Galatasaray a décroché le titre de Süper Lig pour la quatrième saison consécutive la saison dernière, un exploit également réalisé entre 1997 et 2000. L’équipe stambouliote d’Okan Buruk vise désormais un cinquième sacre d’affilée, qui serait un record. Vous pouvez réserver vos billets pour les voir jouer dès aujourd’hui.

En plus de viser cette saison le dépassement de sa propre série de titres, Galatasaray pourrait rejoindre Fenerbahçe en tête du classement historique du championnat turc, avec 28 titres au total. Galatasaray cherchera aussi à s’appuyer sur les bases solides posées sur la scène européenne. Le club avait notamment éliminé la Juventus la saison dernière pour atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Victor Osimhen reste le principal danger de Galatasaray. Après avoir manqué l’occasion de jouer la Coupe du monde de la FIFA cet été, l’attaquant vedette nigérian sera désireux de retrouver la compétition. Il a marqué 41 buts en Süper Lig lors des deux dernières saisons. Osimhen sera bien épaulé par plusieurs recrues estivales majeures en la personne de Rafael Leão, Aleksey Batrakov, Deniz Gül et Leroy Sané.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations billetterie pour savoir comment obtenir des places pour les matches de Galatasaray, notamment où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Prochains matches de Galatasaray

Date et heure (locales) Match Lieu Billets mer. 9 sept. (20 h) LdC : Sporting CP vs Galatasaray Stade José Alvalade (Lisbonne) Billets dim. 13 sept. (20 h) Süper Lig : Galatasaray vs Kocaelispor RAMS Park (Istanbul)

Billets sam. 19 sept. (20 h) Süper Lig : Trabzonspor vs Galatasaray Complexe sportif Şenol Güneş (Trabzon) Billets ven. 9 oct. (18 h) Süper Lig : Galatasaray vs Kasımpaşa RAMS Park (Istanbul) Billets mar. 13 oct. (22 h) LdC : Galatasaray vs Barcelone RAMS Park (Istanbul) Billets sam. 17 oct. (18 h) Süper Lig : Gençlerbirliği vs Galatasaray Stade Eryaman (Ankara) Billets mer. 21 oct. (18 h 45) LdC : LOSC Lille vs Galatasaray Stade Pierre-Mauroy (Villeneuve-d'Ascq) À confirmer dim. 25 oct. (18 h) Süper Lig : Galatasaray vs Fenerbahçe RAMS Park (Istanbul) Billets ven. 30 oct. (18 h 45) Süper Lig : Konyaspor vs Galatasaray Stade municipal métropolitain de Konya (Konya) Billets

Comment acheter des billets pour Galatasaray

Les billets officiels de Galatasaray peuvent être achetés via la plateforme centralisée turque de billetterie Passo, et ils sont généralement mis en vente entre 3 et 5 jours avant chaque match concerné. Les ventes s’ouvrent selon des fenêtres de priorité échelonnées pour les membres du club, les détenteurs de cartes premium, puis enfin pour le grand public, même si les matches à forte demande atteignent rarement la vente générale.

Pour acheter des billets, les spectateurs doivent d’abord s’enregistrer pour obtenir une carte d’identité de supporter obligatoire en raison de la législation sportive turque. Pour vous inscrire, vous pouvez faire une demande en ligne via le site Passo Taraftar ou l’application mobile. Les visiteurs internationaux devront toutefois fournir les détails de leur passeport, un numéro de téléphone et une photo numérique.

En attendant une carte physique pour obtenir l’accès numérique, vous pouvez utiliser la fonction de scan QR e-ticket de l’application mobile Passo.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets pour les matches de Galatasaray sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, offrant une option fiable aux supporters espérant décrocher des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets de Galatasaray ?

Les prix officiels des billets pour les matches réguliers de Galatasaray en Süper Lig à RAMS Park se situent généralement entre 1 500 ₺ et 8 000 ₺ ou plus (30 € à 150 € ou plus), mais peuvent grimper à 15 000 ₺ à 30 000 ₺ ou plus (100 € à 350 € ou plus) pour les places VIP premium, les grands derbies d’Istanbul (contre Fenerbahçe ou Beşiktaş) et les grandes soirées de Ligue des champions.

Les prix varient selon les différentes catégories en fonction de la tribune et du niveau que vous choisissez à RAMS Park :

Tribunes nord et sud (Kuzey & Güney) : Derrière les buts, anneaux inférieur et supérieur. Le repaire des supporters les plus bruyants. Les billets pour les matches réguliers coûtent environ entre 700 ₺ et 1 200 ₺, et peuvent monter jusqu’à 3 000 ₺ pour les derbies et les affiches européennes.

Sections corners et ailes : Virages reliant les extrémités derrière les buts aux lignes de touche. Les billets pour les matches réguliers coûtent environ entre 1 300 ₺ et 2 000 ₺, et peuvent monter jusqu’à 5 500 ₺ pour les derbies et les affiches européennes.

Tribune est (Doğu) : Principale zone latérale offrant d’excellentes vues haut de gamme. Les billets pour les matches réguliers coûtent environ entre 2 500 ₺ et 4 500 ₺, et peuvent monter jusqu’à 10 000 ₺ pour les derbies et les affiches européennes.

Tribune ouest / loges VIP (Batı) : Tribune principale avec prestations premium et suites de luxe. Les billets/packages pour les matches réguliers coûtent environ entre 7 000 ₺ et 12 000 ₺, et peuvent monter à 30 000 ₺ ou plus pour les derbies et les affiches européennes.

Consultez le portail officiel de billetterie du club pour plus d’informations, ou les sites secondaires de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur le RAMS Park

Le RAMS Park est un stade de football de classe mondiale situé dans le quartier de Seyrantepe, dans le district de Sarıyer, sur la rive européenne d’Istanbul. Il est le domicile de Galatasaray depuis son ouverture en 2011 et a une capacité de 53 978 places.

L’ancien stade de Galatasaray, l’Ali Sami Yen Stadium, qui avait été utilisé pendant plus de 60 ans et était réputé pour son atmosphère incroyablement intense, aurait apparemment été au bord de l’effondrement et une catastrophe majeure dans un stade aurait pu se produire s’il était resté en service.

Matches mémorables disputés au RAMS Park :

Le record de bruit : En 2011, lors du féroce derby de Galatasaray contre Fenerbahçe, le public passionné du stade a établi un record du monde Guinness du rugissement de foule le plus fort dans un stade sportif, atteignant l’incroyable niveau de 131,76 décibels, soit plus fort qu’un moteur d’avion au décollage !

Soirées de Ligue des champions : L’enceinte a accueilli de spectaculaires soirées européennes contre des géants continentaux comme le Real Madrid, Barcelone et Manchester United. Elles ont été marquées par d’immenses tifos à couper le souffle déployés dans tout le stade par le principal groupe de supporters, ultrAslan.

Record d’énergie solaire : Le toit du stade est couvert de plus de 10 000 panneaux solaires. Cette installation a généré 4,2 mégawatts d’électricité, ce qui lui a valu un autre record du monde Guinness pour la production solaire la plus puissante depuis le toit d’un stade sportif.

Records et statistiques de Galatasaray

Galatasaray (Galatasaray Spor Kulübü), fondé en 1905, est le club le plus titré de l’histoire du football turc et la seule équipe du pays à avoir remporté des trophées européens majeurs.

Palmarès du club et principaux trophées

Championnats de Turquie : 27 titres

Coupe de Turquie : 19 titres

Coupe de l’UEFA : 1 titre

Super Coupe de l’UEFA : 1 titre

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches : Bülent Korkmaz (590), Fernando Muslera (551)

Plus grand nombre de buts : Metin Oktay (538), Hakan Şükür (291)

Le triomphe en Coupe de l’UEFA 2000

Galatasaray a bouclé un incroyable parcours européen sans défaite en battant Arsenal aux tirs au but en finale à Copenhague. Cela en a fait la première et la seule équipe turque à remporter un grand titre européen.

Le quadruplé

Sous la direction de l’entraîneur légendaire Fatih Terim, Galatasaray a soulevé de façon mémorable quatre trophées lors de la saison 1999-2000 : la Süper Lig turque, la Coupe de Turquie, la Coupe de l’UEFA, puis plus tard la Super Coupe de l’UEFA.







