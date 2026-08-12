Comment acheter des billets pour la Coppa Italia 2026/27 : dernières nouvelles des équipes, prix moyens des billets et plus encore

Il n’y a rien de plus exaltant que de regarder du football sous les projecteurs dans certains des stades emblématiques d’Europe, et vous pouvez assouvir votre passion du sport en réservant dès aujourd’hui vos billets pour la Coppa Italia en vue des prochains matches en Italie.

Si le tenant du titre actuel de la Coppa Italia, l’Inter Milan, n’entrera pas dans la compétition avant les huitièmes de finale en décembre, plusieurs affiches de coupe intrigantes se profilent à court terme. Le premier tour de l’édition 2026/27 se déroule du 14 au 17 août, avec notamment la Lazio, la Fiorentina et le Torino, pensionnaires de Serie A, tous en action.

Laissez GOAL vous guider à travers le processus d’achat des billets de la Coppa Italia, la manière de réserver vos places, leur prix, et plus encore.

Prochains matches de la Coppa Italia 2026/27

Le tour préliminaire est terminé, avec quatre équipes de Serie B/C qualifiées. Voici ce qui arrive au calendrier, avec les lieux des matches du premier tour :

Date et heure Match Stade Billets ven. 14 août (18 h 00) Parma vs Vicenza/Catania Stadio Ennio Tardini, Parme Billets ven. 14 août (18 h 30) Cagliari vs Arezzo/Union Brescia Unipol Domus, Cagliari Billets ven. 14 août (20 h 45) Monza vs Avellino U-Power Stadium, Monza Billets ven. 14 août (21 h 15) Fiorentina vs Benevento/Ravenna Stadio Artemio Franchi, Florence Billets sam. 15 août (18 h 00) Catanzaro vs Südtirol Stadio Nicola Ceravolo, Catanzaro Billets sam. 15 août (18 h 30) Udinese vs Padova Bluenergy Stadium, Udine Billets sam. 15 août (20 h 45) Venezia vs Modena Stadio Pier Luigi Penzo, Venise Billets sam. 15 août (21 h 15) Torino vs Carrarese Stadio Olimpico Grande Torino, Turin Billets dim. 16 août (18 h 00) Frosinone vs Juve Stabia Stadio Benito Stirpe, Frosinone Billets dim. 16 août (18 h 30) Genoa vs Ascoli/Potenza Stadio Luigi Ferraris, Gênes Billets dim. 16 août (20 h 45) Hellas Verona vs Virtus Entella Stadio Marcantonio Bentegodi, Vérone Billets dim. 16 août (21 h 15) Lazio vs Mantova Stadio Olimpico, Rome Billets lun. 17 août (18 h 00) Pisa vs Empoli Arena Garibaldi, Pise Billets lun. 17 août (18 h 30) Sassuolo vs Cesena Mapei Stadium, Reggio d'Émilie Billets lun. 17 août (20 h 45) Cremonese vs Sampdoria Stadio Giovanni Zini, Crémone Billets lun. 17 août (21 h 15) Palermo vs Lecce Stadio Renzo Barbera, Palerme Billets mer. 2 sept. Deuxième tour (16 vainqueurs du premier tour, matches à confirmer) Lieux à confirmer Billets 2 et 16 déc. Huitièmes de finale (les huit vainqueurs du deuxième tour plus les huit têtes de série de Serie A) Lieux à confirmer Billets 3 et 10 févr. 2027 Quarts de finale (matches à confirmer) Lieux à confirmer Billets 2/3 mars et 20/21 avr. 2027 Demi-finales, aller-retour (matches à confirmer) Lieux à confirmer Billets mer. 19 mai 2027 Finale (finalistes à confirmer) Stadio Olimpico, Rome Billets

Douze clubs de Serie A entrent en lice dès le premier tour, rejoignant les vainqueurs du tour préliminaire ainsi que l’essentiel du plateau de Serie B. Les autres équipes de l’élite, dont le champion en titre l’Inter Milan, ainsi que le reste du top 7 de Serie A de la saison passée, sont exemptés jusqu’aux huitièmes de finale en décembre.

Comment acheter des billets pour les matches de Coppa Italia

Les billets pour la Coppa Italia peuvent être achetés directement sur le site officiel du club qui reçoit. C’est la méthode la plus fiable pour obtenir des places, surtout lors des premiers tours de la compétition. À ce stade, les billets ont peu de chances d’être écoulés rapidement, mais pour les matches des tours suivants, la demande a tendance à grimper vite.

La distribution des billets de Coppa Italia dépend aussi du stade de la compétition. Lors des premiers tours, les billets sont mis en vente environ 3 à 4 semaines à l’avance. En revanche, à mesure que l’on avance dans le tournoi, les délais de mise en vente se resserrent. Ainsi, pour les quarts de finale, par exemple, les billets seraient probablement mis en vente 2 à 3 semaines avant le coup d’envoi. Pour la finale, la période de vente revient à environ un mois, avec un pic de demande dès la mise en vente des billets.

La très forte demande pour certaines affiches de Coppa Italia signifie que les supporters peuvent devoir se tourner vers des options de revente secondaires, comme StubHub. Les prix peuvent y fluctuer, à la hausse comme à la baisse par rapport au prix affiché d’un billet, selon le match et sa proximité avec la date concernée.

Combien coûtent les billets pour les matches de Coppa Italia ?

Les prix des billets de Coppa Italia varient en fonction de plusieurs facteurs, notamment le stade de la compétition, les équipes concernées, le lieu où se joue le match et l’emplacement de votre siège. En général toutefois, les billets pour les rencontres des premiers tours se situent entre 5 € et 30 €. À mesure que le tournoi avance, les prix augmentent aussi, avec des billets de quarts de finale dans une fourchette de 40 € à 100 €.

Au Stadio Olimpico, les billets pour la finale se situent généralement entre 60 € et 200 €, même si ces prix devraient augmenter en fonction des deux équipes qui atteindront la finale.

Qui sont les récents vainqueurs de la Coppa Italia ?

Vous trouverez ci-dessous les dix derniers vainqueurs de la Coppa Italia. Toutes les finales ont été disputées au Stadio Olimpico de Rome, à l’exception de l’édition 2021, qui s’est tenue au Mapei Stadium - Città del Tricolore de Reggio d'Émilie en raison des restrictions liées au COVID.