Le Bayern Munich a décroché plus tôt cette année le titre de Bundesliga pour la 13e fois en l’espace de 14 saisons. Vous pouvez réserver des billets dès aujourd’hui pour voir le géant du football allemand à l’œuvre lors de la prochaine campagne, alors qu’il part à la conquête d’un incroyable 36e titre de champion.

Vous n’avez pas envie de regarder le Bayern ? De nombreuses autres affiches séduisantes de Bundesliga se profilent, avec notamment le Borussia Dortmund, le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen, qui tenteront tous de faire tomber le Bayern de son piédestal.

Une nouvelle saison passionnante de Bundesliga nous attend, et il n’y a pas de meilleur moment que maintenant pour réserver vos places pour un match de Bundesliga. Laissez GOAL vous guider dans le processus d’achat de billets.

Matchs et billets à venir pour la 1re journée de Bundesliga

Date et heure (CET) Affiche Stade Billets ven. 28 août, 20:45 Bayern Munich vs Stuttgart Allianz Arena (Munich) Billets sam. 29 août, 15:30 Elversberg vs Bayer Leverkusen Waldstadion an der Kaiserlinde (Spiesen-Elversberg) Billets sam. 29 août, 15:30 Köln vs Hoffenheim RheinEnergieSTADION (Cologne) Billets sam. 29 août, 15:30 Mainz 05 vs Paderborn Mewa Arena (Mainz) Billets sam. 29 août, 15:30 RB Leipzig vs Borussia M'gladbach Red Bull Arena (Leipzig) Billets sam. 29 août, 15:30 Union Berlin vs Eintracht Frankfurt Stadion An der Alten Försterei (Berlin) Billets sam. 29 août, 18:30 Borussia Dortmund vs Hamburger SV Signal Iduna Park (Dortmund) Billets dim. 30 août, 15:30 Freiburg vs Werder Bremen Europa-Park-Stadion (Freiburg) Billets dim. 30 août, 17:30 Augsburg vs Schalke 04 WWK Arena (Augsburg) Billets

Matchs et billets à venir pour la 2e journée de Bundesliga

Date et heure (CET) Affiche Stade Billets ven. 4 sept., 20:30 Stuttgart vs Köln MHPArena (Stuttgart) Billets sam. 5 sept., 15:30 Bayer Leverkusen vs Union Berlin BayArena (Leverkusen) Billets sam. 5 sept., 15:30 Borussia M'gladbach vs Elversberg BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach) Billets sam. 5 sept., 15:30 Hoffenheim vs Borussia Dortmund PreZero Arena (Sinsheim) Billets sam. 5 sept., 15:30 Paderborn vs Freiburg Home Deluxe Arena (Paderborn) Billets sam. 5 sept., 15:30 Werder Bremen vs RB Leipzig Weserstadion (Bremen) Billets sam. 5 sept., 18:30 Schalke 04 vs Bayern Munich VELTINS-Arena (Gelsenkirchen) Billets dim. 6 sept., 15:30 Hamburger SV vs Mainz 05 Volksparkstadion (Hamburg) Billets dim. 6 sept., 17:30 Eintracht Frankfurt vs Augsburg Deutsche Bank Park (Frankfurt) Billets

Comment obtenir des billets de Bundesliga

La méthode la plus fiable et la plus économique pour acheter des billets de match de Bundesliga consiste à passer par les sites officiels des clubs. Il vaut la peine de les consulter régulièrement pour connaître les informations sur la mise en vente des billets, les dates de sortie et les disponibilités.

Les abonnés ont souvent la priorité, suivis des membres, puis du grand public.

De nombreux clubs offrent un accès prioritaire aux préventes et des options de billetterie préférentielles à leurs membres, donc vous pouvez envisager d’adhérer si vous prévoyez d’assister à plusieurs matches.

Pour ceux qui cherchent à obtenir des places pour les grandes affiches de Bundesliga tout au long de la saison, comme Bayern Munich vs Borussia Dortmund (« Der Klassiker ») et Hamburger SV vs Werder Bremen (« Nordderby »), il est toutefois conseillé d’essayer d’acheter les billets le plus tôt possible, avant qu’ils ne soient épuisés.

En outre, les supporters peuvent acheter des places sur le marché secondaire. StubHub fait partie des principaux revendeurs pour ceux qui souhaitent acheter des billets par d’autres canaux.

Combien coûtent les billets de Bundesliga ?

Les billets officiels de Bundesliga coûtent en moyenne entre 10 € et 90 €.

Voici quelques exemples de tarifs pratiqués par les clubs :

Club Debout (adulte) Assis (standard) Assis (catégorie supérieure) Bayern Munich 15 € 40 € 80 € Borussia Dortmund 18,50 € 38 € 75 € Eintracht Frankfurt 15 € 25 € 85 € Cologne 16 € 35 € 75 € RB Leipzig 15 € 30 € 70 €



La Bundesliga est aussi célèbre pour sa règle du « 50+1 », qui garantit que les clubs sont majoritairement détenus par leurs membres plutôt que par des investisseurs uniques. Cela permet de maintenir des prix de billets relativement abordables par rapport aux autres grands championnats européens.

Comment obtenir des billets hospitality de Bundesliga ?

Des packs VIP ou hospitalité, qui incluent les billets de match, l’hébergement, l’accès aux salons et d’autres avantages, sont également disponibles à l’achat dans la majorité des clubs de Bundesliga.

Vous voulez savoir à quoi vous attendre avec un pack hospitalité ? Voici ce qu’il faut surveiller dans les principaux stades de Bundesliga, comme l’Allianz Arena, le Signal Iduna Park et la Red Bull Arena :

Place VIP standard : siège premium rembourré dans une zone de choix du stade avec accès à un salon partagé, buffet et boissons offertes, à partir de 200 € par match

siège premium rembourré dans une zone de choix du stade avec accès à un salon partagé, buffet et boissons offertes, à partir de Salon Club / Business : sièges premium réservés avec accès exclusif au salon avant, pendant et après le match, restauration haut de gamme, bar ouvert et animations, à partir de 300 € par match

sièges premium réservés avec accès exclusif au salon avant, pendant et après le match, restauration haut de gamme, bar ouvert et animations, à partir de Salon thématique / premium : espaces hospitalité spécialement estampillés (par exemple Champions Club, Gold Lounge, RBL Club) avec menus améliorés, champagne et places de premier choix, à partir de 600 € par match

espaces hospitalité spécialement estampillés (par exemple Champions Club, Gold Lounge, RBL Club) avec menus améliorés, champagne et places de premier choix, à partir de Suite privée / Skybox : loge privée entièrement fermée pour 8–20 invités avec restauration de luxe, personnel dédié et installations privées, à partir de 3 000 € par match

loge privée entièrement fermée pour 8–20 invités avec restauration de luxe, personnel dédié et installations privées, à partir de Pack ultra-premium : hospitalité haut de gamme comme les salons Prestige ou Platinum avec gastronomie raffinée, boissons premium illimitées et accès VIP, à partir de 1 200 € par personne et par match

Ce qu’il faut savoir sur la Bundesliga

Avec un grand nombre de stars mondiales du football, comme Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise, Patrik Schick et Luis Diaz, qui évoluent actuellement en Allemagne dans certains des plus grands clubs de la planète (Bayern Munich, Borussia Dortmund, etc.), les supporters se précipitent pour obtenir des billets de match de Bundesliga.

Attirer les grandes stars du sport n’a bien sûr rien de nouveau pour la Bundesliga, puisque des joueurs comme Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben et Jude Bellingham ont eux aussi auparavant brillé sur la scène allemande.

Fondée en 1963, la Bundesliga possède une riche histoire et s’est imposée comme l’un des championnats les plus compétitifs d’Europe. Le championnat, réputé pour son atmosphère vibrante et conviviale ainsi que pour ses supporters passionnés de tous âges, compte 18 équipes venues de tout le pays.

Malgré sa perte du titre, pour la première fois depuis 2012, au profit du Bayer Leverkusen il y a deux ans, le Bayern Munich a rugi de nouveau depuis, remportant le titre avec une marge cumulée de 29 points lors des deux dernières campagnes. Harry Kane a encore une fois été son catalyseur devant le but, et la légende anglaise fonce désormais vers la barre des 100 buts pour le géant allemand.