Dubai Basketball reçoit le grand d’Europe FC Barcelone dans une affiche historique d’EuroLeague à la Coca-Cola Arena. Les fans à travers les Émirats arabes unis se préparent à un basket spectaculaire à haute intensité, avec des talents internationaux d’élite attendus sur le parquet à Dubaï.

Cette rencontre marque une étape extraordinaire dans l’histoire du sport au Moyen-Orient, avec le géant de l’EuroLeague, le FC Barcelone, opposé à Dubai Basketball devant un public local passionné.

GOAL vous livre tous les détails essentiels sur les billets, les informations sur la salle et les options tarifaires afin de vous permettre d’obtenir dès maintenant les places les moins chères disponibles.

Quand a lieu Dubai Basketball - FC Barcelone ?

Date et heure Affiche Lieu Billets 29 septembre 2026 à 20 h 00 Dubai Basketball - FC Barcelone Coca-Cola Arena, Dubaï, Émirats arabes unis Billets

Où acheter des billets pour Dubai Basketball - FC Barcelone ?

Les billets officiels pour les matches de Dubai Basketball sont vendus principalement sur des plateformes autorisées, notamment Platinumlist et la billetterie officielle de la Coca-Cola Arena. Acheter directement sur les plateformes principales lors des mises en vente générales permet aux fans d’accéder directement aux tarifs standards en valeur faciale.

Des plateformes secondaires comme StubHub sont la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Dubai Basketball - FC Barcelone ?

Les prix officiels des billets pour Dubai Basketball - FC Barcelone varient selon la catégorie de siège et l’emplacement dans la salle. Les billets d’entrée standard sur les canaux principaux comme Platinumlist et le portail officiel de la salle commencent à 75 AED pour les places en admission générale.

Si les contingents officiels en vente générale sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une option alternative pour obtenir des places de dernière minute. Les billets sur le marché secondaire commencent généralement aux alentours de 150 AED.

Tout ce qu’il faut savoir sur Dubai Basketball - FC Barcelone

Ce choc entre Dubai Basketball et le FC Barcelone est l’une des affiches de basket les plus attendues de la saison dans la région. Assister en direct à un match d’EuroLeague à Dubaï offre aux passionnés locaux de basket une occasion sans précédent de voir des joueurs de classe mondiale s’affronter près de chez eux.

Les principales informations sur la billetterie et l’événement pour les fans :