L’envie de voir Flamengo, tenant du titre en Brasileiro Série A et en Copa Libertadores, à l’œuvre est forte chez les supporters de football du monde entier. Si la demande pour voir le Rubro-Negro entrer sur la pelouse du mythique stade Maracanã de Rio de Janeiro est extrêmement élevée, des billets sont encore disponibles.

Après avoir décroché son huitième titre de champion lors de la dernière campagne, pour devenir le club co-deuxième le plus titré de l’histoire du Brésil, Flamengo cherche désormais à garnir encore un peu plus son armoire à trophées avant le dénouement de la saison en cours.



Avec des stars brésiliennes formées au pays comme Pedro, Lucas Paquetá, Samuel Lino, ainsi que des recrues étrangères comme Giorgian de Arrascaeta et Jorginho, qui brillent semaine après semaine devant les fidèles de Flamengo, c’est le moment idéal pour réserver vos places.

Comment mettre la main sur des billets pour voir Flamengo livrer un récital cette saison ? Laissez GOAL vous donner toutes les informations sur leur prix et bien plus encore.

Prochains matches de Flamengo

Date et heure (locale) Match Lieu Billets sam. 22 août (20 h 30) Cruzeiro vs Flamengo Mineirão, Belo Horizonte Billets dim. 30 août (16 h) Flamengo vs Botafogo Maracanã, Rio de Janeiro Billets dim. 6 septembre (16 h) Clube do Remo vs Flamengo Baenão, Belém Billets dim. 13 septembre (15 h) Flamengo vs Corinthians Maracanã, Rio de Janeiro Billets dim. 20 septembre (15 h) Flamengo vs Red Bull Bragantino Maracanã, Rio de Janeiro Billets mer. 7 octobre (15 h) Santos FC vs Flamengo Urbano Caldeira, Santos Billets dim. 11 octobre (15 h) Flamengo vs Fluminense Maracanã, Rio de Janeiro Billets

Comment acheter des billets pour Flamengo

Vous pouvez acheter des billets officiels pour Flamengo en ligne via le portail officiel Flamengo Ingressos, ou en personne au siège du club à Gávea et au guichet du stade Maracanã. Les billets pour le grand public sont généralement mis en vente trois à quatre jours avant le match, juste après la fermeture des fenêtres de priorité réservées aux membres du club.

Les membres officiels du club Flamengo dans le programme Nação Sócio-Torcedor bénéficient d’une priorité importante et de meilleures possibilités pour acheter des billets de match.

Les fenêtres de vente s’ouvrent successivement en fonction du niveau d’adhésion, les formules supérieures comme Diamond/Platinum ou les catégories Maraca pouvant acheter en premier, suivies des niveaux inférieurs et des formules nationales comme Nação Sem Fronteiras. Les membres peuvent également bénéficier de réductions allant jusqu’à 50 % sur les prix standards des billets pour certains matches régionaux et nationaux.

En outre, les fans peuvent acheter des billets pour les matches de Flamengo sur le marché secondaire. Ticombo est l’un des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, offrant une option fiable aux supporters qui espèrent trouver des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets de Flamengo ?

Les billets officiels au tarif facial pour les matches à domicile standards de Flamengo au Maracanã, à Rio, varient généralement de 80 R$ à 500 R$ (environ 15 $ à 90 $) pour le grand public, selon la catégorie de place. Cependant, les prix peuvent doubler, voire tripler, pour des matches à fort enjeu comme le derby Fla-Flu, qui a lieu ensuite le 11 octobre, comme indiqué ci-dessus, ou les rencontres à élimination directe de Copa Libertadores.

Le club s’appuie sur une structure de priorité stricte, avec des tarifs fortement réduits pour ses membres Nação, qui paient seulement 20 R$ pour les places les plus basiques.

Consultez régulièrement le portail officiel de billetterie du club pour plus d’informations, ou les sites de revente secondaires comme Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Maracanã

Le stade Maracanã de Rio de Janeiro, au Brésil, officiellement nommé Estádio Jornalista Mário Filho, est universellement considéré comme le temple ultime du football mondial. Une enceinte qui figure sur toutes les listes des stades à visiter pour tout supporter de football.

Construit pour accueillir la Coupe du monde 1950 de la FIFA, il a un temps régné comme le plus grand stade de la planète avec une capacité stupéfiante de près de 200 000 spectateurs debout. Après d’importantes modernisations pour répondre à des normes de sécurité strictes, il fonctionne aujourd’hui comme une enceinte entièrement assise d’une capacité de 78 838 places.

Le Maracanã reste le plus grand stade du Brésil et un monument légendaire de la culture sportive sud-américaine. En plus d’être le stade partagé par les géants des clubs de Rio, Flamengo et Fluminense, il accueille aussi régulièrement des matches importants de la sélection brésilienne.

Le fils le plus aimé du football brésilien, Pele, a vécu de nombreux moments mémorables au Maracana. Il y a fait ses débuts avec la sélection nationale en 1957 et, douze ans plus tard, en 1969, il y a inscrit le 1 000e but (« O Milésimo ») de sa carrière professionnelle, en transformant un penalty pour Santos contre Vasco da Gama. Pele a également disputé son dernier match avec le Brésil dans cette enceinte en 1971.

Liste des records et statistiques de Flamengo

Flamengo (Clube de Regatas do Flamengo) est l’un des clubs de football les plus titrés et les plus soutenus au monde. Basé à Rio de Janeiro, il a la distinction prestigieuse de n’avoir jamais été relégué de l’élite du football brésilien.

Palmarès et faits marquants en matière de trophées

Trophées mondiaux : 1 Coupe intercontinentale (1981).

Trophées continentaux : 4 titres en Copa Libertadores (1981, 2019, 2022, 2025).

Championnats nationaux : 8 titres de Campeonato Brasileiro Série A (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025).

Coupes nationales : 5 trophées en Copa do Brasil (1990, 2006, 2013, 2022, 2024).

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre d’apparitions : Junior (876), Zico (732)

Plus grand nombre de buts : Zico (508), Dida (264)

Série d’invincibilité

Flamengo a notamment enchaîné 52 matches consécutifs sans défaite toutes compétitions confondues entre 1978-79, porté par la génération dorée de Zico et Junior.



