupe du monde 2026 par un véritable classique : menés à deux reprises, les Samurai Blue ont finalement arraché un précieux match nul face aux Pays-Bas à l’AT&T Stadium d’Arlington.

Les Japonais retrouveront Dallas pour leur troisième et dernier match du groupe F face à la Suède le 25 juin, mais ils croiseront d’abord la Tunisie au Mexique samedi 20 juin.

Après leurs succès retentissants contre l’Allemagne et l’Espagne lors du précédent Mondial au Qatar, il y a quatre ans, l’engouement autour des Bleus du Japon ne cesse de croître.

GOAL vous guide à travers les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour les prochains matchs du Japon et à quels prix vous pouvez vous attendre.

Calendrier du Japon pour la Coupe du monde 2026

Date et heure Match Lieu Billets Dimanche 14 juin Pays-Bas - Japon (2-2) AT&T Stadium, Arlington N/A Samedi 20 juin Tunisie - Japon Estadio BBVA, Guadalupe Billets Jeudi 25 juin Japon - Suède AT&T Stadium, Arlington Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde au Japon :

Voici l’état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions se déroulent en temps réel. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

phase est en cours les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions se déroulent en temps réel. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA. Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi. Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, bien que les tarifs puissent dépasser la valeur nominale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde au Japon ?

La FIFA a instauré un système de tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont proposés à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les places pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Seizièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Quels sont les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?