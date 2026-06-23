Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Japon : calendrier, prochaines dates, tarifs et autres informations utiles

Le Japon semble bien parti pour se qualifier pour les huitièmes de finale pour la troisième Coupe du monde consécutive, et l'engouement autour des « Samurai Blue », en plein essor, ne cesse de croître.

Après leur match mémorable contre les Pays-Bas, où les Japonais ont remonté deux fois le score pour arracher un point, les hommes de Hajime Moriyasu ont ensuite dominé la Tunisie en inscrivant quatre buts.

Le groupe de Hajime Moriyasu retrouvera l’AT&T Stadium d’Arlington – où il avait offert un spectacle haletant contre les Néerlandais – pour son troisième et dernier match du groupe F face à la Suède, ce jeudi 25 juin.

GOAL vous guide à travers les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour les prochains matchs du Japon et à quels prix vous pouvez vous attendre.

Calendrier du Japon pour la Coupe du monde 2026

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Stade Résultat final / Billets Dimanche 14 juin Pays-Bas - Japon (15 h CDT) AT&T Stadium, Arlington 2-2 Samedi 20 juin Tunisie - Japon (22 h CST) Estadio BBVA, Guadalupe Le Japon s’est imposé 4-0. Jeudi 25 juin Japon - Suède (18 h CDT) AT&T Stadium, Arlington Billets

Comment se procurer les places pour les matchs du Japon à la Coupe du monde :

Voici l’état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours : le principe est « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions s’effectuent en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

phase est en cours le principe est « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions s’effectuent en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA. Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi. Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, bien que les tarifs puissent alors diverger du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde au Japon ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes étaient disponibles à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les prix pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Seizièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ - 2 030 $

Qui figure dans la sélection japonaise pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs qui représenteront le Japon en Amérique du Nord :

Poste Joueur Club actuel Gardiens Zion Suzuki Parme Keisuke Osako Sanfrecce Hiroshima Tomoki Hayakawa Kashima Antlers Défenseurs Takehiro Tomiyasu Ajax Ko Itakura Ajax Hiroki Ito Bayern Munich Yukinari Sugawara Werder Brême Shogo Taniguchi Saint-Trond Tsuyoshi Watanabe Feyenoord Ayumu Seko Le Havre Junnosuke Suzuki Copenhague Yuto Nagatomo FC Tokyo Milieux de terrain Wataru Endo Liverpool Takefusa Kubo Real Sociedad Ritsu Doan Eintracht Francfort Daichi Kamada Crystal Palace Ao Tanaka Leeds United Junya Ito Genk Keito Nakamura Reims Kaishu Sano Mayence 05 Attaquants Kento Shiogai VfL Wolfsburg Ayase Ueda Feyenoord Daizen Maeda Celtic Koki Ogawa NEC Nimègue Yuito Suzuki SC Fribourg Keisuke Goto Saint-Trond

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Ci-dessous, retrouvez la liste de ces villes et des stades qui accueilleront les rencontres :