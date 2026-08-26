Quel que soit le nom que vous lui donnez, qu’il s’agisse de la Carabao Cup, de l’EFL Cup ou de la League Cup, cette compétition offre toujours un suspense intense et des souvenirs footballistiques inoubliables.

La quête de gloire dans cette Carabao Cup de la saison, qui atteindra son apogée avec la finale à Wembley Stadium le 21 mars, se poursuit de plus belle ce mois-ci. Vous pouvez prendre part à cette compétition exaltante en réservant des places pour les prochains matches, alors qu’une sélection de clubs de Premier League entre désormais en lice.

Laissez GOAL vous présenter toutes les informations essentielles à connaître sur les billets de la Carabao Cup, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Les affiches à suivre du 2e tour de la Carabao Cup

Date et heure (locales) Match Lieu Billets mer. 26 août (19 h 45) Newcastle United vs West Brom St. James' Park (Newcastle) Billets mer. 26 août (19 h 45) Tottenham Hotspur vs Charlton Athletic Tottenham Hotspur Stadium (Londres) Billets mer. 26 août (20 h) Preston North End vs Everton Deepdale (Preston) Billets jeu. 27 août (19 h 30) Chelsea vs Luton Town Stamford Bridge (Londres) Billets jeu. 27 août (20 h) Fulham vs AFC Wimbledon Craven Cottage (Londres) Billets

Calendrier complet de la Carabao Cup 2026/27

Tour Date(s) Billets Tour préliminaire 1er-3 août Billets 1er tour 7-9 août Billets 2e tour semaine du 24 août Billets 3e tour semaine du 7 et du 14 septembre Billets 4e tour semaine du 26 octobre Billets Quarts de finale semaine du 14 décembre Billets Demi-finales (aller) semaine du 11 janvier Billets Demi-finales (retour) semaine du 1er février Billets Finale dimanche 21 mars Billets

Comment acheter des billets pour la Carabao Cup

L’achat de billets directement sur les sites officiels des clubs est généralement considéré comme la méthode la plus sûre pour obtenir des places pour la Carabao Cup. Réserver tôt est essentiel, les abonnés et les membres enregistrés ayant généralement les meilleures chances de décrocher des places. Les billets pour la Carabao Cup ne sont pas automatiquement inclus dans le prix de l’abonnement d’un club, mais les abonnés, ainsi que les membres du club, bénéficient normalement de périodes d’accès prioritaires pour acheter leurs places.

En plus de permettre aux supporters de vivre une affiche palpitante en semaine sous les projecteurs, la Carabao Cup offre aussi souvent une rare occasion de voir leur équipe à l’œuvre. Il devient de plus en plus difficile pour les supporters de mettre la main sur des billets de Premier League, donc ces rencontres de coupe peuvent constituer une voie alternative possible pour certains.

En plus de l’achat de billets pour la Carabao Cup par les circuits officiels, les supporters ont aussi la possibilité de s’en procurer sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux revendeurs pour ceux qui souhaitent acheter des billets par des canaux alternatifs.

Combien coûtent les billets pour la Carabao Cup ?

Sans surprise, la demande pour les billets de la Carabao Cup augmente à mesure que la compétition avance et que l’on se rapproche des derniers tours et de la finale. Les billets au tarif facial pour les premiers tours de la Carabao Cup coûtent généralement entre 10 £ et 30 £ pour les adultes, tandis que des billets junior peuvent être trouvés à partir de seulement 1 £ à 10 £.

Les prix augmentent à mesure que les équipes de Premier League avancent, les billets officiels se situant en moyenne entre 20 £ et 60 £ pour les quarts de finale et les demi-finales, selon la catégorie du stade.

Pour la finale à Wembley Stadium, les prix au tarif facial pour l’événement phare s’échelonnent généralement d’environ 40 £ à 150 £, selon les différentes catégories de places.

N’oubliez pas de consulter les portails officiels de billetterie des clubs pour davantage d’informations sur les disponibilités. Des billets pour les matches de Carabao Cup sur des sites de revente secondaires comme StubHub sont également disponibles actuellement.

Comment regarder les matches de la Carabao Cup 2026/27

Si vous ne pouvez assister à aucun des prochains matches de la Carabao Cup, la deuxième meilleure option est de regarder ou de suivre l’action en streaming depuis chez vous ou en déplacement. Pour les téléspectateurs au Royaume-Uni, Sky Sports diffuse et retransmet en streaming en direct chaque match de la Carabao Cup de cette saison. En plus de pouvoir regarder tous les matches sur Sky Sports, vous pouvez aussi les suivre en streaming sur NOW et l’application Sky Sports.

NOW est un service de streaming instantané offrant l’accès à toutes les chaînes Sky Sports, à chaque flux Sky Sports+, et bien plus encore. Il s’agit d’une application, donc les clients peuvent s’inscrire et regarder en streaming instantanément sur plus de 60 appareils. Les abonnements NOW Sports donnent aussi accès à tous les flux en direct Sky Sports+, ainsi qu’aux documentaires Sky Sports et à une sélection de rediffusions et de temps forts à la demande pendant votre période d’abonnement. Les différentes formules d’abonnement sont les suivantes :

Abonnement économique 12 mois : 27,99 £ par mois (engagement minimum de 12 mois) - Puis 34,99 £ par mois sauf annulation.

27,99 £ par mois (engagement minimum de 12 mois) - Puis 34,99 £ par mois sauf annulation. Abonnement à la journée : 14,99 £ - Paiement unique - Votre abonnement NOW Sports à la journée commence immédiatement après l’achat et dure 24 heures

Aux États-Unis, CBS Sports est le diffuseur de l’English Football League (EFL) et de la Carabao Cup. Si un match est diffusé sur CBS Sports Network, vous pouvez aussi le regarder via des plateformes de streaming TV en direct comme Fubo. Les différentes offres d’abonnement Fubo comprennent : Pro (84,99 $/mois), Elite (104,99 $/mois), Deluxe (114,99 $/mois) et Sports + News (55,99 $/mois)

Fubo propose un essai gratuit de 5 jours aux nouveaux abonnés pour toutes ses offres. Pour éviter d’être automatiquement facturé au prix plein de la formule choisie, vous devez annuler votre abonnement avant la fin de la période d’essai de 5 jours.