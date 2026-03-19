Comment acheter des billets pour l'Indian Premier League 2026 : stades de cricket, tarifs des billets pour l'IPL, informations et plus encore

C'est le premier des 84 matchs au total que comptera l'Indian Premier League, disputés à travers toute l'Inde, jusqu'au 31 mai, date de la finale à Bengaluru deux mois plus tard.

Les fans de cricket du monde entier ont savouré chaque minute de la récente Coupe du monde de T20, co-organisée par l'Inde et le Sri Lanka. Maintenant que l'IPL 2026 démarre sur les chapeaux de roue, nous nous préparons à vivre encore plus de moments forts sur le sous-continent asiatique.

Avec encore plus de matchs cette année que lors de n'importe quel tournoi IPL précédent, GOAL vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pour l'IPL 2026, notamment où acheter vos billets et à quel prix.

Quand aura lieu l'Indian Premier League 2026 ?

L'IPL 2026 se déroulera dans plusieurs stades à travers l'Inde du samedi 28 mars au dimanche 31 mai. Le tournoi se déroule comme suit :

Phase de championnat : du 28 mars au 24 mai (80 matchs)

du 28 mars au 24 mai (80 matchs) Qualificatif 1 : 26 mai

26 mai Éliminatoire : 27 mai

27 mai Qualificatif 2 : 29 mai

29 mai Finale : 31 mai

Calendrier de l'Indian Premier League 2026

Le Conseil de contrôle du cricket en Inde (BCCI) a publié un calendrier partiel comprenant les 20 premiers matchs. L'annonce du calendrier complet est en attente en raison des prochaines élections législatives régionales dans diverses régions indiennes.

Date Match (heure locale) Lieu (ville) Billets Samedi 28 mars Royal Challengers Bengaluru - Sunrisers Hyderabad (19h30) Stade M. Chinnaswamy (Bengaluru) Billets Dimanche 29 mars Mumbai Indians contre Kolkata Knight Riders (19h30) Stade Wankhede (Mumbai) Billets Lundi 30 mars Rajasthan Royals contre Chennai Super Kings (19h30) Stade Barsapara (Guwahati) Billets Mardi 31 mars Punjab Kings contre Gujarat Titans (19h30) Stade international PCA MYS (New Chandigarh) Billets Mercredi 1er avril Lucknow Super Giants contre Delhi Capitals (19h30) Stade BRSABV Ekana (Lucknow) Billets Jeudi 2 avril Kolkata Knight Riders contre Sunrisers Hyderabad (19h30) Eden Gardens (Kolkata) Billets Vendredi 3 avril Chennai Super Kings contre Punjab Kings (19h30) Stade M. A. Chidambaram (Chennai) Billets Samedi 4 avril Delhi Capitals contre Mumbai Indians (15 h 30) Stade Arun Jaitley (Delhi) Billets Samedi 4 avril Gujarat Titans contre Rajasthan Royals (19 h 30) Stade Narendra Modi (Ahmedabad) Billets Dimanche 5 avril Sunrisers Hyderabad contre Lucknow Super Giants (15 h 30) Stade international de cricket Rajiv Gandhi (Hyderabad) Billets Dimanche 5 avril Royal Challengers Bengaluru contre Chennai Super Kings (19h30) Stade M. Chinnaswamy (Bengaluru) Billets Lundi 6 avril Kolkata Knight Riders contre Punjab Kings (19h30) Eden Gardens (Kolkata) Billets Mardi 7 avril Rajasthan Royals contre Mumbai Indians (19h30) Stade Barsapara (Guwahati) Billets Mercredi 8 avril Delhi Capitals contre Gujarat Titans (19h30) Stade Arun Jaitley (Delhi) Billets Jeudi 9 avril Kolkata Knight Riders contre Lucknow Super Giants (19h30) Eden Gardens (Kolkata) Billets Vendredi 10 avril Rajasthan Royals contre Royal Challengers Bengaluru (19h30) Stade Barsapara (Guwahati) Billets Samedi 11 avril Punjab Kings contre Sunrisers Hyderabad (15 h 30) Stade international PCA MYS (New Chandigarh) Billets Samedi 11 avril Chennai Super Kings contre Delhi Capitals (19 h 30) Stade M. A. Chidambaram (Chennai) Billets Dimanche 12 avril Lucknow Super Giants contre Gujarat Titans (15 h 30) Stade BRSABV Ekana (Lucknow) Billets Dimanche 12 avril Mumbai Indians contre Royal Challengers Bengaluru (19 h 30) Stade Wankhede (Mumbai) Billets

Comment acheter des billets pour l'Indian Premier League 2026

La vente officielle des billets pour l'IPL 2026 a débuté le 16 mars, peu après l'annonce de la première phase du calendrier du tournoi. Les dix équipes de l'IPL 2026 ont toutes des partenaires officiels pour la billetterie de leurs matchs à domicile. Ces partenaires sont soit District by Zomato, soit BookMyShow.

Bien que la réservation en ligne soit la plus courante, les équipes ont également mis en place des guichets physiques pour permettre aux fans d'acheter des billets dans leurs stades respectifs.

Certains matchs de l'IPL étant plus populaires et plus demandés que d'autres, les fans peuvent avoir du mal à acheter des billets au moment voulu. Ils peuvent également se tourner vers des sites de revente tels que StubHub, qui pourraient leur offrir la meilleure chance d'obtenir des billets.

Combien coûtent les billets pour l'Indian Premier League 2026 ?

Lors de la phase initiale de la vente officielle des billets pour l'IPL 2026, les prix variaient entre 500 et 40 000 INR (4 à 320 £). Les prix varient considérablement selon le stade, la catégorie de places et la popularité des équipes en lice.

Pour les matchs dont les tarifs spécifiques n'ont pas encore été communiqués, les fans peuvent s'attendre aux fourchettes générales suivantes en fonction du type de place :

Tribune générale / Économique : 500 à 1 200 INR

500 à 1 200 INR Milieu de gamme / Tribune : 1 500 à 7 500 INR

1 500 à 7 500 INR Premium / Pavillon : 8 000 INR - 18 000 INR

8 000 INR - 18 000 INR VIP / Espace d'accueil : 19 000 INR - 40 000 INR+

N'oubliez pas de consulter régulièrement les sites officiels des équipes de l'IPL pour obtenir plus d'informations, ainsi que des sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles des billets.

Quels sont les stades de l'Indian Premier League 2026 ?

Pour la saison 2026 de l'IPL, les 13 sites suivants seront utilisés :

Lieu (ville) Équipe locale Stade M. A. Chidambaram (Chennai) Chennai Super Kings Stade Arun Jaitley (Delhi) Delhi Capitals Stade Narendra Modi (Ahmedabad) Gujarat Titans Eden Gardens (Kolkata) Kolkata Knight Riders Stade BRSABV Ekana (Lucknow) Lucknow Super Giants Stade Wankhede (Mumbai) Mumbai Indians Stade HPCA (Dharamshala) Punjab Kings Stade international PCA MYS (New Chandigarh) Punjab Kings Stade Barsapara (Guwahati) Rajasthan Royals Stade Sawai Mansingh (Jaipur) Rajasthan Royals Stade M. Chinnaswamy (Bengaluru) Royal Challengers Bengaluru Stade international Shaheed Veer Narayan Singh (Nava Raipur) Royal Challengers Bengaluru Stade international de cricket Rajiv Gandhi (Hyderabad) Sunrisers Hyderabad

À quoi s'attendre de l'Indian Premier League 2026 ?

Ce sera la 19e édition du tournoi T20 de l'Indian Premier League (IPL) et, chaque année, l'événement prend de l'ampleur et s'améliore. Partout en Inde, les stades sont pleins à craquer de fans passionnés de cricket, qui adorent voir jouer toutes les légendes locales ainsi que la pléiade de talents étrangers.

En juin dernier, une foule immense de 91 419 personnes s'est massée dans le magnifique stade Narendra Modi d'Ahmedabad pour voir les Royal Challengers Bengaluru battre les Punjab Kings lors de la finale de l'IPL 2025. Ce fut un moment historique pour les Royal Challengers, qui ont remporté leur tout premier titre IPL.

La franchise basée à Bengaluru vise désormais à devenir la troisième équipe de l'histoire, après Mumbai et Chennai, à réussir à défendre son titre. En parlant de Mumbai et de Chennai, ces deux équipes se partagent la tête du classement des vainqueurs de l'IPL de tous les temps, ayant chacune remporté le trophée à cinq reprises depuis 2008.

La vente aux enchères de l'IPL 2026 s'est déroulée le 16 décembre 2025 à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Au total, 1 355 joueurs se sont inscrits à la vente aux enchères, dont 369 ont été présélectionnés. 77 ont finalement été vendus lors de la vente aux enchères.

La vente aux enchères a été marquée par des offres record, le joueur polyvalent australien Cameron Green arrivant en tête du classement, recruté par les Kolkata Knight Riders pour la somme astronomique de 252 000 000 INR. Parmi les autres transferts qui ont fait la une, Sanju Samson a rapidement rejoint les Chennai Super Kings, tandis que Ravindra Jadeja et Sam Curran ont rejoint les Rajasthan Royals.