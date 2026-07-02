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Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Brésil : dates des huitièmes de finale, prix moyens des billets et plus encore

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Ne manquez pas l'occasion de voir Vinicius Junior, Raphinha et les autres stars de la Seleção en action lors de la Coupe du monde.

Les acclamations de la foule, l’ambiance samba et la quête d’une sixième étoile record : la Coupe du monde de la FIFA 2026 enflamme les passions à travers l’Amérique du Nord, et le Brésil est au cœur de l’action. 

Le quintuple champion du monde poursuit sa quête d’une sixième étoile historique et s’apprête à disputer un huitième de finale de haut vol contre la Norvège, après avoir évité de justesse l’élimination. 

L'équipe de Carlo Ancelotti a démontré sa force mentale en revenant au score pour battre le Japon 2-1 en seizièmes de finale, grâce à un but décisif de Gabriel Martinelli à la 95^e minute. 

Billets pour la Coupe du monde au Brésil –Réserver des billets

Calendrier de la Coupe du monde 2026 du Brésil

DateMatch (heure locale du coup d'envoi)StadeRésultat final / Billets
Samedi 13 juin Brésil - Maroc (coup d’envoi à 18 h, heure de l’Est)MetLife Stadium, New Jersey1-1
Vendredi 19 juin Brésil - Haïti (20 h 30, heure de l’Est)Lincoln Financial Field, Philadelphie3-0
Mercredi 24 juin Écosse - Brésil (18 h, heure de l’Est)Hard Rock Stadium, Floride3-0
Lundi 29 juinBrésil - Japon (12 h CDT)NRG Stadium, Houston2-1
Dimanche 5 juilletBrésil - NorvègeStade New York-New Jersey, East RutherfordAcheter des billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Brésil

Voici l’essentiel en bref :

  • La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.
  • La place de marchéofficielle de revente de la FIFA est également ouverte. À l’approche du tournoi, cette plateforme est désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site avant d’acheter.

Billets pour la Coupe du monde au Brésil –Réserver des billets

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 au Brésil ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont proposés à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les prix pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases du tournoi :

CatégoriePhase de groupesSeizièmes de finale – Quarts de finaleDemi-finales et finale
Catégorie 1250 $ - 400 $600 $ – 1 200 $1 500 $ - 6 730 $
Catégorie 2150 $ - 280 $400 € - 800 €1 000 € – 4 210 €
Catégorie 3100 $ – 200 $200 € – 500 €600 € – 2 790 €
Catégorie 460 € – 120 €150 € - 350 €400 $ – 2 030 $

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a officialisé les seize villes hôtes de l’épreuve (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis). Retrouvez ci-dessous la liste de ces villes et des stades qui accueilleront les rencontres :

PaysStade (Ville)Capacité
CanadaBC Place (Vancouver)54 000


BMO Field (Toronto)45 000
MexiqueEstadio Banorte (Mexique)83 000


Estadio Akron (Guadalajara)48 000


Stade BBVA (Monterrey)53 500
États-UnisStade Mercedes-Benz (Atlanta)75 000


Gillette Stadium (Foxborough)65 000


AT&T Stadium (Dallas)94 000


NRG Stadium (Houston)72 000


Arrowhead Stadium (Kansas City)73 000


SoFi Stadium (Inglewood)70 000


Hard Rock Stadium (Miami)65 000


MetLife Stadium (East Rutherford)82 500


Lincoln Financial Field (Philadelphie)69 000


Levi’s Stadium (San Francisco)71 000


Lumen Field (Seattle)69 000