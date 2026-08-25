L’Ajax est déterminé à retrouver le sommet de la hiérarchie du championnat néerlandais et à être de nouveau sacré champion. Le club a peut-être remporté le titre d’Eredivisie à 36 reprises par le passé, mais il n’a plus régné en maître depuis 2022 et a terminé 5e lors de deux des trois dernières campagnes.

Ancien entraîneur de Girona, Michel a pris les rênes de l’Ajax après une période de 12 mois particulièrement tumultueuse pour le club d’Amsterdam, durant laquelle trois entraîneurs, John Heitinga, Fred Grim et Oscar Garcia, sont arrivés puis partis. Avec des noms de premier plan comme Marcos Leonardo, Mika Godts, Julian Brandt et Marc-André ter Stegen dans l’effectif, le nouveau coach espérera des performances positives cette saison.

Les résultats n’ont pas toujours tourné en faveur de l’Ajax ces derniers temps, mais une ambiance à couper le souffle, générée par des foules de plus de 50 000 spectateurs, est toujours garantie à la Johan Cruyff Arena. Vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui pour savourer tout ce que l’Ajax a à offrir.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations sur la manière de décrocher des places pour les prochains matches de l’Ajax, notamment où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Prochains matches de l’Ajax

Date et heure (heure locale) Match Lieu Billets jeu. 27 août (20 h) Barrage d’UECL : Ajax vs FC Sion Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Billets dim. 30 août (16 h 45) Telstar vs Ajax BUKO Stadium (Velsen-Zuid) Billets sam. 5 sept. (20 h) Ajax vs PSV Eindhoven Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Billets sam. 12 sept. (20 h) Fortuna Sittard vs Ajax Fortuna Sittard Stadion (Sittard) Billets mar. 15 sept. (20 h) Ajax vs Willem II Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Billets sam. 19 sept. (20 h) Ajax vs Excelsior Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Billets sam. 10 oct. (21 h) Ajax vs NEC Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Billets dim. 18 oct. (16 h 45) Groningen vs Ajax Euroborg Stadium (Groningen) Billets dim. 25 oct. (16 h 45) Sparta Rotterdam vs Ajax Sparta Stadion Het Kasteel (Rotterdam) Billets

Comment acheter des billets pour l’Ajax

Les billets officiels pour les matches de l’Ajax peuvent être achetés en ligne via l’Official Ajax Ticketshop ou par l’intermédiaire de la plateforme intégrée Official Ajax Resale Platform du club.

Avant d’effectuer un achat, vous devez télécharger l’Official Ajax App ou visiter le site du club pour créer un compte « My Ajax ». Les supporters internationaux doivent vérifier leur identité via l’application à l’aide d’un système automatisé (Mitek) en scannant un passeport valide ou une carte d’identité.

Les matches les plus demandés arrivent rarement jusqu’à la vente grand public. Pour sécuriser des billets en avance, les supporters peuvent acheter une adhésion à l’Ajax Supporters Association ou une Club Card numérique directement via leur compte.

L’Ajax met généralement les billets en vente par fenêtres chronologiques échelonnées selon le niveau de priorité, en commençant habituellement à 10 h (CET) aux dates respectives :

Calendrier type de vente Niveau de priorité Jour 1 (priorité la plus élevée) Abonnés Jour 2 Membres de l’association de supporters Jour 3 Détenteurs de la Club Card Jour 4 (s’il reste des disponibilités) Grand public (comptes vérifiés)

En outre, les supporters peuvent acheter des billets pour les matches de l’Ajax sur le marché secondaire. StubHub fait partie des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, offrant une option fiable aux supporters espérant trouver des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour l’Ajax ?

Les billets officiels pour les matches de l’Ajax achetés directement auprès du club commencent généralement entre 25 € et 35 € pour les places derrière les buts, et montent jusqu’à 50 € à plus de 100 € pour les emplacements premium sur les côtés, selon le profil de l’adversaire et la catégorie du match.

La configuration des billets à la Johan Cruijff ArenA est divisée en trois grandes catégories tarifaires, structurées autour de quatre tribunes géographiques :

Catégorie de billet Emplacement dans le stade Fourchette officielle de prix de base Catégorie 1 Tribune latérale, niveau inférieur (tribunes Est et Ouest) 50 €-100 €+ Catégorie 2 Tribune latérale, niveau supérieur (tribunes Est et Ouest) 40 €-75 € Catégorie 3 Derrière les buts, niveaux inférieur et supérieur (tribunes Nord et Sud) 25 €–35 €

Gardez un œil sur le portail officiel de billetterie du club pour plus d’informations, ou sur des sites de revente secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur la Johan Cruijff Arena

La Johan Cruijff ArenA, située dans le quartier Zuidoost d’Amsterdam, est une enceinte sportive et de divertissement de classe mondiale, et le stade emblématique de l’Ajax ainsi que de l’équipe nationale néerlandaise de football, avec une capacité de 55 865 places.

Au milieu des années 1980, Amsterdam a conçu un nouveau stade pour porter sa candidature aux Jeux olympiques d’été de 1992. Quand Barcelone a remporté l’organisation, la ville a réutilisé les plans pour en faire une enceinte ultramoderne et polyvalente.

L’Ajax avait lui aussi un besoin urgent d’un nouveau domicile. Son stade adoré mais compact, De Meer, plafonnait à 19 000 places, obligeant le club à disputer les grandes affiches européennes dans l’ancien Stade olympique.

En 1996, la reine Beatrix a officiellement inauguré le nouveau stade sous le nom d’Amsterdam ArenA. Le match d’ouverture a vu l’Ajax affronter le géant italien AC Milan. En 2018, le stade a officiellement été rebaptisé Johan Cruijff ArenA en l’honneur de la légende de l’Ajax et du football néerlandais, décédée en 2016.

Événements historiques organisés à la Johan Cruijff ArenA :

Thrillers footballistiques : l’enceinte d’Amsterdam a accueilli la finale de l’UEFA Champions League 1998 (Real Madrid 1-0 Juventus) et la finale de l’UEFA Europa League 2013 (Chelsea 2-1 Benfica), ainsi que plusieurs matches lors de l’Euro 2000 de l’UEFA et de l’Euro 2020.

Le baptême de Tina Turner : avant même que l’Ajax n’y dispute un match de championnat dans ce tout nouveau stade, l’icône pop Tina Turner y avait donné trois concerts consécutifs à guichets fermés, attirant plus de 150 000 fans.

Mégastars mondiales : le stade s’impose comme une étape majeure des tournées européennes, ayant accueilli des concerts légendaires de Michael Jackson, The Rolling Stones, Beyoncé, Taylor Swift et Coldplay.

Football américain et sports de combat : de 1997 à 2007, le stade a été l’antre des Amsterdam Admirals de NFL Europe, et il se transforme aussi fréquemment pour accueillir de grands événements internationaux de kickboxing.

Tribunes raides : les gradins figurent parmi les plus pentus du football européen, le deuxième niveau reposant sur un angle vertigineux de 37 degrés afin de maintenir les supporters aussi près que possible de la pelouse.

Records et statistiques de l’Ajax

L’Ajax (Amsterdamsche Football Club Ajax) est historiquement le club de football le plus titré des Pays-Bas et s’impose comme l’une des équipes les plus influentes culturellement dans l’histoire du football mondial.

Fondé en 1900, le club a été le pionnier de la philosophie révolutionnaire du « football total » et a mis en place un centre de formation de renommée mondiale.

Palmarès du club et principaux trophées

Eredivisie (championnat des Pays-Bas) : 36 titres

KNVB Cup (Coupe des Pays-Bas) : 20 titres

UEFA Champions League / Coupe d’Europe : 4 titres (1971, 1972, 1973 et 1995)

UEFA Europa League / Coupe UEFA : 1 titre (1992)

Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe : 1 titre (1987)

Records individuels de joueurs

Plus grand nombre de matches : Sjaak Swart (603), Wim Suurbier (509)

Plus grand nombre de buts : Piet van Reenen (278), Johan Cruyff (270)

Le Grand Chelem

L’Ajax fait partie des cinq seuls clubs, avec la Juventus, le Bayern Munich, Manchester United et Chelsea, à avoir remporté les trois grandes compétitions historiques de clubs de l’UEFA (Champions League, Coupe des vainqueurs de coupe et Coupe UEFA).

Verrouillage défensif

Lors de la saison 2009-10 sous Martin Jol, l’Ajax a établi un record d’Eredivisie en n’encaissant que 4 buts à domicile sur l’ensemble de la saison, tout en marquant 106 buts en championnat au total.

Le retrait du n°14

L’Ajax a retiré définitivement le maillot n°14 en 2007 pour honorer l’héritage irremplaçable de Johan Cruyff.



