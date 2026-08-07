Comment acheter des billets pour l’Eredivisie 2026/27 : prix moyens des billets, Ajax, Feyenoord et plus encore

Les billets pour l’Eredivisie suscitent une demande explosive pour voir des équipes comme l’Ajax, le PSV Eindhoven et Feyenoord, ainsi que des puissances montantes comme l’AZ Alkmaar et le FC Twente.

Malgré des affluences à guichets fermés qui remplissent régulièrement les tourniquets d’enceintes emblématiques comme la Johan Cruijff ArenA, De Kuip et le Philips Stadion, les billets sont raflés par des spectateurs avertis, des groundhoppers internationaux et des fans de football qui savent où chercher.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations essentielles dont vous avez besoin sur les billets d’Eredivisie pour la saison 2026/27, notamment les prix, les calendriers de mise en vente et les exigences liées à la Dutch Clubcard.

Matchs et billets à venir en Eredivisie 2026/27

Comment acheter des billets pour l’Eredivisie 2026/27 ?

Il existe plusieurs moyens d’obtenir des places dans les stades néerlandais, selon le profil du match, son niveau de sécurité et votre délai d’organisation :

Portails officiels de billetterie des clubs : acheter directement via les boutiques officielles de billetterie des clubs (par exemple ajax.nl, feyenoord.nl, psv.nl) est la principale voie pour obtenir des billets au prix facial. Les billets sont généralement mis en vente en ligne 2 à 4 semaines avant le coup d’envoi.

Système de Dutch Clubcard (Club Card) : aux Pays-Bas, les rencontres à haut risque ou à forte demande, comme De Klassieker ou les derbies locaux, nécessitent une Dutch Clubcard vérifiée ou une adhésion officielle au club. Les visiteurs étrangers peuvent souscrire à des adhésions numériques aux clubs, comme l’Ajax Club Card ou le PSV Supporters Club, afin de débloquer les autorisations d’achat pour les matches non restreints.

Plateformes officielles de revente : la plupart des grands clubs d’Eredivisie gèrent sur leurs sites internet des plateformes officielles de revente de billets, permettant aux abonnés de revendre leurs places en toute sécurité à des supporters vérifiés au prix facial en cas de guichets fermés.

Plateforme de revente secondaire : si les mises en vente officielles affichent complet ou si vous ne disposez pas d’une Clubcard pour les grandes affiches, les places de marché secondaires proposent des options vérifiées de revente de billets numériques pour les voyageurs internationaux. Assurez-vous de vérifier les conditions générales du site sur lequel vous achetez.

Combien coûtent les billets d’Eredivisie 2026/27 ?

Acheter directement auprès des clubs néerlandais pour un match à l’unité offre certains des prix les plus compétitifs parmi les championnats européens de première division :

Tarifs directs au prix facial : les billets adultes pour un match à l’unité se situent généralement entre 20 € et 85 € , selon le club, la catégorie du stade et celle de l’adversaire. Les rencontres de championnat de moindre envergure dans des stades comme l’AFAS Stadion ou l’Euroborg commencent dans la fourchette la plus basse, tandis que les matches impliquant le « Big Three » se situent dans la fourchette la plus haute.

Emplacement dans les tribunes : les places les plus abordables, ainsi que les terrasses à places debout sécurisées, se situent derrière les buts dans les tribunes latérales courtes (Korte Zijde). Les sièges centraux sur les longs côtés (Lange Zijde) affichent des prix faciaux plus élevés.

Tarifs sur les plateformes de revente secondaire : sur des plateformes secondaires comme StubHub, les billets d’entrée de gamme pour des matches standards d’Eredivisie commencent autour de 30 € et vont jusqu’à 45 €, tandis que les rivalités les plus bouillantes, comme De Klassieker ou De Topper, affichent des tarifs dictés par le marché selon le classement en championnat.

Catégories à tarif réduit : la plupart des clubs néerlandais proposent des catégories de billets à prix réduit pour les jeunes supporters, moins de 12 ans et moins de 18 ans, ainsi que des formules en tribune familiale pour les rencontres nationales.

Quand l’Eredivisie a-t-elle débuté ?

Fondée en 1956, l’Eredivisie s’impose comme l’une des compétitions de première division les plus vibrantes du football européen, célébrant 70 ans de football professionnel néerlandais au cours de la saison 2026/27.

Célèbre dans le monde entier pour son attachement au Football total, ses talents prolifiques issus des centres de formation et son style offensif, le championnat néerlandais offre une atmosphère de match immanquable.

Du rugissant Johan Cruijff ArenA de 55 000 places à Amsterdam et du chaudron de De Kuip à Rotterdam (stade de Feyenoord) aux enceintes plus intimes et hostiles de De Grolsch Veste du FC Twente ou de De Adelaarshorst de Go Ahead Eagles, la culture des supporters néerlandais repose sur une profonde passion communautaire, des tifos et un soutien vocal incessant.