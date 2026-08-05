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Comment acheter des billets pour l’équipe d’Angleterre de football en 2026 : prix des billets et où acheter des places pour les matches de l’Angleterre

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Voici comment vous pouvez réaliser votre rêve de voir l’Angleterre jouer en direct

Les performances régulières de l’Angleterre sur la scène mondiale soulignent son statut de l’une des grandes puissances du football en Europe, et dans le monde. Après une médaille de bronze à la Coupe du monde 2026 de la FIFA en Amérique du Nord, conclue par un match palpitant face à la France, la demande pour les billets des matches de l’Angleterre reste à un niveau record.

Après la campagne de Coupe du monde de l’équipe de Thomas Tuchel, l’Angleterre se tourne vers la Ligue des nations de l’UEFA 2026-2027. Les Three Lions y disputeront une campagne de groupe A3 de très haut niveau contre les poids lourds européens que sont l’Espagne, la Croatie et la Tchéquie, à partir de ce mois de septembre.

Laissez GOAL vous guider dans la marche à suivre pour obtenir des places afin de voir jouer l’Angleterre à Wembley et partout en Europe cette saison.

Billets Angleterre FootballRéserver des billets

Prochains matches de l’équipe d’Angleterre masculine

Date et heure du coup d’envoiMatchLieuCompétitionBillets
sam. 26 sept., 19 h 45Angleterre vs EspagneWembley Stadium, LondresLigue des nations de l’UEFABillets
mar. 29 sept., 19 h 45République tchèque vs AngleterreFortuna Arena, PragueLigue des nations de l’UEFABillets
sam. 3 oct., 17 h 00Croatie vs AngleterreStadion Maksimir, ZagrebLigue des nations de l’UEFABillets
mar. 6 oct., 19 h 45Angleterre vs République tchèqueWembley Stadium, LondresLigue des nations de l’UEFABillets
jeu. 12 nov., 19 h 45Angleterre vs CroatieWembley Stadium, LondresLigue des nations de l’UEFABillets
dim. 15 nov., 19 h 45Espagne vs AngleterreEstadio Santiago Bernabéu, MadridLigue des nations de l’UEFABillets

Comment obtenir des billets pour les matches de l’Angleterre ?

Canaux officiels de billetterie de l’Angleterre

Les billets officiels pour les matches de l’Angleterre, à domicile comme à l’extérieur, peuvent être trouvés et achetés directement sur englandfootball.com.

Pour acheter des billets pour les matches à domicile à Wembley Stadium ou pour les contingents officiels à l’extérieur en Europe, les supporters doivent garder à l’esprit les niveaux suivants :

  • My England Football : rejoindre ce programme gratuit de fidélité pour les fans donne aux supporters un accès prioritaire secondaire à la vente des billets à domicile avant leur mise en vente au grand public.
  • England Supporters Travel Club (ESTC) : une adhésion payante est requise pour manifester son intérêt pour les contingents limités de billets pour les matches à l’extérieur. Les membres de l’ESTC bénéficient de l’accès prioritaire le plus élevé pour les rencontres internationales à domicile comme à l’extérieur.
  • Vente générale : tout contingent de billets restant après les fenêtres de priorité réservées aux membres est mis en vente au public via le portail officiel.

Plateformes de revente

Si les mises en vente sont épuisées pendant les fenêtres de priorité officielles réservées aux membres, des plateformes de revente vérifiées comme StubHub proposeront également des billets pour les matches à domicile à Wembley ainsi que des options d’hospitalité neutres pour les matches à l’extérieur.

Veillez à bien vérifier les conditions générales des prestataires de billetterie auprès desquels vous achetez.

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