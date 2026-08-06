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Comment acheter des billets pour la Bundesliga 2026/27 : calendrier des matches, actualités des équipes, prix moyens des billets et plus encore

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Voici comment vous pourriez savourer toutes les merveilles que le football allemand a à offrir

Le Bayern Munich a décroché plus tôt cette année le titre de Bundesliga pour la 13e fois en 14 saisons. Vous pouvez dès aujourd’hui réserver des billets pour voir le géant du football allemand à l’œuvre lors de la prochaine campagne, alors qu’il part à la conquête d’un impressionnant 36e titre de champion.

Vous n’avez pas envie de voir le Bayern ? De nombreuses autres affiches de Bundesliga alléchantes se profilent, avec notamment le Borussia Dortmund, le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen, qui tenteront tous de faire tomber le Bayern de son piédestal.

Tout est réuni pour une nouvelle saison de Bundesliga passionnante, et il n’y a pas de meilleur moment que maintenant pour réserver vos places pour un match de Bundesliga. Laissez GOAL vous guider dans le processus d’achat de billets.

Billets Bundesliga 2026/27Réserver maintenant

Matchs et billets à venir pour la 1re journée de Bundesliga

Date et heure (CET)MatchStadeBillets
ven. 28 août, 20:45Bayern Munich vs StuttgartAllianz Arena (Munich)Billets
sam. 29 août, 15:30Elversberg vs Bayer LeverkusenWaldstadion an der Kaiserlinde (Spiesen-Elversberg)Billets
sam. 29 août, 15:30Köln vs HoffenheimRheinEnergieSTADION (Cologne)Billets
sam. 29 août, 15:30Mainz 05 vs PaderbornMewa Arena (Mainz)Billets
sam. 29 août, 15:30RB Leipzig vs Borussia M'gladbachRed Bull Arena (Leipzig)Billets
sam. 29 août, 15:30Union Berlin vs Eintracht FrankfurtStadion An der Alten Försterei (Berlin)Billets
sam. 29 août, 18:30Borussia Dortmund vs Hamburger SVSignal Iduna Park (Dortmund)Billets
dim. 30 août, 15:30Freiburg vs Werder BremenEuropa-Park-Stadion (Freiburg)Billets
dim. 30 août, 17:30Augsburg vs Schalke 04WWK Arena (Augsburg)Billets

Matchs et billets à venir pour la 2e journée de Bundesliga

Date et heure (CET)MatchStadeBillets
ven. 4 sept., 20:30Stuttgart vs KölnMHPArena (Stuttgart)Billets
sam. 5 sept., 15:30Bayer Leverkusen vs Union BerlinBayArena (Leverkusen)Billets
sam. 5 sept., 15:30Borussia M'gladbach vs ElversbergBORUSSIA-PARK (Mönchengladbach)Billets
sam. 5 sept., 15:30Hoffenheim vs Borussia DortmundPreZero Arena (Sinsheim)Billets
sam. 5 sept., 15:30Paderborn vs FreiburgHome Deluxe Arena (Paderborn)Billets
sam. 5 sept., 15:30Werder Bremen vs RB LeipzigWeserstadion (Bremen)Billets
sam. 5 sept., 18:30Schalke 04 vs Bayern MunichVELTINS-Arena (Gelsenkirchen)Billets
dim. 6 sept., 15:30Hamburger SV vs Mainz 05Volksparkstadion (Hamburg)Billets
dim. 6 sept., 17:30Eintracht Frankfurt vs AugsburgDeutsche Bank Park (Frankfurt)Billets

Comment obtenir des billets pour la Bundesliga

La méthode la plus fiable et la plus économique pour acheter des billets de matches de Bundesliga consiste à passer par les sites officiels des clubs. Il vaut la peine de les consulter régulièrement pour obtenir des informations sur la vente des billets, les dates de mise en vente et les disponibilités.

Jeux d'amitié des clubs
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Borussia Dortmund
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Les abonnés ont souvent la priorité, suivis des membres, puis du grand public. 

De nombreux clubs offrent un accès prioritaire aux préventes et des options de billets préférentielles aux membres. Vous pouvez donc envisager d’adhérer si vous prévoyez d’assister à plusieurs matches.

Pour ceux qui cherchent à obtenir des places pour les grandes affiches de Bundesliga tout au long de la saison, comme Bayern Munich vs Borussia Dortmund (« Der Klassiker ») et Hamburger SV vs Werder Bremen (« Nordderby »), il est toutefois conseillé d’essayer d’acheter les billets le plus tôt possible, avant qu’ils ne soient épuisés.

En outre, les supporters peuvent acheter des places sur le marché secondaire. StubHub fait partie des principaux revendeurs pour ceux qui souhaitent acheter des billets par des canaux alternatifs.

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Combien coûtent les billets pour la Bundesliga ?

Les billets officiels pour les matches de Bundesliga coûtent en moyenne entre 10 € et 90 €. 

Voici quelques exemples de tarifs pratiqués par les clubs :

ClubDebout (adulte)Assis (standard)Assis (catégorie supérieure)
Bayern Munich15 €40 €80 €
Borussia Dortmund18,50 €38 €75 €
Eintracht Frankfurt15 €25 €85 €
Cologne16 €35 €75 €
RB Leipzig15 €30 €70 €


La Bundesliga est aussi célèbre pour sa règle du « 50+1 », qui garantit que les clubs sont détenus majoritairement par leurs membres plutôt que par des investisseurs uniques. Cela permet de maintenir des prix de billets relativement abordables par rapport aux autres grands championnats européens.

Comment obtenir des billets hospitalité pour la Bundesliga ?

Des offres VIP ou hospitalité, qui comprennent les billets de match, l’hébergement, l’accès aux salons et d’autres avantages, sont également proposées à l’achat dans la majorité des clubs de Bundesliga.

Vous voulez savoir à quoi vous attendre avec une offre hospitalité ? Voici ce qu’il faut surveiller dans les principaux stades de Bundesliga, comme l’Allianz Arena, le Signal Iduna Park et la Red Bull Arena :

  • Place VIP standard : siège premium rembourré dans un emplacement privilégié du stade avec accès à un salon partagé, buffet et boissons offertes, à partir de 200 € par match
  • Club / Business Lounge : places premium réservées avec accès exclusif au salon avant, pendant et après le match, restauration haut de gamme, open bar et animations, à partir de 300 € par match
  • Salon thématique / premium : espaces hospitalité spécialement brandés, par exemple Champions Club, Gold Lounge, RBL Club, avec menus améliorés, champagne et places de choix, à partir de 600 € par match
  • Suite privée / Skybox : loge privée entièrement fermée pour 8 à 20 invités avec restauration de luxe, personnel dédié et installations privatives, à partir de 3 000 € par match
  • Offre ultra-premium : hospitalité haut de gamme comme les salons Prestige ou Platinum avec restauration gastronomique, boissons premium à volonté et accès VIP, à partir de 1 200 € par personne et par match

Ce qu’il faut savoir sur la Bundesliga

Avec une foule de stars mondiales du football, telles que Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise, Patrik Schick et Luis Diaz, qui évoluent actuellement en Allemagne dans certains des plus grands clubs de la planète (Bayern Munich, Borussia Dortmund, etc.), les supporters se ruent sur les billets de matches de Bundesliga.

Attirer les grands noms de ce sport n’a bien sûr rien de nouveau pour la Bundesliga, puisque des joueurs comme Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben et Jude Bellingham ont eux aussi brillé auparavant sur la scène allemande.

Fondée en 1963, la Bundesliga possède une riche histoire et s’est imposée comme l’un des championnats les plus compétitifs d’Europe. Le championnat, réputé pour son atmosphère animée et conviviale ainsi que pour ses supporters passionnés de tous âges, regroupe 18 équipes venues de tout le pays.

Malgré sa perte de couronne, pour la première fois depuis 2012, face au Bayer Leverkusen il y a deux ans, le Bayern Munich a rugi à nouveau depuis, remportant le titre avec une marge cumulée de 29 points lors des deux dernières campagnes. Harry Kane a une nouvelle fois été leur catalyseur devant le but, et la légende anglaise fonce désormais vers la barre des 100 buts pour le géant allemand.

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