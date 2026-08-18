L’envie de voir Flamengo, tenant du titre en Brasileiro Série A et en Copa Libertadores, à l’œuvre est forte chez les supporters de football du monde entier. Si la demande pour voir le Rubro-Negro entrer sur la pelouse de l’emblématique stade Maracanã à Rio de Janeiro est extrêmement élevée, des billets restent encore disponibles.

Après avoir décroché son huitième titre de champion lors de la dernière campagne, pour devenir le co-deuxième club le plus titré de l’histoire du Brésil, Flamengo cherche désormais à garnir encore un peu plus son armoire à trophées avant que la saison en cours n’arrive à son terme.



Avec des stars brésiliennes formées au pays comme Pedro, Lucas Paquetá, Samuel Lino et des recrues étrangères comme Giorgian de Arrascaeta et Jorginho qui brillent semaine après semaine pour le plus grand plaisir des fidèles de Flamengo, c’est le moment idéal pour réserver vos places.

Comment mettre la main sur des billets pour voir Flamengo livrer une démonstration de football cette saison ? GOAL vous donne toutes les informations sur les prix et bien plus encore.

Prochains matches de Flamengo

Date et heure (locales) Match Lieu Billets sam. 22 août (20 h 30) Cruzeiro vs Flamengo Mineirão, Belo Horizonte Billets dim. 30 août (16 h) Flamengo vs Botafogo Maracanã, Rio de Janeiro Billets dim. 6 sept. (16 h) Clube do Remo vs Flamengo Baenão, Belém Billets dim. 13 sept. (15 h) Flamengo vs Corinthians Maracanã, Rio de Janeiro Billets dim. 20 sept. (15 h) Flamengo vs Red Bull Bragantino Maracanã, Rio de Janeiro Billets mer. 7 oct. (15 h) Santos FC vs Flamengo Urbano Caldeira, Santos Billets dim. 11 oct. (15 h) Flamengo vs Fluminense Maracanã, Rio de Janeiro Billets

Comment acheter des billets pour Flamengo

Vous pouvez acheter des billets officiels de Flamengo en ligne via le portail officiel Flamengo Ingressos ou en personne au siège du club à Gávea et au guichet du stade Maracanã. Les billets pour le grand public sont généralement mis en vente trois à quatre jours avant le match, juste après la fermeture des fenêtres de priorité réservées aux membres du club.

Les membres officiels du club de Flamengo inscrits au programme Nação Sócio-Torcedor bénéficient d’une priorité importante et de meilleures possibilités pour acheter des billets de match.

Les périodes de vente s’ouvrent de manière séquentielle selon le niveau d’adhésion, les formules supérieures comme Diamond/Platinum ou les niveaux Maraca pouvant acheter en premier, suivies des niveaux inférieurs et des formules nationales comme Nação Sem Fronteiras. Les membres peuvent également bénéficier de réductions allant jusqu’à 50 % sur les prix standards des billets pour certains matches régionaux et nationaux.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets pour les matches de Flamengo sur le marché secondaire. Ticombo est l’un des principaux vendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, en offrant une option fiable aux supporters espérant décrocher des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Flamengo ?

Les billets officiels au tarif facial pour les matches à domicile standard de Flamengo au Maracanã, à Rio, vont généralement de 80 R$ à 500 R$ (environ 15 à 90 $) pour le grand public, selon la catégorie de place. Cependant, les prix peuvent doubler, voire tripler, pour des matches à fort enjeu comme le derby Fla-Flu (Flamengo vs Fluminense), qui aura lieu ensuite le 11 octobre, comme indiqué ci-dessus, ou les rencontres à élimination directe de Copa Libertadores.

Le club s’appuie sur une structure de priorité stricte, avec des prix fortement réduits pour ses membres Nação (fan club), qui paient leurs places de base à partir de seulement 20 R$.

Consultez le portail officiel de billetterie du club pour plus d’informations, ou des sites de revente secondaires tels que Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Maracana

Le stade Maracanã de Rio de Janeiro, au Brésil, officiellement nommé Estádio Jornalista Mário Filho, est universellement considéré comme le temple suprême du football mondial. Une enceinte qui figure sur la liste des stades à visiter de tout supporter de football.

Construit pour accueillir la Coupe du monde 1950 de la FIFA, il a un temps régné comme le plus grand stade de la planète avec une capacité impressionnante de près de 200 000 spectateurs debout. Après d’importantes modernisations afin de répondre à des normes de sécurité strictes, il fonctionne aujourd’hui comme une enceinte entièrement assise d’une capacité de 78 838 places.

Le Maracanã reste le plus grand stade du Brésil et un monument légendaire de la culture sportive sud-américaine. En plus de servir de domicile partagé aux deux grands clubs de Rio, Flamengo et Fluminense, il accueille aussi régulièrement des rencontres cruciales de la sélection brésilienne.

Le fils le plus aimé du football brésilien, Pele, a vécu de nombreux moments mémorables au Maracana. Il y a fait ses débuts avec la sélection en 1957 et, douze ans plus tard, en 1969, il y a inscrit le 1 000e but (« O Milésimo ») de sa carrière professionnelle en transformant un penalty pour Santos contre Vasco da Gama. Pele a également disputé son dernier match avec le Brésil dans cette enceinte en 1971.

Liste des records et statistiques de Flamengo

Flamengo (Clube de Regatas do Flamengo) est l’un des clubs de football les plus titrés et les plus soutenus au monde. Basé à Rio de Janeiro, il détient la distinction prestigieuse de n’avoir jamais été relégué de l’élite du football brésilien.

Palmarès et faits marquants

Trophées mondiaux : 1 Coupe intercontinentale (1981).

Trophées continentaux : 4 titres en Copa Libertadores (1981, 2019, 2022, 2025).

Championnats nationaux : 8 titres de Campeonato Brasileiro Série A (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025).

Coupes nationales : 5 trophées de Copa do Brasil (1990, 2006, 2013, 2022, 2024).

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre d’apparitions : Junior (876), Zico (732)

Plus grand nombre de buts : Zico (508), Dida (264)

Série d’invincibilité

Flamengo est resté célèbre pour une série de 52 matches consécutifs sans défaite toutes compétitions confondues entre 1978-79, portée par la génération dorée de Zico et Junior.



