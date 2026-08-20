Quel que soit le nom qu’on lui donne, qu’il s’agisse de la Carabao Cup, de l’EFL Cup ou de la League Cup, cette compétition offre toujours un suspense intense et des souvenirs de football inoubliables.

La quête de gloire dans cette édition de la Carabao Cup, qui culminera avec la finale à Wembley le 21 mars, se poursuit de plus belle ce mois-ci. Vous pouvez prendre part à cette compétition exaltante en réservant des places pour les prochains matches, alors qu’une sélection de clubs de Premier League entre désormais en lice.

Laissez GOAL vous présenter toutes les informations essentielles à connaître sur les billets de la Carabao Cup, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Les affiches à suivre du 2e tour de la Carabao Cup

Date et heure (locales) Match Lieu Billets mer. 26 août (19 h 45) Newcastle United vs West Brom St. James' Park (Newcastle) Billets mer. 26 août (19 h 45) Tottenham Hotspur vs Charlton Athletic Tottenham Hotspur Stadium (Londres) Billets mer. 26 août (20 h) Preston North End vs Everton Deepdale (Preston) Billets jeu. 27 août (19 h 30) Chelsea vs Luton Town Stamford Bridge (Londres) Billets jeu. 27 août (20 h) Fulham vs AFC Wimbledon Craven Cottage (Londres) Billets

Calendrier complet de la Carabao Cup 2026/27

Tour Date(s) Billets Tour préliminaire 1er-3 août Billets 1er tour 7-9 août Billets 2e tour sem. du 24 août Billets 3e tour sem. des 7 et 14 septembre Billets 4e tour sem. du 26 octobre Billets Quarts de finale sem. du 14 décembre Billets Demi-finales (aller) sem. du 11 janvier Billets Demi-finales (retour) sem. du 1er février Billets Finale dimanche 21 mars Billets

Comment acheter des billets pour la Carabao Cup

L’achat de billets directement sur les sites officiels des clubs est généralement considéré comme la méthode la plus sûre pour obtenir des billets pour la Carabao Cup. Réserver tôt est essentiel, les abonnés et les membres inscrits ayant généralement les meilleures chances de décrocher des places. Les billets de Carabao Cup ne sont pas automatiquement inclus dans le prix de l’abonnement d’une équipe, mais les abonnés, comme les membres du club, bénéficient normalement de périodes d’accès prioritaire pour acheter leurs places.

En plus d’offrir aux supporters la possibilité d’assister à une rencontre de semaine palpitante sous les projecteurs, la Carabao Cup représente aussi, pour beaucoup, une occasion rare de voir leur équipe en action. Il devient de plus en plus difficile pour les supporters de mettre la main sur des billets de Premier League, et ces affiches de coupe constituent donc une alternative possible pour certains.

En plus de l’achat de billets pour la Carabao Cup via les canaux officiels, les supporters ont aussi la possibilité de s’en procurer sur le marché secondaire. StubHub figure parmi les principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à acheter des billets par des voies alternatives.

Combien coûtent les billets pour la Carabao Cup ?

Sans surprise, la demande de billets pour la Carabao Cup augmente à mesure que la compétition avance et que l’on se rapproche des derniers tours et de la finale. Les billets officiels au prix facial pour les premiers tours de la Carabao Cup coûtent généralement entre 10 £ et 30 £ pour les adultes, tandis que des billets juniors peuvent se trouver à partir de seulement 1 £ à 10 £.

Les prix augmentent à mesure que les équipes de Premier League avancent, avec des billets officiels affichés en moyenne entre 20 £ et 60 £ pour les quarts de finale et les demi-finales, selon la catégorie du stade.

Pour la finale à Wembley, les prix au tarif facial pour cet événement phare s’échelonnent généralement d’environ 40 £ à 150 £, selon les différentes catégories de places.

N’oubliez pas de consulter les portails officiels de billetterie des clubs pour obtenir plus d’informations sur les disponibilités. Des billets pour les matches de Carabao Cup sur des sites de revente secondaires comme StubHub sont également disponibles actuellement.

Comment regarder les matches de la Carabao Cup 2026/27

Si vous ne pouvez pas vous rendre à l’un des prochains matches de Carabao Cup, la deuxième meilleure option consiste à regarder ou suivre l’action en streaming depuis chez vous ou en déplacement. Pour les téléspectateurs au Royaume-Uni, Sky Sports diffuse chaque match de la Carabao Cup de cette saison en direct, à la télévision comme en streaming. En plus de pouvoir regarder tous les matches sur Sky Sports, vous pouvez aussi les suivre en streaming sur NOW et l’application Sky Sports.

NOW est un service de streaming instantané offrant l’accès à toutes les chaînes Sky Sports, à chaque flux Sky Sports+, et bien plus encore. Il s’agit d’une application, ce qui permet aux clients de s’inscrire et de regarder instantanément sur plus de 60 appareils. Les abonnements NOW Sports donnent également accès à tous les flux Sky Sports+ en direct, ainsi qu’aux documentaires Sky Sports et à certaines rediffusions et temps forts à la demande pendant la durée de l’abonnement. Les différentes formules d’abonnement sont les suivantes :

Abonnement Économique 12 mois : 27,99 £ par mois (engagement minimum de 12 mois) - Puis 34,99 £ par mois sauf résiliation.

27,99 £ par mois (engagement minimum de 12 mois) - Puis 34,99 £ par mois sauf résiliation. Abonnement journée : 14,99 £ - Paiement unique - Votre abonnement journée NOW Sports commence immédiatement après l’achat et dure 24 heures

Aux États-Unis, CBS Sports est le diffuseur de l’English Football League (EFL) et de la Carabao Cup. Si un match est diffusé sur CBS Sports Network, vous pouvez aussi le regarder via des plateformes de streaming TV en direct comme Fubo. Les différentes formules d’abonnement Fubo comprennent : Pro (84,99 $/mois), Elite (104,99 $/mois), Deluxe (114,99 $/mois) et Sports + News (55,99 $/mois)

Fubo offre un essai gratuit de 5 jours aux nouveaux abonnés pour toutes ses formules. Pour éviter d’être automatiquement facturé au prix plein de l’offre choisie, vous devez résilier votre abonnement avant la fin de la période d’essai de 5 jours.