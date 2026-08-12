Le plus grand trophée des clubs du football sud-américain entre dans sa phase décisive. La Copa Libertadores 2026, 67e édition du tournoi, en est désormais au stade des huitièmes de finale, avant les quarts de finale en septembre, les demi-finales en octobre et une finale sur match unique le 28 novembre à Montevideo, en Uruguay.

Que vous cherchiez des billets pour les matches à élimination directe ou que vous prépariez la finale dans l’emblématique Estadio Centenario, voici tout ce qu’il faut savoir : les prochaines affiches, le fonctionnement de la compétition, le prix des billets et où les acheter.

Prochains matches de la Copa Libertadores 2026

Les matches aller des huitièmes de finale ont commencé, et les matches retour suivront une semaine plus tard. Voici ce qu’il reste au calendrier, avec les stades :

Date et heure Affiche Stade Billets mer. 12 août (19h00) Platense vs Coquimbo Unido (aller) Estadio Ciudad de Vicente López, Vicente López Billets mer. 12 août (19h00) Palmeiras vs Cerro Porteño (aller) Allianz Parque, São Paulo Billets mer. 12 août (21h30) Cruzeiro vs Flamengo (aller) Mineirão, Belo Horizonte Billets jeu. 13 août (19h00) Mirassol vs LDU Quito (aller) Estádio José María de Campos Maia, Mirassol Billets jeu. 13 août (21h30) Rosario Central vs Corinthians (aller) Gigante de Arroyito, Rosario Billets mar. 18 août (19h00) Independiente Rivadavia vs Fluminense (retour) Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza Billets mar. 18 août (19h30) Independiente del Valle vs Deportes Tolima (retour) Estadio Banco Guayaquil, Quito Billets mar. 18 août (20h30) Universidad Católica vs Estudiantes (retour) Claro Arena, Santiago Billets mer. 19 août (18h00) Coquimbo Unido vs Platense (retour) Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Billets mer. 19 août (19h00) Cerro Porteño vs Palmeiras (retour) Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción Billets mer. 19 août (21h30) Flamengo vs Cruzeiro (retour) Maracanã, Rio de Janeiro Billets jeu. 20 août (17h00) LDU Quito vs Mirassol (retour) Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito Billets jeu. 20 août (21h30) Corinthians vs Rosario Central (retour) Neo Química Arena, São Paulo Billets 8-10 et 15-17 sept. Quarts de finale (affiches à confirmer selon les résultats des huitièmes de finale) Stades à confirmer Billets 13-14 et 20-21 oct. Demi-finales (affiches à confirmer selon les résultats des quarts de finale) Stades à confirmer Billets sam. 28 nov. Finale (finalistes à confirmer) Estadio Centenario, Montevideo Billets

Champion en titre, Flamengo a terminé en tête avant le début de la phase à élimination directe, en restant invaincu durant la phase de groupes, avec Independiente Rivadavia, Independiente del Valle, Universidad Católica et Cerro Porteño également parmi les têtes de série. Six clubs brésiliens ont atteint les huitièmes de finale, soulignant la domination récente du Brésil dans la compétition ; les clubs brésiliens restaient sur sept titres consécutifs en Copa Libertadores avant cette édition.

Les vainqueurs se qualifieront pour les quarts de finale en septembre, et les quatre demi-finalistes seront connus d’ici fin octobre avant la finale du 28 novembre à Montevideo.

Comment acheter des billets pour la Copa Libertadores 2026

Les billets pour chaque confrontation sont vendus par les clubs en lice via leurs canaux officiels, avec des dates de mise en vente annoncées à l’approche de chaque tour. Pour la finale, la CONMEBOL et le stade hôte ouvrent généralement la billetterie une fois les deux finalistes connus après les demi-finales d’octobre.

Pour les supporters qui ne veulent pas attendre la fenêtre officielle d’un club, ou qui veulent des billets pour un match à l’extérieur, une section précise du stade, ou la finale elle-même, le marché secondaire reste l’option la plus fiable. Ticombo propose des billets vérifiés pour la Copa Libertadores sur l’ensemble des tours restants, y compris les quarts de finale, les demi-finales et la finale du 28 novembre à Montevideo.

Il est fortement conseillé de réserver tôt à partir des quarts de finale ; la demande augmente fortement à chaque tour, et les billets pour les matches impliquant les plus grands clubs du Brésil (Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro) ou les clubs argentins Independiente Rivadavia et Rosario Central ont tendance à partir le plus vite.

Combien coûtent les billets pour la Copa Libertadores 2026 ?

Les prix officiels de la finale 2026 n’ont pas encore été confirmés ; la CONMEBOL annonce généralement les catégories de billets pour la finale une fois finalisées les zones protocolaires du stade et les allocations pour les finalistes, en général quelques semaines après les demi-finales. À titre indicatif, les catégories lors des récentes finales de Copa Libertadores se présentaient comme suit :

Catégorie 1 : ~320 $

~320 $ Catégorie 2 : ~200 $

~200 $ Catégorie 3 : ~95 $

Chaque club finaliste gère également sa propre allocation et sa propre tarification pour les sections réservées à ses supporters, de sorte que les prix peuvent varier selon les deux équipes qui atteignent Montevideo. Les prix des billets pour les quarts de finale et les demi-finales sont généralement fixés par le club hôte et varient selon l’adversaire et le stade, allant habituellement de billets grand public à bas prix à des places premium bien au-dessus de leur valeur faciale sur le marché de la revente.

Format de la Copa Libertadores 2026 : explication

La Copa Libertadores se déroule sur huit phases et sur presque toute l’année civile du football :

Premier, deuxième et troisième tours de qualification (février-mars) : les clubs les moins bien classés de Bolivie, d’Équateur, du Paraguay, du Pérou, d’Uruguay et du Venezuela se sont disputé les dernières places pour la phase de groupes. Phase de groupes (avril-mai) : 32 équipes réparties en huit groupes de quatre, avec matches aller-retour. Les deux premiers de chaque groupe se sont qualifiés. Huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales (août-octobre) : confrontations à élimination directe en aller-retour, avec têtes de série déterminées selon les performances en phase de groupes. Finale (novembre) : un match unique sur terrain neutre, à l’Estadio Centenario de Montevideo pour 2026.

Le Brésil et l’Argentine fournissent le plus grand nombre de clubs, avec respectivement huit et sept représentants, reflet de leur force continue dans les compétitions continentales. Independiente détient le record du plus grand nombre de titres en Libertadores remportés par un club argentin, tandis que les clubs brésiliens ont remporté les sept dernières éditions d’affilée.