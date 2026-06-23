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Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Japon : calendrier, prochaines dates, tarifs et autres informations utiles

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Coupe du monde
K. Mitoma

Ne manquez pas l’occasion de voir les Samurai Blue en action lors de la Coupe du monde 2026.

Le Japon semble bien parti pour se qualifier pour les huitièmes de finale pour la troisième Coupe du monde consécutive, et l'engouement autour des « Samurai Blue », en plein essor, ne cesse de croître.

Après leur match mémorable contre les Pays-Bas, où les Japonais ont remonté deux fois le score pour arracher un point, les hommes de Hajime Moriyasu ont ensuite dominé la Tunisie en inscrivant quatre buts.

Le groupe de Hajime Moriyasu retrouvera l’AT&T Stadium d’Arlington – où il avait offert un spectacle haletant contre les Néerlandais – pour son troisième et dernier match du groupe F face à la Suède, ce jeudi 25 juin. 

GOAL vous guide à travers les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour les prochains matchs du Japon et à quels prix vous pouvez vous attendre.

Réservez dès maintenantvos billets pour soutenir les Bleus du Japon.

Calendrier du Japon pour la Coupe du monde 2026

DateMatch (heure locale du coup d’envoi)StadeRésultat final / Billets
Dimanche 14 juinPays-Bas - Japon (15 h CDT)AT&T Stadium, Arlington2-2
Samedi 20 juinTunisie - Japon (22 h CST)Estadio BBVA, GuadalupeLe Japon s’est imposé 4-0.
Jeudi 25 juinJapon - Suède (18 h CDT)AT&T Stadium, ArlingtonBillets

Comment se procurer les places pour les matchs du Japon à la Coupe du monde :

Voici l’état actuel des ventes de billets :

  • La phase de vente de dernière minute est en cours : le principe est « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions s’effectuent en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
  • Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
  • Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, bien que les tarifs puissent alors diverger du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Billets pourla Coupe du monde au Japon –Réservation de billets

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde au Japon ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes étaient disponibles à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les prix pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

CatégoriePhase de groupesSeizièmes de finale – Quarts de finaleDemi-finales et finale
Catégorie 1250 $ – 400 $600 $ – 1 200 $1 500 $ – 6 730 $
Catégorie 2150 € – 280 €400 € – 800 €1 000 $ - 4 210 $
Catégorie 3100 $ – 200 $200 € – 500 €600 € - 2 790 €
Catégorie 460 € – 120 €150 € – 350 €400 $ - 2 030 $

Qui figure dans la sélection japonaise pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs qui représenteront le Japon en Amérique du Nord :

PosteJoueurClub actuel
GardiensZion SuzukiParme
 Keisuke OsakoSanfrecce Hiroshima
 Tomoki HayakawaKashima Antlers
DéfenseursTakehiro TomiyasuAjax
 Ko ItakuraAjax
 Hiroki ItoBayern Munich
 Yukinari SugawaraWerder Brême
 Shogo TaniguchiSaint-Trond
 Tsuyoshi WatanabeFeyenoord
 Ayumu SekoLe Havre
 Junnosuke SuzukiCopenhague
 Yuto NagatomoFC Tokyo
Milieux de terrainWataru EndoLiverpool
Takefusa KuboReal Sociedad
 Ritsu DoanEintracht Francfort
 Daichi KamadaCrystal Palace
 Ao TanakaLeeds United
 Junya ItoGenk
 Keito NakamuraReims
 Kaishu Sano Mayence 05
AttaquantsKento ShiogaiVfL Wolfsburg
Ayase UedaFeyenoord
 Daizen MaedaCeltic
 Koki OgawaNEC Nimègue
 Yuito Suzuki SC Fribourg
 Keisuke GotoSaint-Trond

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Ci-dessous, retrouvez la liste de ces villes et des stades qui accueilleront les rencontres :

PaysStade (Ville)Capacité
CanadaBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 44 315
MexiqueStade Azteca (Mexique) 72 766
 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330
 Stade BBVA (Monterrey) 50 113 
États-UnisStade Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Gillette Stadium (Foxborough) 63 815 
 Stade AT&T (Dallas) 70 122 
 NRG Stadium (Houston)68 311 
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 67 513 
 SoFi Stadium (Inglewood) 69 650 
 Hard Rock Stadium (Miami Gardens)64 091 
 MetLife Stadium (East Rutherford)78 576 
 Lincoln Financial Field (Philadelphie)65 827 
 Levi’s Stadium (Santa Clara)69 391 
 Lumen Field (Seattle)65 123

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